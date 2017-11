Stortingspresidenten kaller inn til møte for å avklare Hagen-kandidatur: AP sier nei

Carl I. Hagen ble i ettermiddag innstilt som Frps kandidat til det viktige vervet i Nobelkomiteen.

Hodepinen som har oppstått om Hagen kan velges til Nobelkomiteen, skal bli forsøkt løst på et møte i Stortingets valgkomite. Det finner sted en av de nærmeste dagene.

Tilfreds og takknemlig

Problemet er en bestemmelse som sier at stortingsrepresentanter ikke kan velges inn i komiteen. Men Frp bestrider at dette er et hinder siden Hagen bare er vararepresentant.

Carl I. Hagen ble i ettermiddag innstilt til en plass i Nobelkomiteen fra sitt eget parti. Foto: NRK

– Jeg er veldig tilfreds og veldig takknemlig, sier Carl I. Hagen til NRK.

Han sier også han er ydmyk over stortingsgruppens innstilling på ham som nytt medlem i Nobelkomiteen.

En utfordring for valgkomiteen

Stortingspresident Olemic Thommessen mener det er en utfordring for Stortingets valgkomite at Frp har innstilt Carl I. Hagen til Nobelkomiteen.

– Innstillingen utfordrer den forståelse partiene på Stortinget har hatt om hvem som bør velges som medlem av Nobelkomiteen, sier Thommessen til NRK.

Det har vært en praksis gjennom mange år at sittende stortingsrepresentanter ikke bør velges av hensyn til Nobelkomiteens uavhengige stilling, understreker stortingspresidenten.

Venstre mener han ikke kan velges

Frp-veteran Carl I. Hagen er vararepresentant og derfor er det naturlig at Stortingets valgkomite får anledning til å diskutere saken.

Første trinn i dette er et møte i det vi kaller valgutvalget, som er et arbeidsutvalg for valgkomiteen. Valgutvalget består av de parlamentariske lederne, sier Thommessen. Venstre-leder Trine Skei Grande mener Hagen ikke kan velges som medlem av Nobelkomiteen.

Brev til andre partier

– Jeg kommer til å foreslå i valgkomiteen at Frp finner et nytt medlem som kandidat til Nobelkomiteen. Det sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i Dagsnytt 18-debatten om temaet.

Støre sendte tidligere i dag brev der han ber de andre parlamentariske lederne om å si nei til Hagen.

Jonas Gahr Støre sier han har bestemt seg for å be Frp om å finne et nytt medlem som kandidat til Nobelkomiteen Foto: NRK

Støre oppfordrer til å følge den årelange praksisen at stortingsrepresentanter ikke velges som medlemmer av Nobelkomiteen, og at dette også gjelder vararepresentanter til Stortinget.

Etter vårt syn gir det et feil signal dersom et varamedlem til Stortinget velges til medlem av Nobelkomiteen, skriver Støre i brevet.

Endret for 40 år siden

I mange år het komiteen Det norske Stortings Nobelkomite. For å markere uavhengighet fra Stortinget ble navnet senere endret til Den norske Nobelkomite. Og i 1977 ble det bestemt at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges inn i komiteen.

Usikkerheten nå er om denne begrensningen kun gjelder sittende representanter eller om den også gjelder for vararepresentanter.

Det er Stortinget i plenum som til slutt oppnevner medlemmene av Nobelkomiteen, men partiene kommer med en innstilling på «sine» navn.