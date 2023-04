Støre avviser at Norge er krigsprofitør

Den profilerte svenske programlederen Johar Bendjelloul møtte statsministeren i Oslo denne uka. Han spør hvordan Norge kan forsvare de enorme inntektene.

– Den norske statens inntekter i 2002 fra gass og olje er større en det svenske statsbudsjettet, hvordan kan du glede deg over dette når det i høy grad skyldes Russlands krig mot Ukraina?

– Vi kan ikke tenke på det på den måten. Norge bestemmer ikke prisen på gass. Vi har vært en produsent siden 70-tallet og opplevd at prisen har gått opp og ned. Hvis Norge politiserte prisene på vår energi, så vil vi miste suvereniteten over egen politikk, svarer Støre.

– Store inntekter gir ansvar. Vi er nå den største bidragsyteren per capita i støtte og hjelp til Ukraina, med 15 milliarder hvert år over fem år, fortsetter Støre.

Norges inntekter fra olje og gass blir anslått til 1457 milliarder norske kroner i fjor. Det svenske statsbudsjettet hadde utgifter på 1231 milliarder svenske kroner samme år.

Støre blir konfrontert med reaksjoner i Europa på de store norske inntektene. Foto: SR

Penger til pensjonsfondet

– Er 15 milliarder mye til Ukraina når man tenker på at Norge tjente over 1400 milliarder?

– Igjen, hvis vi politiserer hver krone som kommer inn opp mot politikken, mener jeg det ville være uforutsigbart, dessuten går dette rett inn i det norske pensjonsfondet, ikke til statsbudsjettet, det er måten Norge håndterer dette på, sier Støre.

– Men det har vært kritikk i Europa. Blant andre har Polens statsminister Mateusz Morawiecki vært kritisk til de norske inntektene?

– Jeg opplever ikke at det er noen bred kritikk av Norge når det gjelder dette, jeg vil si dette: Vi er ikke tjent med høye gasspriser, blant annet fordi det også fører også til høye elpriser i Norge, sier Støre.

Prisene har gått ned

Støre mener den norske gassen har bidratt til lavere priser over tid.

– Norge har vært viktig leverandør av gass til Storbritannia og EU, vi har økt med nesten ti prosent. Det har bidratt til at Tyskland har kunnet fylle sine gasslagre og fått prisene i Europa ned, sier Støre.

– Vi håper nå å inngå en grønn allianse med Europa innen en måned. Vi skal bidra med blant annet havvind og annen grønn energi. Det blir et omfattende dokument om det grønne skiftet, sier Støre.

Vil ikke ha EU-debatt

Blant flere temaer, blir Støre også spurt om det er på tide at Norge blir EU-medlem.

– Norge har hatt folkeavstemning to ganger, jeg har vært tilhenger. Men i Norge er det et flertall som mener at dagens situasjonen er en god situasjon.

– I dagens situasjon vil det være feil å starte en polariserende debatt om EU, vi har gode ordninger blant annet med EØS, så det er ikke et spørsmål som kommer på dagsordenen på kort sikt, sier Støre til Sveriges Radio.