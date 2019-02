Sykehusinnkjøp om bilen med cyanid på avveie: Flere rutiner er brutt

Innkjøpsdirektør for legemidler for alle de norske helseforetakene, Bente Hayes, mener det er flere ting som skurrer i denne saken.

– Reglene for både frakt og oppbevaring av legemidler er trolig brutt, sier Hayes til NRK.

MERKELIG: – Det høres helt merkelig ut å levere denne typen varer i en Sprinter, sier Bente Hayes. Foto: Sykehusapotekene

Etter at bilen ble meldt stjålet onsdag kveld ble Tolletaten og omkringliggende politidistrikter varslet. Men først fredag ble politiet oppmerksom på at det er en beholder med det svært farlige stoffet i bilen.

Fremdeles er mye uklart. Det er ikke kjent hvor lasten skulle, og hvorfor varebilen sto forlatt på en parkeringsplass.

Den forsvunne cyanidbilen Ekspandér faktaboks Onsdag ble en Mercedes Sprinter med registreringsnummer CV 88344 stjålet på Løremskog stasjon. I bilen var det medikamentleveranser til flere norske sykehus, blant annet en cyanidbeholder.

Saken etterforskes som et grovt tyveri, men politiet er ikke sikre på om det var bilen eller lasten som var målet.

Politiet utelukker ikke at lasten er dumpet. Plastbeholderen som inneholder cyanid, er liten og hvit med et rødt lokk. Det er usikkert hvordan plastbeholderen er merket, men merkingen skal indikere at innholdet er giftig.

Om noen kommer over mistenkelige gjenstander, ber de om at politiet varsles umiddelbart, og at det utvises stor forsiktighet.

Uvanlig fraktbil

Innkjøpsdirektøren i Sykehusinnkjøp sier at legemidler skal oppbevares i biler som kan sikre stabil temperatur, og setter spørsmålstegn ved at et legemidler ble fraktet i biltypen Mercedes Sprinter.

– Det høres helt merkelig ut å levere denne typen varer i en Sprinter. Transportører av legemidler kjører vanligvis med termobiler som tåler både varme og kulde. Så her må det være en leverandør som har et problem med sin leveranse, sier hun.

ETTERLYST: Politiet etterlyser en Mercedes Sprinter som ble stjålet fra Lørenskog stasjon. Bilen er en 2018-modell med registreringsnummer CV 88344. Lasten inneholder medikamenter til sykehus i Norge, inkludert en beholder med det svært giftige stoffet cyanid. Foto: Privat / Politiet / NTB scanpix

En bil med slik last skal etter regelverket være innelåst, og ikke stå forlatt på en parkeringsplass.

– Det hender at transportørene skal omlaste, og da skal lasten være innelåst, og det skal være sporing på det som står i bilene eller på et lager, forklarer Hayes.

NRK har vært i kontakt med eieren av bilen. Han svarer at han ikke har noen kommentar.

På spørsmål om politiet har gjort noen vurderinger om legemidlene ble fraktet på en forsvarlig måte, sier politiadvokat Berit Brekke Risbakken i Øst politidistrikt at det ikke er fokus på dette tidspunktet.

FLERE SYKEHUS: Berit Brekke Risbakken, politiadvokat i Øst politidistrikt, bekrefter at bilen med cyanid om bord, skulle levere legemidler til flere sykehus. Foto: NRK

– Fokus nå er på å finne bilen og cyaniden, og så vil vi se på etterpå om oppbevaringen og transporten har skjedd i henhold til regelverket, sier hun.

– Kan være større kvantum

Personen som eier den forsvunne bilen, sa til Dagbladet i går at sjåføren hadde hentet en pall med legemidler fra en leverandør i Göteborg.

Politiadvokat Risbakken i Øst politidistrikt, bekrefter at bilen kom fra Sverige, og opplyser til NRK at lasten, som også besto av legemidler, skulle til flere sykehus.

Ifølge Hayes i Sykehusinnkjøp har budbilfirmaet trolig hentet leveransen fra en leverandør som skulle levere til en av de tre store norske legemiddelgrossistene Alliance Healthcare Norge, Apotek 1-gruppen eller Norsk Medisinaldepot.

– Det er akkurat like strenge krav for transport av legemidler fra legemiddelfirmaene til grossist, sier hun.

– I tillegg er det slik at alle leverandørene har bestemte dager i uken de leverer legemidlene til de enkelte grossistene, fortsetter hun.

Cyanid Ekspandér faktaboks * Cyanider er kjemiske forbindelser i form av salter av blåsyre (hydrogencyanid). * Saltene brukes blant annet til prosesser som fornikling, forsølving og forgylling. Cyanholdige forbindelser brukes i produksjon av skumplast og annen plast. * Cyanider og blåsyre er svært giftig og rammer i løpet av kort tid. Stoffet påvirker cellenes evne til å utnytte oksygen fra blodet, slik at man rammes av en slags indre kvelning. Symptomer på forgiftning er voldsomt forsterket åndedrett samtidig som huden får en lyserød farge. Pusten lukter gjerne av blåsyre, en lukt som minner om bitre mandler. * Cyanidforgiftning kan oppstå ved brann. Det rammet blant annet mange av ofrene på Scandinavian Star. Kilde: Store norske leksikon/NTB

Hayes mener at om det er en leveranse til grossist, betyr det at det er snakk om et større kvantum av legemidler.

– Er det hentet hos en leverandør i Göteborg, er det et større kvantum av legemidler. Og det er enda mer merkelig at man da har parkert varebilen uten videre. Det er like store krav til transportørene om sikring av last og at legemidlene skal ha stabil temperatur.

NRK har vært i kontakt med alle de tre store norske legemiddelgrossistene, som sier de ikke kjenner til at de har noe med denne leveransen å gjøre.

Skal merkes som farlig gods

PostNord er et av de større selskapene i Norge som driver med medisintransport. Selskapet leverer blant annet medisiner for Apotek 1, Alliance Healthcare og Mölnlycke.

SKAL MERKES: Kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord, Ole A. Hagen, sier at Cyanid skal merkes som farlig gods, og faller inn under et eget regelverk for håndtering. Foto: PostNord

Kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord, Ole A. Hagen, forklarer at det generelt er ganske strenge krav til sikkerhet under medisintransport.

– For å bli godkjent som sjåfør til et sånt oppdrag, må man ha dokumentert opplæring i regelverket for god distribusjonspraksis. Kompetansen i kurset omfatter oppbevaring, måling, temperatur, håndtering, returer, sikkerhetskrav under levering, og materiell, sier han.

– Dersom det er frakt av cyanid, skal dette merkes som farlig gods (ADR), og faller inn under et eget regelverket for håndtering av slike forsendelser.