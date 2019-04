Støre avviser at LoVeSe-vern vil være et tap

Et av de viktigste temaene på Arbeiderpartiets landsmøte blir diskusjonen om oljevirksomhet i Vesterålen, Lofoten og Senja (også kjent som LoVeSe).

Før møtet starter ser det ut til at det kan bli et flertall for å totalfrede de tre områdene. 10 av de 15 fylkeslagene til Arbeiderpartiet sier de er mot en oljevirksomhet der.

Kan leve godt med vernevedtak

Jonas Gahr Støre kjemper mot dette vernet og mener Arbeiderpartiet har et godt kompromissforslag om å konsekvensutrede deler av havområdene utenfor Lofoten, mens andre deler skal vernes. Men Støre sier han ikke forbereder seg på noe tap i denne saken.

– Jeg tenker at lederen i partiet kan leve godt med et flertallsvedtak, sier han.

Jonas Gahr Støre sier det er viktig å sørge for at et vern av områdene ikke blir et hinder for utvikling av andre virksomheter. Foto: NRK

I april gikk partiets landsmøte inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land være petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.

Det blågrønne regjeringen har bestemt at det ikke skal gjennomføres en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i denne stortingsperioden.

Vil utvikle, ikke avvikle oljenæringen

Støre sier Arbeiderpartiets forslag ligger på bordet til 2021 og at temaet på dagens landsmøte kommer til å være hva som skal skje etter det.

– Vi skal fortsatt ha en olje- og gassnæringen. Vi skal utvikle den, ikke avvikle den. Jeg tror vi skal finne gode balanser på det.

– Hvor mye olje er det ventet å finne i det området dere vil verne?

– Det er helt ukjent, for det er ikke gjort konsekvensutredning der.

– Men Oljedirektoratet har noen anslag på at dere verner noe som ikke trenger vern. Hva sier du til dem som sier at Ap er klima- og miljøvennlige, så lenge det ikke står i veien for oljebransjen?

– Det er helt feil. Vi går frem område for område og kartlegger, men vi skal ta hensyn til sårbarhet.

Frykter vern vil hindre annen virksomhet

Støre viser til Nordland Arbeiderparti som minner om at andre næringer også vil drive i disse områdene, fiskerinæringen for eksempel. Han sier et varig vern vil kunne være et hinder for disse næringene.

– Det kommende årene blir det mindre etterspørsel etter olje og gass og vi må bygge ny industri, det er hovedsaken her, sier Støre.

Fiskebåter i Ballstad, Lofoten. Foto: Olivier Morin / AFP

Anklages for løgn

I politisk kvarter ble Støre også utfordret på midlertidighet.

I en kronikk i VG tirsdag, ble Støre anklaget for løgn av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Bakgrunnen var at Støre hadde sagt til VG at regjeringen «har bygd et arbeidsliv hvor innleie og midlertidighet florerer».

– Det er sterke ord, og faktisk helt feil, skriver Haugli i kronikken.

Men Støre vil ikke trekke sin beskrivelse om at midlertidigheten florerer.

– Når en statsråd anklager opposisjonen for løgn, så er min erfaring at hun ofte ute på tynn is. I arbeidslivet ser vi midlertidighet i noen bransjer, og innleie som vokser i mange bransjer, sier Støre, og legger til:

– Da får man inn folk på kontrakter på fem og ti prosent. Vi har også en omsorgssektor hvor vi nå har en rettssak på at folk tas inn på dårlige kontrakter – ikke feriepenger, ikke pensjon og ikke overtidsbetaling. Dette er et fenomen med et useriøst arbeidsliv. Og jeg vil oppsummere det med «mer midlertidighet og mer innleie».

– Nå sa du igjen «mer midlertidighet», men Faktisk.no har sjekket dette, påpekte programleder Myklebust.

Han viste så til en graf fra Faktisk.no som som slår fast at andelen midlertidige under de rødgrønne var i snitt på 8.8 prosent, mens den har vært på 8.3 prosent under Erna Solberg:

Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt til VG at regjeringen har «bygd et arbeidsliv hvor innleie og midlertidighet florerer... Publisert av Faktisk Tirsdag 2. april 2019

– Så dette «florerte» litt mer da dere styrte?

– Dette er ikke hele bildet for et useriøst arbeidsliv.

– Da kan du ikke si at midlertidighet florerer?

– Jeg sa midlertidighet og innleie, det er mitt sitat, svarte Støre.