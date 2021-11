Stortingsdirektøren slår tilbake mot Hansen

1) Hvilke vurderinger lå til grunn for uttalelsen fra Stortingets direktør som ble sendt Adresseavisen om at flere representanter har misforstått regelverket og at administrasjonen derfor ikke vil gjøre noe mer med Hansens sak?

2) Mener Stortingets direktør at det er formildende at flere begår regelbrudd?

3) Hvordan ser Stortingets direktør denne uttalelsen i dag, i lys av at påtalemyndigheten nå har beordret politietterforskning av sakskomplekset med pendlerboligene?

4) Mener Stortingets direktør det er akseptabelt at stortingsrepresentanter bryter regelverket uten at det får konsekvenser?

5) Hva er bakgrunnen for at Stortingets direktør gjennom media frafaller et eventuelt tilbakebetalingskrav, før de relevante offentlige myndigheter hadde gjort sin vurdering av saken?

6) Har Stortingets administrasjon på eget initiativ vært i kontakt med politiet i anledning sakskomplekset og på eget initiativ vært i kontakt med de respektive representanter som har vært omtalt?

7) Hvis nei: Har det blitt vurdert en slik kontakt og har man vurdert politianmeldelse, slik det har blitt gjort i sakene der det har vært feil med reisegodtgjørelser?

8) Mener Stortingets direktør at det er akseptabelt at tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen først fikk utkast til presseuttalelse, som la til grunn at hun hadde holdt seg innenfor regelverket, for så tre timer senere få kontrabeskjed om at regelverket ikke var fulgt med henvisning til en tolkningsendring fra 2009?

9) Hvem gjorde tolkningsendringen i 2009, Stortingets administrasjon eller Stortingets presidentskap?

10) Hvordan ble denne tolkningsendringen kommunisert til stortingsrepresentantene?

11) Har Stortingets administrasjon gitt enkeltrepresentanter korrekte svar om hvordan regelverket skal forstås?

12) Har man internt i Stortingets administrasjon på noe tidspunkt vært i tvil om hvordan regelverket skal forstås, og har en slik eventuell tvil blitt kommunisert til de representantene som har søkt råd?

13) Hvis ja: Har Stortingets administrasjon på noe tidspunkt tatt initiativ overfor presidentskapet for å rydde opp i uklarheter?

14) Har Stortingets administrasjon på noe tidspunkt foretatt eller vurdert å foreta, en ekstern kontroll med sin egen forståelse av regelverket?

15) Har Stortingets administrasjon på noe tidspunkt bedt om å få utvidet mandat til å føre forsterket kontroll med om pendlerboligregelverket overholdes?

16) Har det i noen av sakene blitt fremmet krav om tilbakebetaling overfor enkeltrepresentanter, dersom noen har fått bolig de ikke har krav på?