Det er 1,1 prosentpoeng sterkere enn det som regnes som en normal prisutvikling for måneden. Det viser nye tall fra Eiendom Norge.

Dette betyr at prisveksten det siste året ligger tilnærmet på samme nasjonale nivå som rekordåret 2016.

I snitt tok det 43 dager å selge en bolig i mars. Måneden før, da det også var sterk prisvekst, tok det i snitt 51 dager.

– Med det økte utbudet vi har sett i mars vil trolig prisveksten dempes noe frem mot sommeren, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Sjeføkonom Nejra Macic hadde ventet at prisveksten ville avta i mars, i forhold til oppgangen i januar og februar.

– Det er svakere månedlig vekst enn månedene før på landsbasis. Men det var fortsatt overraskende sterk vekst, sier hun til NRK.

Hun tror mars kan være den siste måneden i 2021 med vekst, og at prisene vil flate ut fremover.

– Om det ikke blir mars, tror vi ikke det blir lenge til. Vi har tilbakelagt mesteparten av veksten for i år.

Sjeføkonom Kari Due Andresen i Handelsbanken ser også en sterk vekst nasjonalt nå, men som vil avta fremover.

– Det er en tommelfingerregel som sier at boliglånrenten som folk har i banken i snitt er 2 prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Det er fordi bankene tilpasser styringsrenten til kostnader. Når styringsrenten stiger, stiger også boliglånsrenten. Da blir et boliglån dyrere, og mange har flytende rente. Det er et forhold som vil bidra til at boligprisveksten demper seg, og at husholdningene vil vente, sier hun.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets peker på at boligprisene nå stiger raskere enn Norges Bank la til grunn i mars.

– Det er lite boliger for salg, rentenivået er lavt og folk ser at økonomien raskt blir bedre når vi får kontroll på korona. Det er forståelige grunner til at folk løper og kjøper, sier han til NRK.

Han tror ikke folk regner mye på fremtidig rente, men er mest opptatt av dagens rente.

– Av den grunn er det viktig at den faktiske renteøkningen kommer så snart vi ser at økonomien finner tilbake formen, sier Ansreassen.

Boligprisene ned i Oslo

Mens prisene steg med 1,2 prosent i snitt over hele Norge i mars, falt boligprisene med 1,2 prosent i Oslo. Prognosesenteret så i januar og februar at mange kjøpte bolig i hovedstaden før de solgte, og varslet derfor mer boliger til salgs fremover.

Ifølge Finn.no ble det mer å velge i for Oslo-kjøperne i mars, og dermed mindre kamp om boligene enn ved starten av året.

Nejra Macic i Prognosesenteret. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det tror jeg er hovedårsaken til at prisene falt i mars. Også for Oslos del tror vi på en utflating, og at mesteparten av veksten er tatt ut, sier Macic.

Boligkjøperne fikk i mars et varsel fra Norges Bank om at renten kan gå opp i høst istedenfor neste vår.

– Det har bidratt til at folk har forstått at bunnen er nådd for boliglånrentene, og at det er bare en vei rentene vil utvikle seg fremover. Når det går opp for folk at rentene skal opp, så svekkes også boligprisforventingene. Da blir det en økende andel som vil selge før de vil kjøpe. Da forsvinner presset og de ekstreme budrundene. Men det tar tid, og endrer seg ikke over natten, sier Macic til NRK.

Boligprisene i Oslo ligger likevel mer enn 15 prosent høyere i mars 2021, enn de gjorde i mars 2020. Det er den høyeste 12-måndedersveksten i landet.

I resten av Norges største byer steg prisene i mars:

I Stavanger var økningen på 0,7 prosent. Prisene er opp 7,9 prosent de siste 12 månedene.

I Bergen steg prisene med 3,0 prosent, og har økt med 12,7 prosent de siste 12 månedene.

I Trondheim var prisene opp 2,2 prosent, og har steget 10,6 prosent de siste 12 månedene.

Andelen som eier egen bolig går ned

Når boligprisene har en så sterk økning som vi har hatt i Norge de siste årene, er det stadig flere som ikke har råd til å kjøpe eget. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ifølge SSB har andelen som leier økt med ett prosentpoeng siden 2015. Det utgjør om lag 90.000 flere nordmenn.

SSB regner eiere som personer i hjem hvor én eller flere i husholdningen eier boligen. 82 prosent bor i en bolig som eies.

Økningen av leietakere er størst blant unge i 20-årene og innvandrere fra utenfor Europa. Nå regnes 962.414 nordmenn som leietakere, etter SSBs definisjon.

Forbrukerrådet skriver i en fersk rapport at andelen boligeiere ser ut til å ha «nådd taket» i forhold til andelen som leier.