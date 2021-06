Statssekretær refser vaksine-praksis i bedrifter: – Forskjell på lov og klokskap

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da Torill Rehnberg Vikshåland skulle vaksineres tok hun seg fri ved å bruke oppsparte avspaseringstimer. Hun trodde dette var praksisen i de fleste bedrifter, men ifølge Vikshåland viste det seg ikke å stemme.

– Jeg forhørte meg rundt og fant ut at det for de aller fleste var en selvfølge å kunne ta vaksine i lønnet arbeidstid, sier hun til NRK.

Vikshåland jobber som COO (Chief Operating Officer) i den private bedriften Enovate i Karmøy kommune.

Selv hadde hun ingen problemer med å ta ut fri, men var klar over at dette ikke var tilfellet for alle.

– Det er ikke alle som har jobbet like lenge, eller som har like lett for å tjene opp ekstra timer. Det kommer an på stillingen. Dette ble tatt opp for å sikre at også de hadde en grei løsning, sier hun.

Snudde om praksisen

Hun ønsket å sikre en løsning for alle de ansatte, og bestemte seg for å ta problemstillingen opp med resten av ledelsen.

Etter dette snudde Karmøy-bedriften Enovate. Nå oppfordrer Vikshåland andre bedrifter som har mulighet, om å følge etter.

– Jeg synes det er kjempefint og riktig at vi har sett på denne saken. Har man mulighet synes jeg at man burde gjøre det. Man tjener mer på å sikre at alle får tatt vaksine. Dersom en ansatt blir covid-syk, vil det bli mye dyrere for bedriften enn de to timene man tar vaksinen, sier Vikshåland til NRK.

Chief Operating Officer Torill Rehnberg Vikshåland i Enovate. Foto: Privat

Fredag ble det kjent at ansatte i elektrobedriften Bravida ikke får lønn for tiden det tar å vaksinere seg dersom vaksinetimen havner i arbeidstiden. Dette skapte sterke reaksjoner hos fagforeningen EL og IT.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet trodde ikke sine egne ører.

– At en bedrift i Norge i ytterste konsekvens trekker sine ansatte i lønn for å ta vaksine gjør meg mildt sagt overrasket. Det er kø og mange som skal ha vaksine. Da er det helt avgjørende at ingen stikker kjepper i hjulene i prosessen som skal ta oss ut av pandemien, sier Einan til NRK.

Forskjell på lov og klokskap

Statssekretæren mener det er nedslående at ansatte kan risikere å bli trukket i lønn for å ta vaksine i arbeidstiden.

– En ting er det som står i loven og er lovlig forpliktelse, men loven er jo ikke et tak. Man er ikke forhindret for å vise skjønn og å se forskjell på hva som er rett og klokt, sier Einan.

– Jeg tror ikke det er et beskrivende bilde av norske bedrifter. Jeg velger å håpe at dette er et unntak, legger han til.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

Men også konsulent-giganten Multiconsult mener det mest rettferdige er at vaksinen tas på fritiden.

– Vi har en ordning hvor alle medarbeidere behandles likt, ved at vaksine tas på egentid. Mange får tilbud om vaksinen på ettermiddag og kveldstid, og andre får på dagtid. Da kan ikke vi gjøre forskjell på dem som bruker av sin egen fritid på kvelden, og de som får vaksine på dagtid, sier kommunikasjonssjef Gaute Christensen til NRK.

Stabsdirektør Bjørn-Erik Saga i Bravida sa i går at de lente seg på NHOs retningslinjer basert på en tolkning av arbeidsmiljøloven. På deres nettsider står det at den «gir ikke rett til permisjon for å ta koronatest eller koronavaksine».

Einan sier at han ikke kjenner til hvilke vurderinger NHO har gjort. Fredag åpnet Bravida for å revurdere praksisen de har, dersom lønn blir avgjørende for gjennomføring av vaksinasjonen.

– At de sier at de skal revurdere synes jeg er klokt. Da håper jeg at de gjør det også, sier statssekretæren.

Lørdag skriver Bravida i en tekstmelding til NRK at de ansatte har mulighet til å benytte seg av en fleksitidsordning. Altså kan de jobbe inn tiden det tar å la seg vaksinere på et senere tidspunkt, dersom de har mulighet til det.

Videre skriver selskapet at de ikke har endret retningslinjene sine, men at de «innser at det i noen få tilfeller vil kunne være nødvendig å finne gode løsninger sammen med den det gjelder».

Stabsdirektør Bjørn-Erik Saga i Bravida. Foto: Bravida

– I dag er det kun få medarbeidere, som på grunn av spesielle oppdrag de arbeider på, ikke har denne fleksibiliteten. Disse vil vi gjøre avtaler med, slik at deres økonomi ikke påvirkes av denne ekstraordinære vaksineringen, skriver Saga.

– Bravida er opptatt av at alle våre medarbeidere som ønsker vaksine får tatt denne så raskt som mulig. Vi har hele tiden lojalt forholdt oss til retningslinjene til myndighetene og NHO uten å innføre bedriftsinterne særordninger, skriver Saga.