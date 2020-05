Strammer inn reiserådene i kollektivtransporten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er viktig at reisende og ansatte føler seg trygge når de reiser kollektivt, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide på pressekonferansen tirsdag.

En egen veileder for smittevern for ansatte og reisende på buss, tog, trikk, båt, ferjer og andre offentlige transportmidler ble presentert.

Den er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i dialog med transportbransjen.

Maks 50 prosent av passasjerkapasiteten vil gjelde for kollektivtrafikken. Man må stå eller sitte spredt, med minst en meters avstand. men det finnes unntak:

– De som bor sammen kan sitte sammen, sa Hareide.

Regjeringen ber også om at kollektivtilbudet økes i rushtrafikken for å kunne oppfylle de nye retningslinjene.

Knut Arild Hareide informerte tirsdag om at passasjerer som skal ta taxi må sitte i baksetet, og ikke i fremme med taxisjåføren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det skal være trygt å reise kollektivt

Det er transportbransjen som får ansvaret for å gjennomføre smitteverntiltakene.

Regjeringen ber aktørene i transportbransjen sørge for gode rutiner som gjør det lettere for passasjerer å holde avstand. Det gjelder på venterom, i kø og i på- og avstigninger.

– For eksempel med å bruke gulvmerking eller bruk av vakter, sa Hareide.

Det understrekes at reisende ikke skal bruke offentlige kommunikasjon dersom de har luftveissymptomer eller hvis de er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon.

– Det vil være trygt å bruke kollektivtrafikk i Norge dersom man bruker denne veilederen, tilføyde helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det ble også stilt spørsmål om hvem som skal betale for økt kapasitet for at busser og trikker skal kjøre halvfulle. Hareide viste da til at fylkene har fått en milliard kroner i støtte.

– Men det er naturlig nok en problemstilling regjeringen ser på i dialog med fylkene, sa Hareide.

Håndsprit

Regjeringen forventer at flere vil bruke kollektivtransport etter hvert som Norge gradvis åpnes opp igjen.

Samferdselsministeren la vekt på at det fortsatt er viktig håndhygiene og godt renhold. Særlig på flater som flere berører.

– Håndsprit bør utplasseres der reisende og ansatte oppholder seg, sa Hareide.

Viktig med godt renhold og at alle flater vaskes. Foto: Eirik Gjesdal

Merking av seter

Reisende i Vestland har allerede den siste måneden blitt oppfordret til å sitte alene på dobbeltseter og holde minst én meter avstand.

Nå blir smittevernreglene enda strengere om bord.

– Vi innfører merking av seter som ikke bør brukes. Da blir det enklere for reisende å forholde seg til hvor stor avstanden bør være, sier direktør Målfrid Vik Sønstabø i Skyss.

