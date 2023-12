Statsbudsjettet: 240 millioner årlig for å rekruttere helsepersonell i nord

Søndag morgen ble det klart at regjeringspartiene og SV er enige om neste års statsbudsjett.

I statsbudsjettet får Helse Nord og kommunene i nord til sammen 240 mill. årlig fremover til rekruttering av helsepersonell.

Hensikten er å intensivere rekruttering til Helse Nord.

– Vi har lenge etterspurt at det tas tak i situasjonen i Helse Nord, som er dramatisk.

Det sier SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås fra Nordland.

– SV har derfor tatt med seg situasjonen i Helse Nord inn i forhandlingsrommet om statsbudsjettet. Vi har vært svært tydelige at noe må gjøres og det fort.

Av budsjettet de nå er blitt enige om går det fram at det skal settes av:

«200 millioner kroner i et varig tilskudd til Helse Nord. Pengene skal brukes som et rekrutteringstilskudd, med mål om å rekruttere og stabilisere personellsituasjonen i eksisterende helse – og sykehustilbud, og å begrense bruken av innleie.»

Ei nasjonal utfordring

Det skal også settes av et varig rekrutterings – og samhandlingstilskudd til Helse Nord på 40 millioner kroner.

Dette er penger som skal brukes etter enighet mellom helseforetak og aktuelle kommuner.

Her finner du det som står i statsbudsjettet om rekruttering av helsepersonell i nord Ekspander/minimer faktaboks Stortinget ber regjeringen sette av 200 millioner kroner i et varig tilskudd til Helse Nord. Pengene skal brukes som et rekrutteringstilskudd, med mål om å rekruttere og stabilisere personellsituasjonen i eksisterende helse – og sykehustilbud, og å begrense bruken av innleie.

Stortinget ber regjeringen etablere et varig rekrutterings – og samhandlingstilskudd til Helse Nord på 40 millioner kroner. Tilskuddet skal understøtte rekrutteringstiltak i hele regionen og tiltak som bedrer samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse – og omsorgstjenesten ogidlene kan tjenesteutvikling og gode pasientforløp i helseregionen. Må brukes etter enighet mellom helseforetak og aktuelle kommuner.

Tilhørende merknad: Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti understreker viktigheten av god beredskap, sikkerhet og helsetjenester i hele Nord–Norge. Målet for det videre arbeidet med spesialisthelsetjenesten i Nord–Norge er å sikre innbyggerne et trygt tilbud, herunder akutt – og fødetilbud, og legge til rette for at tilbudet kan utvikles også fremover.

– Problemet med rekruttering er åpenbart en nasjonal utfordring som må løses med nasjonale tiltak og nå tar altså Stortinget med SV i spissen grep, sier hun til NRK.

Store protester mot sykehuskutt

De siste dagene har folk i Lofoten, Vesterålen og Narvik gått i fakkeltog for å vise sin bekymring for lokalsykehusenes framtid i nord.

Ei arbeidsgruppe har foreslått store endringer blant annet i Narvik, Lofoten og på Helgeland.

– Det at folk går mann av huse for å vise sin bekymring omkring lokalsykehusene våre har visst gjort inntrykk også i Oslo, sier Fagerås.

Også mange fagfolk har tatt til orde for at de planene Helse Nord har om kutt i akutt- og fødetilbud ved sykehusene ikke kan gjennomføres.

Bakgrunnen for at Helse Nord er i gang med ei omorganisering, på bestilling fra helseministeren, er den store mangelen på fagfolk.

Vil ha ned bruken av dyr innleie

I dag er dyr innleie fra vikarbyrå er nødvendig for å holde sykehusdriften i gang.

– Jeg tror denne enigheten vil være svært viktig sted å begynne for å få ned innleie av vikarer og dermed pengebruken

– Prosessen har skapt stor uro i en hel landsdel. Jeg er utrolig glad for at situasjonen er blitt tatt på alvor av regjeringen og at de har møtt oss på dette kravet.

SV har forhandla med regjeringspartiene Sp og Ap siden mandag 13. november.

Mandag skal budsjettet debatteres og vedtas i stortingssalen.