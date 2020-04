Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hun er en av få passasjerer på bussen mot Landås i Bergen mandag kveld. Lien har hatt hjemmekontor de siste ukene og det er lenge siden hun tok buss sist.

Rundt henne henger det «Ver venleg og ikkje sitt på dette sete»-lapper på annethvert sete i bussen.

Dette blir hverdagen for norske busspassasjerer nå nå rutetilbudet går tilbake til normalen.

Merking av seter

Reisende i Vestland har den siste måneden blitt oppfordret til å sitte alene på dobbeltseter og holde minst én meter avstand.

Nå blir smittevernreglene enda strengere om bord.

– Vi innfører merking av seter som ikke bør brukes. Da blir det enklere for reisende å forholde seg til hvor stor avstanden bør være, sier direktør Målfrid Vik Sønstabø i Skyss.

Busssjåfører vil ikke passe på at reisende holder avstand. De kan velge å kjøre forbi holdeplasser dersom de vurderer at bussen er for fulll.

MÅ MERKE SETENE: Slike ser plakatene ut på bussene i Bergen.

Normalisert rutetilbud

Mange steder i landet har det vært reduserte ruter i kollektivtransporten over lengre tid.

Samtidig som tilbudet nå normaliseres innfører bransjen selv strengere smittevernregler.

– Det har blitt meldt om fulle busser. Derfor oppfordrer vi nå alle kollektivselskapene om å sperre av halvparten av setene om bord, sier direktør Olov Grøtting i Kollektivtrafikk-foreningen.

De nye tiltakene kommer fram i foreningens egen veileder for kollektivtransportselskapene.

– Det er valgfritt om de vil merke med sperrebånd, kliss, plakat eller plasttrekk, legger Grøtting til.

Stående skal samtidig få tydeligere beskjed om å holde avstand.

Kan nekte passasjerer å gå ombord

Ruter har ennå ikke bestemt hvordan de ska implementere tiltak fra veilederen i kollektivtilbudet i Oslo.

– Vi går tilbake til et ordinært kollektivtilbud. Det gjør vi for at det skal være mulig å reise til samfunnskritiske jobber på en sikker og trygg måte, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Bussene vil samtidig kjøre med redusert kapasitet. Det betyr at passasjerer kan nektes å gå om bord.

Prioriterer skolelinjen

ATB i Trondheim har merket seter på skolelinjen, men ikke på vanlige avganger. Passasjerne oppfordres til avstand ved hjelp av skjerm eller plakater om bord.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstiuttet utarbeider en egen nasjonal veileder for kollektivtransporten i Norge. Veilederen kan bli justert når den presenteres onsdag.