Støre er åpen for dialog med Fosen-aksjonistene

– Planen om å stenge staten går overraskende bra.

Det sier Ella Marie Hætta Isaksen og viser til at de i dag har blokkert flere departement.

På et pressmøte onsdag ettermiddag, holdt av fosenaksjonistene ved NSR-Nuorat og Natur og Ungdom, forteller Isaksen at de mobiliserer til stor markering på Eidsvolls plass på fredag formiddag.

Fosenaksjonistene holdt i ettermiddag et pressemøte. Foto: Kristine Kjendalen / NRK

Aksjonistene har ingen planer om å gi seg.

De protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.

– Vi fortsetter vår plan om å stenge staten. Vi har eskalert situasjonen.

Skal dere ta alle departementene før dere blir fornøyde?

– Det blir opp til staten, som fremdeles nekter for at det skjer et menneskerettighetsbrudd.

Ella Marie Hætta Isaksen uttalte seg til pressen onsdag ettermiddag.

Åpen dialog

– Mitt budskap er at alle som vil snakke med oss, og ha dialog på en ordnet og god måte har vi gjerne kontakt med, sier Jonas Gahr Støre til NRK.

Aksjonistene har tidligere gitt uttrykk for at de ikke lenger ønsker å møte olje- og energiminister Terje Aasland. De vil kun snakke med statsministeren.

– Vi har mistet tilliten til Aasland og krever at statsministeren rydder opp, sa Elle Margget Nystad, leder i NSR Nuorat.

I dag svarer Støre at både Terje Aasland, han selv og regjeringen ønsker dialog.

Vil redegjøre for Stortinget

Olje- og energiministeren har bedt Stortinget om å få redegjøre for oppfølgingen av Fosen-saken.

– Jeg har bedt Stortinget om å få komme og gi en redegjørelse på vegne av regjeringen om Fosen-saken. Det er svært viktig for regjeringen å komme fram til en løsning som ivaretar urfolksrettighetene for reindriftseierne på Fosen. Der vil jeg orientere om regjeringens arbeid med denne saken, sier Aasland.

Aasland sendte brev til Stortinget onsdag.

– Under henvisning til Stortingets forretningsorden § 45 anmoder jeg herved Stortingets presidentskap om å få holde en redegjørelse om oppfølgingen av Fosen-saken, heter det i brevet.

Det er foreløpig uvisst når redegjørelsen vil bli holdt.

Tatt kontakt med FN

Onsdag ble det også kjent at sametingspresident Silje Karine Muotka oppfordrer FN til å ta kontakt med den norske regjeringen om saken.

Sametinget har bedt FNs spesialrapportør for urfolks rettighetene om å gå i dialog med regjeringen. Hvordan stiller du deg til det?

– Det gjør vi gjerne. Men det viktige for oss nå er at vi har en høyesterettsdom som understreker at urfolks rettigheter er krenket med den konsesjonen som er gitt og at det da må tas utbedrende kompenserende tiltak for å hindre at det blir en slik krenkelse.

Statsministeren sier de er oppmerksomme på hvordan de kan sikre urfolks rettigheter og at de ikke ønsker et brudd på det.

– Vi ønsker samtaler med reinnæringen, samiske interesser og de som er berørt om hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte, sier Støre.

– Et viktig møte

I morgen møtes sametingspresident Silje Karine Muotka og olje- og energiminister Terje Aasland.

Statsministeren forteller at dette er et møte som er avtalt mellom olje- og energiministeren og sametingspresidenten.

– Det tror jeg er et viktig møte der får man snakket over bordet.

Støre skal selv på et møte i Finnmark neste uke der han blant annet skal besøke Sametinget og reinnæringen.

– Så vi vil ha dialog og kontakt. Det er veien til å finne gode løsninger.

Krever en unnskyldning

Da Muotka holdt appell i Oslo onsdag var hun klar på at hun krever en unnskyldning fra statsministeren i Fosen-saken.

Sametingspresident Silje Karine Muotka. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Vi lærer barna i skolen at når de har gjort noe feil, så skal du si unnskyld. Du skal mene det med hjertet ditt. Det må Støre også gjøre.