Målet til Norwegian er å redusere gjeld og skaffe egenkapital nok til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner som de er helt avhengige av for å klare å holde seg flyvende. Skal de få til det, må blant annet eierne av obligasjonslån i selskapet gå med på å gjøre om deler av gjelden til aksjer i selskapet.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian er også avhengig av at aksjonærene i selskapet går med på ledelsens redningsplan mandag. Da er det ekstraordinær generalforsamling.

Der skal aksjonærene blant annet stemme på om de er villige til å gå med på en emisjon, det vil si at selskapets aksjer «vannes ut».

På Norwegians egne hjemmesider står det blant annet:

«Som aksjonær i Norwegian har du stemmerett – og nå trenger vi at du bruker den. Din stemme er avgjørende for om Norwegian vil overleve krisen vi står i, fordi emisjonen er et nødvendig element i redningsplanen.»

– De har kniven på strupen. Hvis det blir stemt nei til ledelsens forslag på generalforsamlingen, er det ikke mange alternativer igjen, sier førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI til NTB.

Hvis Schram lykkes og klarer å utløse krisepengene fra staten, mener han selv at det er mulig å holde selskapet flytende ut året.

Tror ikke staten vil redde Norwegian

Andersen ser for seg tre mulige scenarioer for Norwegian dersom aksjonærene sier nei til redningsplanen mandag:

Staten redder selskapet.

Store investorer går inn med kapital.

Selskapet går til skifteretten.

Andersen sier han anser det som usannsynlig at staten vil gå inn og redde selskapet, og han stiller seg også tvilende til at store investorer skal gå inn med kapital.

Da gjenstår bare skifteretten.

Lover annet selskap hvis de overlever

Dersom Norwegian overlever krisen de er inne i, lover konsernsjef Schram et annet flyselskap på den andre siden. Planen er blant annet å redusere kapasiteten med 40 prosent i forhold til nivået før koronapandemien.

– Nye Norwegian er fortsettelsen av selskapet vi har, men i en enda bedre utgave. Vi skal ha enda mer fokus på lønnsomhet, det blir helt kritisk. Måten vi skal få dette til på, er å ha enda mer fokus på lønnsomme ruter og nettverk, sier Schram.

Allerede før koronakrisen slet selskapet med ulønnsomme ruter, særlig på langdistansesiden.

– Planen vår vil gi cirka en halvering av flåten av langdistansefly. Så må vi se hvordan etterspørselen blir. Dette med å fly direkte og utfordre de med dyrere billetter har vi troen på. Det vi kan bli enda bedre på, er hvor disse rutene skal gå mellom, sier Schram.