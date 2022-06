Støre om kommuneoppløysingar: – No har vi sett strek

– No har vi sett strek og vi skal ha ro. No skal kommunane løyse oppgåvene sine og gjere jobben dei er sette til, seier statsminister Jonas Gahr Støre på Politisk Kvarter i dag.

Regjeringa lova innbyggarane i Songdalen og Søgne ei folkerøysting om dei ville framleis vere ein del av storkommunen Kristiansand eller ikkje, stikk i strid med vedtaket i kommunen sjølv.

Støre vedgår at etterverknadane av kommunereforma har vore krevjande for regjeringa.

– Saker som dette er leie. Det går inn på meg når eg ser gode partifellar bli skuffa, seier Støre.

Støre i Politisk kvarter Du trenger javascript for å se video.

Lytta ikkje til Forsand

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har understreka kor viktig det er å lytte til innbyggarane i dei to tidlegare kommunane på Sørlandet.

Litt lengre vest, i Rogaland, har det også vore liknande innbyggarinitiativ som dei i Søgne og Songdalen.

Her ville tidlegare Forsand kommune bli del av Strand kommune, og ikkje Sandnes som dei er del av i dag. Statsforvaltar i Rogaland, Bent Høie, gjekk god for endringa.

Her valde regjeringa å ikkje lytte til innbyggarinitiativet. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) grunna vedtaket i ei pressemelding med at det her har vore fleire grenseendringar på kort tid, og at initiativet ikkje gjekk ut på å føre grensene tilbake.

– Viss vi spør folk om råd, bør rådet bli følgd. Kor er det blitt av partiet som lyttar til folk og tar dei på alvor? sa gruppeleiar for Senterpartiet i Forsand, Alf Heggheim.

– Kvifor vil regjeringa lytte til folk i Søgne og Songdalen, men ikkje til folk i Forsand?

– Dette er to ganske ulike saker. Alle desse sakene har forskjellig opphav. Her ville det ikkje vere å endre grensene tilbake, men gjere ei ny grensedraging, seier Støre.

– Er de ferdige med å høyre på folk som ønskjer endringar i kommunegrenser?

– Ja, no skal vi ha ro. Vi stor overfor ei usikker tid og då får vi sette strek, seier Støre.

Jonas Gahr Støre meiner kommunesakene i Rogaland og i Agder er ulike. Her med statssekretær Siri Hytten. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Var ikkje ein hestehandel

Vedtaket om folkerøysting i dei tidlegare kommunane på Sørlandet har vore tøff for dei lokale Ap-politikarane i Kristiansand.

I Rogaland var det Ap-ordførar Stanley Wirak som kom sigrande ut av kommunestriden.

Støre avviser at det skulle vere ei hemmeleg avtale mellom regjeringspartia om å trasse lokaldemokratiet og gå inn for folkerøysting i desse to kommunane, i strid med Hurdalsplattforma.

– Det er mange slike teoriar. Sit du i ei regjering er det ein heilskap som må gå opp, seier han.

– Var det Arbeidarpartiet eller Senterpartiet som fekk vilja si om Forsand?

– Kommunalministeren har levert si avgjerd. Denne står vi saman om, seier Støre.

Strand-ordførar Irene Heng Lauvsnes (H) er provosert over at Støre vil legge lokk over kommunestrider. Foto: Magnus Stokka / NRK

– Folk i distrikta er haldne for narr

I Strand er ordførar Irene Heng Lauvsnes (H) provosert over at Støre legg lokk over nye endringar i kommunegrenser.

– Dette er så udemokratisk. Folk i distrikta er haldne for narr, seier ho til NRK.

Lauvsnes meiner Støre manglar grunnleggande kunnskap om geografien og kvardagen i Ryfylke i Rogaland. Argumentasjonen til Støre held ikkje mål, seier ho.

– Det er eit kameratoppdrag. I denne saka har Støre berre høyrt på ein person, og det er Ap-ordføraren i Sandnes. No må han og Trygve Slagsvold Vedum kome og rydde opp, seier ho.