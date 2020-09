Det melder Lederne i en pressemelding onsdag.

Medlemmene i forbundet krevde tariffavtaledekning som etter omstilling og ny teknologi skal arbeide i kontrollrom på land i deler av året, heter det i meldingen fra foreningen.

– Dette ville ikke arbeidsgiversiden løse og sa blankt nei til kravet uten å fremme noe konkret alternativ under meklingen. Det er uforståelig da vårt krav ikke ville påført bedriftene ytterligere kostnader, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i meldingen.

Fagforbundet er heller ikke fornøyd med de økonomiske rammene arbeidsgiversiden fremmet i årets hovedoppgjør.

– Også i vårt oppgjør brukes covid-19 som argument for moderasjon. Vi i Lederne frykter at dette er starten på en forringelse av våre medlemmers opparbeidede lønns og arbeidsvilkår, sier Ingvartsen.

Feltet stenger ikke ned

Johan Sverdrup er et av Norges mestproduserende oljefelt.

Kommunikasjonsdirektør Morten Eek i Equinor opplyser til NRK at feltet fortsatt drives videre med personell om bord.

– Vi har sett på konsekvenser av at personell fra ledelsen går ut i streik. Det er så langt ikke startet aktivitet for å stenge ned feltet. Vi gjør vurderinger om streiken vil få konsekvenser for produksjonen, sier Eek.

Dersom feltet stenger ned, kan det bety et daglig bortfall på nær 12 prosent av totalproduksjonen av olje og gass på norsk sokkel, skriver NTB.

– Så urimelig at vi kunne ikke være med på det

– Nå er vi i konflikt. Det får potensielt dramatiske konsekvenser, hvis det fører til at Johan Sverdrup, som er et av våre aller største felt, stenger ned. Den avgjørelsen tar Equinor. Men vi er i en industri som er i en svært krevende situasjon, og det er klart at en streik vil ha store og alvorlige konsekvenser, sier kommunikasjonssjef Tommy Hansen i Norsk olje og gass til NRK.

Norsk olje og gass har representert arbeidsgiversiden i meklingen.

– 2020 har vært et dugnadsår, men det opplever vi ikke at Lederne er med på. De ville ha mer enn de andre som opptrådte ansvarlig og som vi til slutt klarte å lage en felles oppfatning med, sier Hansen.

– Vi opplever at summen av det Lederne krevde var så urimelig at vi ikke kunne være med på det, sier Hansen.

Enighet for Industri Energi og Safe

Meklingsfristen for sokkelavtalene gikk ut ved midnatt, men forhandlingene har fortsatt på overtid.

For fagforbundene Industri Energi og Safe ble det enighet.

– Jeg er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om et oppgjør som er i tråd med frontfaget, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi i en melding.

Ifølge meldingen fra Industri Energi har partene kommet frem til et resultat som gir de offshoreansatte et samlet lønnstillegg på 4700 kroner. Boring og forpleining får dessuten med et etterslepstillegg på 8.946 kroner, opplyser forbundet.

De samme beløpene gjelder for fagforbundet Safe.

Årets sokkelforhandlinger ble brutt 8. september. Partene begynte meklingen på mandag.

Det er fagforbundene Industri Energi, Safe og Lederne som har forhandlet på vegne av de ansatte. Om lag 7000 ansatte er fordelt på de tre forbundene.