Cyaniddosen på avveie kan ta livet av opptil 125 mennesker

– Vi kan bekrefte at det er snakk om en pakning med 25 gram, skriver Renée Tunold i en SMS til NRK.

Tunold er regionsjef i Norden for det nederlandske farmasiselskapet Merck, som nylig har kjøpt Sigma-Aldrich, som Universitetet i Oslo har bestilt stoffet fra.

På selskapets nettsider står det at man kan kjøpe kaliumcyanid i to størrelser, 25 gram og 100 gram.

Forsvant onsdag

Pakningen forsvant i en Mercedes Sprinter varebil som ble stjålet på Lørenskog stasjon forrige onsdag.

SÅ FARLIG ER CYANID: Direktør i Legemiddelverket Steinar Madsen forklarer hvor farlig cyanid er. På skjeen er det sukker, ikke cyanid. Du trenger javascript for å se video. SÅ FARLIG ER CYANID: Direktør i Legemiddelverket Steinar Madsen forklarer hvor farlig cyanid er. På skjeen er det sukker, ikke cyanid.

Pakningen på 25 gram koster 209 kroner. Men det er naturlig nok restriksjoner for hvem som kan kjøpe stoffet.

Politiet har tidligere beskrevet at plastbeholderen som inneholder cyanid er liten og hvit med et rødt lokk.

Livsfarlig stoff

GIFTIG: – Åpner man boksen og får dette stoffet i seg, så kan man få en dødelig forgiftning. Det er det ingen tvil om, sier direktør i Legemiddelverket Steinar Madsen sier til NRK. Foto: Roald, Berit / NTB Scanpix

Direktør i Legemiddelverket Steinar Madsen forklarer at det ikke skal mer enn 0,2 gram cyanid for å ta livet av et menneske.

Pakningen på 25 gram inneholder dermed opp til 125 dødelige doser med kaliumcyanid.

Politiet utelukker ikke at stoffet kan ha blitt dumpet, og ber folk som kommer over mistenkelige gjenstander om å varsle politiet.

Ifølge Madsen er det ikke så farlig om stoffet blir dumpet i naturen. Men om det blir dumpet i for eksempel en veikant, hvor barn kan finne beholderen og åpne den, så kan det være livsfarlig, forteller han.

Foto: Merck/Sigma-Aldrich

– Vi må håpe på at de som har stjålet denne bilen, har hatt vett nok til ikke å gjøre det, sier Madsen.

Stoffes kan også, om det kommer i feil hender, brukes til å drepe.

– Det kan brukes til å ta livet av mennesker. Det har vært en del giftmord med cyanid opp gjennom årene, sier Madsen til NRK.

Cyanid Ekspandér faktaboks * Cyanider er kjemiske forbindelser i form av salter av blåsyre (hydrogencyanid). * Saltene brukes blant annet til prosesser som fornikling, forsølving og forgylling. Cyanholdige forbindelser brukes i produksjon av skumplast og annen plast. * Cyanider og blåsyre er svært giftig og rammer i løpet av kort tid. Stoffet påvirker cellenes evne til å utnytte oksygen fra blodet, slik at man rammes av en slags indre kvelning. Symptomer på forgiftning er voldsomt forsterket åndedrett samtidig som huden får en lyserød farge. Pusten lukter gjerne av blåsyre, en lukt som minner om bitre mandler. * Cyanidforgiftning kan oppstå ved brann. Det rammet blant annet mange av ofrene på Scandinavian Star. Kilde: Store norske leksikon/NTB

Skulle til UiO

Det svært farlige stoffet kaliumcyanid var bestilt av kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo.

STOFF PÅ AVVEIE: Dekan Morten Dæhlen forteller at fakultetet ble oppringt av politiet om at det var varer som muligens ikke hadde blitt levert. – Vi sjekket opp dette, og fant at dette stemte, sier han. Foto: Halldor Asvall / NRK

Dekan Morten Dæhlen ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet på UiO, sier til NRK at de skulle fått cyanid levert torsdag eller fredag i forrige uke, og at den sannsynligvis lå i varebilen som nå er borte.

– Det er veldig trist og ikke noe morsomt at cyanidet har kommet på avveie, sier han.

Dæhlen sier at universitetet ikke har noe ansvar for cyanidet før det er levert, og kjenner ikke til hvilket selskap som står for frakten av stoffet.