Døde etter koronasmitte fra uvaksinert – myndighetene mangler oversikt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dødsfallet skjedde på Labo bo- og servicesenter i Østre Toten kommune 31. august. Kommunen bekrefter at smitten kom inn via en ung nyansatt.

Tre ansatte og tre beboere ble smittet i utbruddet.

Kommuneoverlege i Østre Toten kommune, Rebecca Setsaas, forteller at det fortsatt er uvaksinerte helsearbeidere som har pasientkontakt i kommunen. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Den ansatte var uvaksinert og hadde ikke fått vaksinen på grunn av sin unge alder, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Hun forteller videre at den ansatte ikke gjorde noe feil og at vedkommende var frisk og uten symptomer.

NRK har i en rekke saker fortalt hvordan uvaksinert helsepersonell har smittet brukere av kommunale tjenester i flere kommuner.

I Molde kommune gikk det galt da en uvaksinert smittet flere brukere i hjemmetjenesten. En eldre bruker døde.

I Modum skjedde det samme da en uvaksinert helsearbeider i hjemmetjenesten smittet et eldre ektepar. Mannen døde senere av korona.

I Lyngdal spredte smitten seg etter et utbrudd i hjemmetjenesten. 14 brukere ble smittet av korona. I tillegg ble fem helsearbeidere smittet. Tre av dem var uvaksinert

Fire uvaksinerte

Dødsfallet på Labo skjedde seks dager etter at smitten ble oppdaget på en av sykehjemmets avdelinger.

Den eldre pasienten var fullvaksinert, og hadde et relativt mildt sykdomsforløp frem til vedkommende ble raskt dårligere.

– Det er veldig leit at en person døde hos oss. Vi er lei oss for at smitte kom inn, men vi fulgte alle retningslinjer og hadde strengere rutiner enn kravene fra FHI på den tiden, sier Setsaas.

Kommuneoverlegen i Østre Toten forteller at de har holdt fylkeslegens kontor løpende orientert om situasjonen på Labo i høst, og at de gjennom pandemien har hatt faste samarbeidsmøter med helsemyndighetene i fylket.

Setsaas sier at det er umulig å eliminere all risiko med koronasykdommen.

– Du kan faktisk smitte noen før du er blir syk, sier hun.

Saken ble ikke meldt inn til Statens helsetilsyn da kommunen ikke anså smitteutbruddet som en såkalt «uventet situasjon».

– Varselplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko. I en koronapandemi er det dessverre en påregnelig risiko at en eldre person dør på sykehjem. Dette var dessverre ikke en uventet situasjon, sier Setsaas.

– Mørketall

Helsetilsynet har til nå fått to varsler med sikker sammenheng mellom uvaksinert helsepersonell og dødsfall. De tre dødsfallene NRK har fått bekreftet, er ifølge tilsynet ikke blant disse varslene.

IKKE VARSLET: Helsetilsynet er ikke varslet om de tre dødsfallene NRK har omtalt, ifølge direktør Jan Fredrik Andresen. Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

– Varslingsplikten er klar og godt kjent ute, men det kan være mørketall. En varselordning vil aldri være heldekkende. Det er ikke statistikk på virkeligheten i Norge, sier Helsetilsynsdirektør Jan Fredrik Andresen til NRK.

– Men det betyr at her kan det være 5–6 dødsfall på bakgrunn av uvaksinerte ansatte?

– Ja. Mørketall kan vi ikke utelukke, sier Andresen.

Andresen understreker at dødsfall etter smitte skal meldes til Helsetilsynet:

– Det er plikt til å melde dødsfall til oss som handler om pasienter som er smittet av korona mens de har mottatt helsehjelp, enten på kommune eller sykehus. Ja, det er meldepliktig.

Dette mener kommunelege Rebecca Setsaas i Østre Toten i så fall representerer en ny praksis:

– Nasjonale myndigheter har ikke kommunisert ut til kommunene at de ønsker at vi skal endre tidligere praksis og nå melde hvert dødsfall til Statens helsetilsyn, sier Setsaas.

– En slik ny praksis vil medføre at alle koronadødsfall i Norge burde vært meldt til Statens helsetilsyn. Om Statens helsetilsyn mener dette er riktig, så skal vi naturligvis gjøre det. Østre Toten kommune er veldig opptatt av å varsle Helsetilsynet på korrekt måte.

Andresen i Statens helsetilsyn mener det er sykehusenes og kommunenes ansvar å sørge for at pasienter og brukere får forsvarlig og sikker helsehjelp, og reagerer på at virksomhetene sier de ikke har kapasitet til å omplassere folk.

– Det er ikke et gyldig svar. Det er mange muligheter her. Omplassering, rigge arbeidet annerledes, bytte arbeidsoppgaver, sier Andresen.

Setsaas mener Østre Toten kommune ikke har mulighet til å omplassere uvaksinert personale uten videre.

– Våre helsetjenester drives med full kapasitetsutnyttelse der de fleste ansatte står i pasientnært arbeid. Som de fleste andre kommuner i Norge, er det mangel på helsepersonell.

– Dersom omplassering er tiltaket kommunene skal gå til, betyr det at vi ikke vil kunne yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester i ordinær drift. Omplassering er ikke et reelt alternativ, sier Setsaas.

Hun sier Østre Toten derfor har valgt andre løsninger med forsterkede smitteverntiltak, sosial distansering og regelmessig testing av uvaksinerte.

FHI: – Har ikke tall vi vil gå ut med

Også Folkehelseinstituttet får varsel om alle smitteutbrudd i helseinstitusjoner. Dette gjøres gjennom et eget register som kalles Vesuv.

Assisterende FHI-direktør Geir Bukholm sier til NRK at instituttet deretter tar direkte kontakt med institusjonene, for å innhente flere opplysninger om utbruddet i hver enkelt sak.

Assisterende FHI-direktør Geir Bukholm sier de ikke har kvalitetssikrede tall på dødsfall etter smitte fra uvaksinerte helsearbeidere. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Likevel kan FHI ikke gi tall på hvor mange som har dødd etter smitte fra uvaksinerte helsearbeidere.

– Vi har ikke tall som vi vil gå ut med nå, sier Bukholm.

– Men du har noen tall? Er du usikker på tallene da eller?

– Vi er usikre på tallene, og vi har ikke kvalitetssikrede tall på den måten at vi med sikkerhet kan koble dem til uheldige hendelser, sier Bukholm.

– Men når du sier dere har ikke tall, men dere får melding i det som heter Vesuv, og dere tar kontakt med sykehjemmene for å sikre kvaliteten på data, hvor svikter det da?

– Vi har ganske god oversikt over utbrudd i sykehjem. Så er det ikke vår oppgave å vurdere i hvert enkelt tilfelle hva som er årsaken til dødsfall.

– Vår oppgave er først og fremst å gi råd om hvordan sykehjemmene og helseinstitusjonene kan arbeide videre for å bedre kvalitet og forebygge denne type hendelser, sier Bukholm.

En oversikt instituttet har sendt til NRK viser at det er meldt om seks utbrudd i helseinstitusjon der antatt indekstilfelle er en uvaksinert helsearbeider.

Omplassering

Etter NRKs saker sendte Helsedirektoratet ut et brev til samtlige av landets kommuner for å klargjøre hvilke muligheter de som arbeidsgiver har overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere.

I brevet skriver direktoratet at kommunene kan kartlegge vaksinestatus og omplassere ansatte som ikke er vaksinert mot koronaviruset.

Men så enkelt er det ikke, ifølge kommuneoverlegen i Østre Toten,

– Vi har innhentet vaksinasjonsstatus på alle ansatte, og vi jobber med muligheter for omplassering. Men det er svært utfordrende i kommunene nå med mangel på kvalifiserte helsepersonell, så denne muligheten er i praksis liten dessverre, sier Setsaas.

I tillegg til omplassering kan kommunen ta i bruk mange andre tiltak som hurtigtesting, krav om en meter avstand, mer digital jobbing for de som krav om bruk av smittevernutstyr.

Ifølge Setsaas er allerede krav om smittevernutstyr innført for uvaksinerte i kommunen.

– Vi har ingen reell mulighet til å omplassere alle som er uvaksinert, og jeg tror ikke det er reelt for noen kommuner fordi det er mangel på kvalifisert helsepersonell i hele Norge, sier Setsaas.

Så dere er nødt til å bruke personell som er uvaksinert?

– Ja, eller så kan ikke vi gjennomføre forsvarlig drift.

Vaksinerte kan også spre viruset

I det omtalte brevet fra Helsedirektoratet legges det til grunn at uvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten utgjør en større fare for pasienter enn de som er vaksinert.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at sannsynligheten for å utvikle symptomatisk sykdom er redusert med over 90 prosent hos fullvaksinerte sammenlignet med uvaksinert. Foto: Heiko Junge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det trolig er den faktiske spredningen av dråper gjennom hosting, nysing og pusting som er mest avgjørende for hvor smittsom man er.

– Men sannsynligheten for å utvikle symptomatisk sykdom er redusert med over 90 prosent hos fullvaksinerte sammenlignet med uvaksinerte. Dette tallet kan selvsagt ha endret seg noe med deltavarianten, som vi vet har kortere inkubasjonstid, men det er nok fortsatt en betydelig forskjell.

Nakstad sier videre at man ikke vet hvor mange vaksinerte og uvaksinerte som sprer smitte i Norge akkurat nå.

– Men vi vet at vaksineringen har utryddet alfavarianten av viruset i Norge, og at langt færre blir alvorlig syke nå enn tidligere ved tilsvarende høyt smittepress. Likevel må både vaksinerte og uvaksinerte personer huske på å holde seg hjemme ved symptomer og teste seg. Begge grupper kan smitte andre hvis de selv har symptomer, sier han.

26.500 ikke fullvaksinert

Ifølge tall fra FHI var fortsatt 10 prosent av helsearbeiderne i primærhelsetjenesten ikke fullvaksinert i uke 43. Det tilsvarer om lag 26.500 ansatte.

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, oppfordrer helsepersonell som jobber med eldre og sårbare til å ta vaksinen. Foto: Siw Pessar

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, sier at dette er tall som bekymrer organisasjonen.

– Beboere på sykehjem har vært en av de gruppene som har vært hardest rammet under pandemien med strenge smitteverntiltak, sykdom og død. Vi mener det er veldig viktig at vi klarer å beskytte denne gruppen og hindre at de har kontakt med uvaksinerte.

Bør det være krav om vaksinering for denne yrkesgruppen?

– Det er frivillig å ta vaksinen i Norge, men det pålegger kommunene et stort ansvar å beskytte våre eldre og hindre at de har nærkontakt med uvaksinerte, sier Gerhardsen