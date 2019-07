Stoltenberg: – 22. juli- senteret bør være i regjeringskvartalet

22. juli-senteret som åpnet i 2015 i Høyblokken i regjeringskvartalet, stenges 1. august. I høst flytter det inn i midlertidige lokaler. Debatten om hvor det permanente senteret skal ligge, har pågått i årevis.

I juni bestemte Stortinget at 22. juli-senteret i Oslo sentrum skal bli en del av det nye regjeringskvartalet, men ekspertgruppen for sikring av departementsbygningene er bekymret for sikkerheten ved en slik plassering.

NATO-sjef og tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg, som var statsminister i Norge 22.juli 2011, er klar i sin tale.

– Det har en voldsom fortellerkraft at senteret ligger på åstedet der det faktisk skjedde. Her ser man virkningen av den bomben som sprengte, og det kan du ikke se noen annet sted, sier Stoltenberg til NRK.

– Om ikke lang tid vil folk komme til å benekte at dette har skjedd, akkurat som noen har benektet jødeutryddelsen. Auschwitz-museet ligger der det skjedde. Det er viktig at også historien om angrepet 22. juli formidles der det skjedde.

Etter åtte år er nå jernrose-prosjektet ferdig. Du trenger javascript for å se video. Etter åtte år er nå jernrose-prosjektet ferdig.

Mener sikkerheten kan ivaretas

– Hva med sikkerheten?

– Jeg er trygg på at når alle partiene på Stortinget sier at de i størst mulig grad skal sikre det, så er det mulig å ha et senter som også ivaretar sikkerheten.

– I Berlin har man bygget en ny riksdagsbygning rundt ruinene av den som ble ødelagt under krigen. Man har også 11. september-senteret i New York og man har Churchill War Rooms-museet under regjeringsbygget i London. Så jeg helt sikker på at man kan få til dette i Norge også, og at Stortinget passer på at skjer.

Over 105.000 mennesker har besøkt 22. juli-senteret i Høyblokka siden det åpnet for to år siden, ifølge NTB.

22. juli-senteret skal nå flyttes til et midlertidig lokale i minst fem år, mens byggearbeidene pågår i regjeringskvartalet. Siste mulighet for å se utstillingen i Høyblokka er 31. juli.