Tarjei Jensen Bech har mottatt flere hets- og trusselmeldinger etter å ha ytret seg kritisk om Sylvi Listhaug.

Jensen Bech, som i dag er fylkesvaraordfører i Finnmark, beskriver Listhaugs avgang som en seier for majoriteten og for dem som har reist seg opp mot det han kaller Listhaugs retorikk.

Likevel frykter han at Listhaugs «oppsigelse» på Facebook i dag igjen kan få konsekvenser for kritikerne.

– Jeg er litt redd for at det hatet man ser der ute kommer til å eskalere enda mer. Man så i dag tidlig at sikkerheten rundt Jonas Gahr Støre også måtte økes. Jeg er redd for at dette kan eskalere med Facebookposten til Listhaug. Alle har et ansvar for retorikken de selv fører, sier Jensen Bech til NRK.

– Utøya-overlevende tør ikke uttale seg

Når Listhaug i dag går av som justisminister sier hun at det er av hensyn til regjeringen, partiet og til ytringsfriheten.

– Hun fremstiller seg selv som om hun er et offer. Vi vet at mennesker som var på Utøya som har uttalt seg om hennes Facebookpost har mottatt både hets og trusler inkludert meg selv. Jeg har blant annet snakket med flere som har vært på Utøya som faktisk ikke tør å uttale seg fordi de ser hva jeg har fått. Hvis noen har vært med på å kneble ytringsfriheten så er det Sylvi Listhaug, sier Jensen Bech til NRK.

Ifølge Listhaug var tanken bak Facebook-innlegget å «diskutere forslaget som gir oss mulighet til å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere på en rask og effektiv måte».

Bakgrunnen var at Arbeiderpartiet, resten av opposisjonen og Venstre krevde at domstolene må avgjøre om mistenkte terrorister skal bli fratatt sitt norske pass. Høyre og Frp ville gjøre det uten behandling i domstolene.

– Hvis noen har vært med på å kneble ytringsfriheten så er det Sylvi Listhaug, sier Tarjei Jensen Bech til NRK. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Trodde ikke på beklagelse – fikk nye trusler

Det var i dag tidlig at Sylvi Listhaug valgte å trekke seg frivillig fra posten som justis-, beredskaps- og innvandringsminister. På Facebook skriver hun:

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid»

– Det var det eneste riktige når det tok så lang tid å få en beklagelse. Men når man samtidig ser hva hun skrev på Facebook i dag tidlig virker hun ikke som en ydmyk Listhaug som tar ansvar, sier Jensen Bech.

Listhaug har beklaget innlegget fra talerstolen på Stortinget og sagt at det fra hennes side ikke hadde noe med 22. juli å gjøre.

Den unnskyldningen trodde ikke Jensen Bech noe på, og sa til Dagbladet at beklagelsen ikke var reell. Etter dette mottok han igjen nye trusler.