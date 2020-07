Støre ber avtroppende Ap-kvinner være takknemlige – og utelukker ikke Giske som statsråd

Det er to og et halvt år siden Trond Giske måtte gå av som nestleder i Arbeiderpartiet etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

En kort oppsummering: Ap konkluderte med at daværende nestleder Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har beklaget sin oppførsel i flere av sakene, men avviste andre varsler, og uttalte at partiets konklusjon om at han hadde brutt retningslinjene mot seksuell trakassering burde omgjøres.

Vil ikke utelukke Giske som statsråd

I et sommerintervju med NRK sier partileder Jonas Gahr Støre at de har valgt en løsning som innebærer at Giske kan gjøre comeback.

TAKKES AV: Partileder Støre takker av Giske på landsmøtet i 2019. Foto: Terje Pedersen

– Jeg var partileder i en tid da vi måtte ta metoo på alvor. Vi fikk veldig krevende saker som også gjaldt partiets nestleder. De måtte konkluderes, vi konkluderte, og det har vi gjort på en måte som også sier at det finnes veier tilbake.

– Etter alt som har skjedd med metoo og etterspillet der: Kan du utnevne Trond Giske som statsråd?

– Det har jeg ikke lyst å svare på.

– Hvorfor ikke?

– Nei, spør meg om en annen. Jeg har ikke noe navn på den blokka jeg har lyst å dele. De tankene gjør jeg meg i mitt stille og så tar vi det når den dagen kommer.

– Men det ville kanskje vært naturlig å avvise det når det er så mange som blir berørt?

– Men jeg sier verken ja eller nei på de spørsmålene nå. Det er helt unaturlig. Det er ikke den diskusjonen vi skal ha.

Støre mener han har et luksusproblem dersom han får sette sammen regjering etter neste valg.

– Jeg pleier å si at dersom du er i regjering er det 24-7, hver dag, hele uka. Det må ligge en bunnløs tillit til grunn for de som sitter sammen og tar det ansvaret. Jeg har veldig mange gode å velge mellom når vi eventuelt skal ta det ansvaret.

– Mistet tillit

GIR SEG: Marianne Marthinsen tar ikke gjenvalg til Stortinget neste år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Marianne Marthinsen (39) var finanspolitisk talsperson i Ap og mange så på henne som en politiker som ville fortsette å være viktig i Ap. Men hun stiller ikke til gjenvalg i 2021. Overfor avisa Vårt Land bekrefter hun at Giske-saken bidrar til at hun forlater politikken.

– Det er vanskelig i en organisasjon når folk mister tillit til hverandre, sier hun til avisa.

Hun beskriver en organisasjon preget av høyt konfliktnivå, mistanker og miljøer som konspirerte mot hverandre.

Også Jette Christensen, som har takket nei til gjenvalg, viser i et lengre intervju med Bergens Tidende i februar til konflikter i stortingsgruppa etter Giske-saken som en av årsakene til at hun gir seg. Hun sier blant annet at hun «gikk inn i politikken for å drive politikk, ikke for å drive med personalsaker».

Jeg synes at de som takker for seg, de kan takke for seg så skal de også være takknemlige for at de har fått lov å forvalte det ansvaret det er å bli valgt. Jonas Gahr Støre om at Marianne Marthinsen og Jette Christensen ikke stiller til gjenvalg

Vårt Land skrev tidligere i vår om at ingen av de tilsatte i Aps stortingsgruppe som varsla mot Giske jobber der lenger. Det synes Marthinsen er trist. På direkte spørsmål fra avisa om Marthinsen synes Giske har tatt nok ansvar, svarer Marthinsen:

– Jeg skulle ønske Trond Giske hadde satt partiet først.

NRK har vært i kontakt med Giske i dag. Han har ikke ønsket å gi kommentarer til denne saken.

– Ingen er uunværlige

NRK spør partileder Støre hva han tenker om at Marthinsen og Christensen, som han begge tidligere omtalte som en del av gullrekka i Ap, nå forsvinner ut.

TAKKNEMLIGE: Aps partileder Jonas Gahr Støre sier de som går ut av politikken må være takknemlige for at de fikk ha det ansvaret de hadde.

– Jeg kalte noen av dem for gullrekka i 2015, og det står jeg veldig ved, men de har jo vært lenge i politikken. Dette er unge mennesker, men med veldig lang erfaring. Og at de av ulike grunner kommer til at nå vil de også ut å gjøre ting i arbeidslivet har jeg full forståelse for.

Og han legger til:

– Så har jeg erfart at ingen er uunværlige. Det kommer nye spennende mennesker. Jeg synes at de som takker for seg, de kan takke for seg. Så skal de også være takknemlige for at de har fått lov å forvalte det ansvaret det er å bli valgt.

– Men når de begrunner det at de går med klimaet i stortingsgruppa. Hva sier du til det?

– Men jeg sier igjen: Det var vondt det vi opplevde på slutten av 2017 og inn i 2018. Det er ikke noe tvil om det. Men vi håndterte det, vi besluttet, vi tok konklusjoner og så går vi videre, og det får vi ha respekt for.

Kan bli fylkesleder

Årsmøtet i Trøndelag Ap skulle egentlig holdes i mars, men så kom korona og ny dato er 29. august. Før det opprinnelige fylkesårsmøtet kom det fram at Giske seiler opp som et mulig navn.

Hvis han blir valgt, vil Giske lede et av Arbeiderpartiets største og viktigste fylkeslag og sitte i landsstyret.

NRK spør Jonas Gahr Støre hvordan det vil være om Giske blir leder i Trøndelag.

– Det er Trøndelag sitt ansvar å bestemme. Sånn er det i vårt parti, og det er jeg trygg på at de kommer til å gjøre på en god måte. Han har gått av fra de vervene han hadde, men er fortsatt stortingsrepresentant. Nå må Trøndelag ta ansvar. De må velge sin profil, sin kurs, hvem som skal fronte Trøndelag inn i valget i 2021.