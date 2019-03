10 av 15 Ap-fylkeslag er mot oljevirksomhet i Lofoten

Søndag vedtok Innlandet og Møre og Romsdal Arbeiderparti, Aps nest største fylkeslag, at de ikke ønsker oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dermed føyer de seg inn i rekken av totalt ti fylkeslag som sier nei til konsekvensutredning i området.

– I de sårbare områdene ser alle at det er lite hensiktsmessig å konsekvensutrede, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Arbeiderparti.

Det ferske vedtaket hos fylkeslag nummer 9 og 10 som sier nei til konsekvensutredning, har skapt glede for naturvernerne som mener fylkeslagene nå gir en klar beskjed til moderpartiet. I begynnelsen av april er det duket for landsmøte.

Silje Lundberg i Naturvernforbundet er glad for det hun mener er klar tale fra grasrota i partiet. Foto: NATURVERNFORBUNDET

– Grasrota i Ap sier tydelig ifra at partiet må ta et klart standpunkt for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er umulig for partiet å ha noe troverdighet i miljøpolitikken før de snur i denne saken, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Soleklart signal om at Ap må snu

Striden om oljeboring i områdene har pågått i en årrekke. For to år siden gikk Arbeiderpartiet inn for mulighetene for å kartlegge mulighetene for oljeutvinning sør for Lofoten, områdene lenger nord skulle vernes.

Ifølge en måling Norstat har gjort for NRK sa 52 prosent av velgerne nei til konsekvensutredning i de såkalte LoVeSe-områdene i fjor høst, mot 34 prosent som sier ja.

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mener fylkeslagene nå sender et viktig signal i forkant av årsmøtet i partiet. Foto: Lars Egiol Mogård / NRK

Naturvernforbundet mener motstanden blant folk, og nå fylkeslag, sender et viktig signal til partiet nasjonalt.

– Dette er et soleklart signal om at Arbeiderpartiet må snu på landsmøtet.

Fylkeslag mot konsekvensutredning Ekspandér faktaboks Fylkeslag som enten har vedtak mot konsekvensutredning av olje, eller varig vern mot oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja: Innlandet

Buskerud

Møre og Romsdal

Østfold

Troms

Nordland

Trøndelag (varig vern)

Vestfold (varig vern)

Oslo (varig vern)

Akershus (varig vern)

Ønsker ikke vern til tross for olje-nei

I november gjorde Nordland Ap en helomvending da partiet etter et ekstraordinært årsmøte, gjorde et vedtak om å legge bort kravet om å få konsekvensutredet Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Vi la bort kravet om konsekvensutredning fordi vi har kommet til at det er riktig at dette området holdes fritt for oljevirksomhet, sier leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran.

Likevel hører de ikke til blant fylkeslagene som vil ha vern fordi de ikke ønsker å legge beslag på det han omtaler som et av landets viktigste næringsområder.

Nordland arbeiderparti er blant de 10 som har gått vekk fra konsekvensutredning, men er skeptisk til et vern uten videre prosesser om dette. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Nå vi har landet på å legge vekk kravet om konsekvensutredning betyr det at det ikke vil være åpning for oljevirksomhet, men det å gå for et vern av området vil være uaktuelt og utenkelig. Dette er et av våre viktigste næringsområder og vi kan ikke opprette et verneområde uten å ha en prosess i forkant av det, sier Skjæran.

Det er antatt at saken vil komme opp på landsmøtet til partiet i april, og Skjæran sier han er sikker på at partiet vil håndtere saken på en god måte.

Forventer at landsmøtet står på sitt

På landsmøtet i 2017 vedtok Ap å verne deler av områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja, men åpne for konsekvensutredning i de sørligste områdene av Lofoten. Men den siste tiden har oljemotstanden har vokst i en rekke fylkeslag, som har varslet kamp for varig vern.

Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier til Dagbladet at han forventer at landsmøtevedtaket fra 2017 ligger fast.

– Arbeiderpartiet gikk til valg på konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten og et stabilt og forutsigbart petroleumskatteregime. Vi forventer at partiprogrammet står fast ut perioden, sier han til Dagbladet.