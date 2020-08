Strandet på flyplassen i Kirgisistan

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden 19. januar 2019 har Arlen Khadaa (35) oppholdt seg på flyplassen i Kirgisistans hovedstad Bisjkek.

Arlen ble sendt til Kirgisistan i 2016, etter at norske myndigheter avslo søknaden om asyl. Uten statsborgerskap i Kirgisistan har han vært strandet i transittsonen på flyplassen.

ALENE: Arlen Khadaa er alene på flyplassen i Bisjkek. Der har han vært siden januar 2019. Foto: Sanden Media

Korona-stengt

I mars stengte flyplassen som følge av koronapandemien. Arlen har derfor oppholdt seg mer eller mindre alene det siste halvåret.

Han forteller at flere av de ansatte på stedet har fått påvist viruset, og prøver derfor å holde mest mulig avstand.

Arlen kjøper mat i en kiosk og en kafé i ankomsthallen, men sliter med underernæring.

På Flekkerøya utenfor Kristiansand venter Arlens kone Kamilla Karimova (29) og deres to barn. Han har ikke sett dem snart fire år.

Sønnen Aaron (3) har han aldri møtt.

SENG: Arlen sover på en benkerad på flyplassen. Han har vært der i over ett og et halvt år. Foto: Sanden Media

Savner familien

Arlen bruker dagene på å vandre rundt på flyplassen. Han vasker seg på toalettene og sover på en benkerad i ventehallen.

Han snakker daglig med familien via WhatsApp. Aaron har blitt kjent med faren sin gjennom skjermen.

– Gjennom videosamtaler vet sønnen min hvem jeg er, sier Arlen til NRK.

Han forteller at Aaron forteller om dagene sine i barnehagen, og om hva han har gjort og spist.

– Han begynner å forstå at pappa ikke er hjemme. Jeg vet at han venter, kona mi sier han våkner om natten og spør om når pappa skal komme, fortsetter Arlen.

I mars fikk barna og Kamilla midlertidig opphold i Norge. Datteren Elianas (9) lange opphold og tilknytning til landet ble vektlagt. Hun skal begynne i fjerde klasse og føler seg helt norsk.

Både Kamilla og Arlen har lært seg norsk på egen hånd.

ALDRI MØTTES: Sønnen Aaron var i mors mage da familien ble adskilt. Han blir kjent med faren sin via mobilskjermen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ble ikke trodd av UDI

Fædrelandsvennen har skrevet om historien til Arlen ved flere anledninger.

Historien om Arlens statsløshet begynner i det gamle Sovjetunionen. Da unionen ble oppløst, fikk ikke Arlen et gyldig statsborgerskap i Kirgisistan, eller noe annet land.

Kamilla og Arlen søkte asyl i Norge i 2011. Da hadde Arlens mor, bror og søster allerede fått opphold.

For å kunne reise til Norge skaffet Arlen seg et falskt kirgisisk pass. I samtaler med Utlendingsdirektoratet (UDI) fortalte han imidlertid at han ikke eide et statsborgerskap.

UDI trodde ikke på Arlen og sendte familien til Kirgisistan. Da hadde de bodd i Norge i nærmere fem år.

ENGASJERT: Kamilla har engasjert seg som frivillig i den lokale menigheten på Flekkerøya utenfor Kristiansand. Der får hun også hjelp av en støttegruppe som jobber for å få Arlen tilbake til Norge. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Stoppet ved gaten

Ved ankomst til flyplassen i Kirgisistan kunne Kamilla slippe inn i landet, men ikke Arlen eller Eliana. Kamilla var da gravid med Aaron.

Hverken han eller datteren hadde gyldig statsborgerskap i landet. Norsk politi besluttet derfor å hente familien tilbake i Norge.

På vei tilbake inn i flyet ble Arlen holdt igjen av en grensevakt. De mente det måtte gjøres videre undersøkelser om hvorvidt han kunne få opphold likevel.

De to neste årene tilbrakte Arlen alene i Kirgisistan. Han håpet å kunne få gyldig papirer og reise til familien i Norge.

Tidlig i 2019 fikk han visum til Russland og dro til Moskva. Papirene viste seg å være falske, og han ble derfor returnert til flyplassen i Bisjkek.

VENTER: Kona Kamilla og barna Aaron (3) og Eliana (9) fikk midlertidig opphold i Norge i mars. Nå venter på Arlen Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Vil saksøke staten

Ved hjelp av en støttegruppe hjemme på Flekkerøya prøver Arlen å komme seg tilbake til Norge.

Advokat Andre Møkkelgjerd forteller at familien har søkt UDI om familiegjenforening. Det er en komplisert prosess, da Arlen ikke kan møte på en norsk utenriksstasjon.

HÅP: Arlen håper norske myndigheter velger å gjenforene han med familien. Nå lager produksjonsselskapet Sanden Media en dokumentar om ham. Foto: Sanden Media

– Selv om han skulle få den søknaden registrert, må en rekke unntaksbestemmelser anvendes. Det er langt fra sikkert at det vil føre til en familiegjenforening, sier Møkkelgjerd.

Derfor vil Arlen og familien også stevne staten ved utlendingsnemnda (UNE). Da familien fikk begrenset opphold i mars, ble Arlens søknad samtidig avslått.

Hovedargumentet i søksmålet vil dreie seg om brudd på menneskerettighetene, og retten til privat- og familieliv.

– Jeg vil argumentere for at, gitt den svært spesielle situasjonen, hans statsløshet som norske myndigheter nå erkjenner, at barna og kona har fått opphold, at norske myndigheter var de som sendte og endte med å splitte opp familien, så har Norge en positiv forpliktelse til å finne en løsning som gjør at familien kan leve sammen.

DIGITAL HVERDAG: Familien håper å vinne fram i retten. Fylkesmannen i Oslo og Viken har bevilget fri saksførsel. I mellomtiden holder de kontakt via videosamtaler. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Ikke et ansvar

UNE skriver i en e-post til NRK at de kommer til å forholde seg til søksmålet først når det kommer. Avdelingsleder, Marianne Granlund mener Arlen kan skaffe seg relevante dokumenter i Kirgisistan.

– Vi mener at vi ikke har et ansvar for Arlen. Som vi har vist til i tidligere beslutninger i saken, mener UNE det er mulig for Arlen å legalisere sitt opphold i Kirgisistan. Dette bekreftes av kirgisiske myndigheter både formelt gjennom kirgisisk UD, og i et TV-intervju med leder for grensevakt på flyplassen, som sier han kan søke om et duplikat av den tidligere tillatelsen.

Ved behandlingen av Arlen og Kamillas saker, har norske myndigheter vektlagt grovt brudd på utlendingsloven.

Arlen og Kamilla fikk avslag på søknaden om asyl først i 2012 og oppholdt seg på ukjent adresse frem til 2016.

VANSKELIG: Arlen bruker de fasilitetene som er tilgjengelig på den stengte flyplassen. Han forteller om en vanskelig tilværelse. Foto: Sanden Media Foto: Sanden Media Foto: Sanden Media

Frykter å bli arrestert

Arlen frykter å bli arrestert hvis han går inn i Kirgisistan, på grunn av de falske dokumenter han brukte da han reiste til Moskva.

Han mener bekreftelsen UNE henviser til ikke lenger er gyldig.

Arlens eneste mulighet er å få returnere til Norge, sa lederen for den kirgisiske grensekontrollen på flyplassen til Frædrelandsvennen i april.

I e-post skriver han at han handlet etter beste hensikt da han var i Norge.

– Vi gjorde det vi trodde var best ut fra den situasjonen vi var i. Vi hadde hele tiden kontakt med vår daværende advokat, og på den måten tenkte vi at vi hadde ikke gjemt oss totalt for norske myndigheter.

Arlen skriver han er usikker på hva som ville skjedd hvis han hadde tatt andre valg.

– Vi var hele tiden redde for at de skulle frakte oss ut før de hadde fått frem alt i saken vår og at så mye som var mulig ble dokumentert, slik at vi hadde mulighet for å få oppholdstillatelse i landet og få bo her sammen med resten av min familie, min mor, min søster og min bror.