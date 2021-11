Statsministeren vil ha kreativitet i vaksineringa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitten øker i samfunnet den siste tiden. Det samme har antallet sykehusinnleggelser. De siste syv dagene har det i Norge vært et snitt på rett i overkant av 1300 smittetilfeller hver dag. Nå vil statsministeren ha fart på vaksineringen hos spesielt to grupper.

– Nesten 97 prosent av de over 65 år har tatt to doser. Men nå er en tredje dose tilgjengelig. Det gir økt beskyttelse. Også de mellom 25 og 35 år har en god del å gå på. At de tar vaksinen er god beskyttelse for dem, og også for oss andre, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Andelen vaksinerte i sistnevnte aldersgruppe er den laveste, med 77 prosent.

Men Støre vil ikke ennå bruke pisk for å få dem til å vaksinere seg.

– Jeg tror det er informasjon som gjelder. Nå er jo dette en gruppe som til vanlig ikke blir alvorlig syke. Men vaksinerer du deg, så beskytter du ikke bare deg selv, men du beskytter også andre.

Kreativ vaksinering

– Kommunene bør utvise kreativitet om hvor de tilbyr vaksine. Det kan være på kjøpesentre, eller idrettsarrangementer. Der hvor folk er og det er lav terskel for å vaksinere seg, sier Støre.

I bydel Søndre Nordstrand i Oslo har de begynt å tilby vaksiner til folk på kjøpesentre. Bildet er fra Senter Syd på Mortensrud. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

En av de kreative er bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Et butikklokale ved Senter Syd på Mortensrud er gjort om til vaksinesenter. Her kan kjøpesenterets kunder komme på gratis drop-in time for å få koronavaksine.

76 år gamle norskpakistaner Mohammad Zakariassen Ullah Khan kommer rett fra fredagsbønn i moskeen like ved. Der fortalte bydelen om tilbudet. Han er fullvaksinert, men vil ta sin tredje dose.

Mohammad Zakariassen Ullah Khan har fått tredje vaksinedose. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Det er fint å gjøre det her. For det er senteret man besøker ofte, sier han til NRK.

Trenger å nå innvandrerne

87 prosent av alle over 18 år er vaksinert med andre dose, ifølge FHI. 187.000 har tatt én dose. Mens 371.000 personer ikke har latt seg vaksinere.

Mange av dem er født i utlandet. De er overrepresentert blant både smitta og innlagte på sykehus.

Blant dem er også en del arbeidsinnvandrere. Derfor vil Støre ta kontakt med partene i arbeidslivet, slik at de kan legge til rette for vaksinering der hvor folk jobber.

– Hvordan skal man klare å vaksinere nok?

– Det er jo å målrette kampanjene nettopp mot disse miljøene. Vi har nå kampanjer på 45 ulike språk. Og vi oppsøker foreninger og arbeidsplasser hvor vi kan nå disse menneskene, sier assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm.

