Statnett varsler «stram» kraftsituasjon: – Kan fort få 50 prosent høyere pris

I en melding til markedet skriver Statnett at kraftsituasjonen i områder på Sørlandet og Vestlandet, såkalt NO2 og NO5, har blitt «stram».

– Det vi har gjort er rett og slett å si ifra til produsenter i området, og be dem ta hensyn til at sånn som det er nå så ser vi at magasinfyllingen er lav, og med mindre vi får regn over de neste ukene så vil den være lav, sier kommunikasjonssjef Henrik Kleppe til NRK.

«Stramt nivå», et hakk opp fra «normal», betyr at sannsynligheten for rasjonering vurderes å være til under 20 prosent, og at fleksibiliteten i systemet til å håndtere lite vann er begrenset, ifølge Statnett.

Et slikt varsel har ikke blitt sendt ut siden 2017, ifølge Glette.

– Det er veldig lokale forhold nå også som gjør dette. Så dette er en uvanlig situasjon, men ingen alvorlig situasjon, sier han.

To soner har blitt markert som gule på Statnetts oversikt over kraftsituasjonen i Norge. Foto: Skjermbilde / Statnett

Kan bli 50 prosent dyrere

Det er altså så lite vann i vannmagasinene i disse områdene, at kraftprodusentene i området må tenke seg om:

– Det betyr at produsentene av kraft i det området må tenke seg om og vise aktsomhet når de nå produserer, slik at vi ikke tapper ned magasinene unødvendig og får mindre vann enn det vi trenger gjennom vinteren, sier Glette.

Strømprisene har denne høsten nådd rekordhøyder, både i Europa, Storbritannia og i Sør-Norge. Sju av ti nordmenn er bekymret for de høye strømprisene.

Blant årsakene til de høye strømprisene i Norge er lite vann i vannmagasinene etter en tørr sommer, i tillegg til at det blåser lite i Europa.

Og fyringssesongen har så vidt begynt, påpeker kraftanalytiker Tor Reiner Lilleholt. I vintermånedene er etterspørselen etter strøm til å varme opp hus og hjem enda høyere enn om sommeren.

– Hvis man snakker om at august var den høyeste, så skal jeg love deg at september blir enda høyere, sier han.

Tor Reiner Lilleholt er kraftanalytiker.

Skal bli våtere framover

Ifølge Lilleholt kan underskuddet av vann i magasinet presse prisene videre opp i vinter:

– Hvis man snakker om en normal kald vinter, så kan man fort få 50 prosent høyere pris til, da nærmer man seg de prisene man ser i Europa nå på en 150–160 øre per kilowattime, sier Lilleholt til NRK.

Selv tror Lilleholt at det mest sannsynlige er at prisene kommer til å holde seg slik de er nå vinteren gjennom, altså godt over en krone per kilowattime.

Vakthavende meteorolog Espen Biseth Granang ved Meteorologisk institutt sier at været skal bli våtere framover. Men:

– Vi snakker nok ikke veldig store mengder. Nå har vi riktig nok ute et farevarsel på mye nedbør på Aust-Agder, Telemark og Vestlandet, men det er ikke sikkert vi får det de neste dagene. Det som preger været i perioden er nedbør, men om det er mye nedbør er ikke sikkert, sier han til NRK.

Mer regn gir lavere priser

Og ekspertene er samstemte om at det må bli våtere, dersom de høye strømprisene ikke skal vare vinteren gjennom.

Handelssjef Stein Erik Iversen i BKK Energi sier at noe mer nedbør og vind har gjort at strømprisen har gått litt ned.

Analytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group. Foto: THEMA Consulting Group

– Men fortsatt er vi i den situasjonen at vi har veldig høye strømpriser på kontinentet og Storbritannia, og vi har et veldig stort underskudd på ressurssituasjonen i Sør-Norge. Så hvis vi skal få signifikant lavere priser så må vi ha våtere vær over tid, og mer vind, sier Iversen til NRK.

Også analytiker og partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group håper på mye regn gjennom oktober.

– Vi må nok ha godt mer enn normal nedbør framover for at vi skal få større virkninger på prisen, sier han til NRK.