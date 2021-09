7 av 10 er bekymret for strømprisene: – Ekstreme forskjeller

PR-Manager Rita Lund Thune i NorgesEnergi henviser til en undersøkelse de akkurat har gjennomført. Den sier at 70 prosent av de som ble spurt er bekymret for strømprisene inn mot årets vinter.

Samtidig er hun klar på at det finnes måter å spare penger på – og noen kan spare mer enn andre.

– Nordlendinger er ikke er så opptatt av å spare på strømmen, men de er like bekymret som landet for øvrig, sier Thune.

Oslo sier de sparer mest

NorgesEnergi har nemlig spurt nordmenn om en rekke spørsmål knyttet til strømvaner. Blant annet hvem som har gjort noe aktivt for å spare strøm.

Her kommer Oslo desidert best ut:

Nord-Norge: 65 %

Trøndelag: 77 %

Vestlandet: 76 %

Østlandet: 73 %

Oslo: 83 %

Sørlandet: 73 %

Nordlendinger, som over en lengre periode har betalt langt mindre for strømmen enn de fra Oslo, er altså dårligst til å gjøre grep.

Det aller viktigste er ifølge Thune å skru ned temperaturen i huset.

– Det er ingen som skal sitte og fryse, men det er kanskje greit å ta på seg et par varme sokker og en genser? Det er også smart å lukke døra inn til rom du kanskje ikke bruker til daglig.

Dårlig sommer gir lave priser

Sommeren 2021 var i likhet med strømprisene preget av geografiske variasjoner. Nord-Norge hadde en kald, og relativt våt sommer. Østlandet derimot, hadde en varm og tørr sommer.

Eirik Schrøder Amundsen, professor i økonomi ved UiB, sier til NRK at dette gir utslag i strømprisene.

Strømprisene forskjellige steder i Norge 27. september. Grafikk: Egil Ursin / NRK

– Det er mer vann i magasinene i Nord-Norge enn lenger sør. Prisene blir derfor lavere. Overføringskapasiteten begrenser muligheten for å selge den til sørlige deler av landet, sier han.

– Våte år gir lavere priser. I tillegg vil en varm vinter gjøre at prisene holder seg nede. Blir det kaldt brukes det mer strøm og det blir dyrere.

Kan spare mye om man følger med

Som NRK omtalte i forrige uke gjør mange forbrukere mye for å få lavere strømregninger. Det letes etter de billigste strømavtalene over hele landet.

Energipolitisk rådgiver i Huseierne, Linda Ørstavik Öberg, sier det er vanskelig å gi et fasitsvar på hvilke strømavtaler kundene bør velge. De anbefaler normalt spotpris over fastpris da det historisk sett har vært billigst.

Samtidig sier hun at forbrukerne må være obs på at noen strømleverandører gjør mye for å sikre seg flere kunder.

Energipolitisk rådgiver i Huseierne, Linda Ørstavik Öberg. Foto: Huseierne

– Vi har sett over tid at det har vært mye lokkepriser i strømbransjen. De selger alle den samme varen, da må de finne fantasifulle måter å pakke det inn på. Som forbruker må du passe på at det er ingen som gir bort noe gratis.

– Lover de deg gratis strøm vil de ha noe tilbake i neste ledd.

– Mange leter etter de beste tilbudene og bytter leverandør. Er det lurt?

– Det er en voksende trend, og det er egne Facebook-grupper der forbrukerne hjelper hverandre. Det er absolutt penger å spare, men du må ha tunga rett i munnen og bytte hver gang avtalene løper ut, sier hun og legger til:

– Du må ha et system slik at du ikke går i felle og får en dyr pris når avtalen går ut.

Folkeopprør på gang

Rita Lund Thune i NorgesEnergi understreker at årets prisforskjeller er uvanlige.

– Det har vært ekstreme forskjeller på strøm mellom de ulike delene av landet vårt. I dag er spotprisen i sør om lag 1,35 kwt, mens den i nord er 0,52 per kwt.

Hun tror dette vil påvirke hvordan folk tenker om forbruk.

– Når strømprisen er så høy som den er, vil nok flere være flinkere til å spare på strømmen gjennom å skru ned temperaturen og ta litt kortere dusjer for eksempel.

Sparetips Ekspandér faktaboks Det aller viktigste du kan gjøre er å skru ned temperaturen litt der du bor. Det er også smart å lukke døra inn til rom du kanskje ikke bruker til daglig. Det er dyrt å varme opp boligen sin, men det kan være en større innvestering å etterisolere hus som trekker. En enkel løsning er å kjøpe tettelister, og gå over vindu og dører for å sjekke hvor det trekker. Det koster nesten ingenting, og du kan gjøre alt selv. Ved siden av oppvarming er varmt vann noe som trekker en del strøm. Det koster ikke lenger så mye med sparedusj, og komforten er mye bedre enn for noen år siden. Dersom du ikke ønsker det, kan det være lurt å sette mobilalarmen på før du går inn i dusjen slik at den ikke varer lengre enn du hadde tenkt. Kilde: NorgesEnergi.

I undersøkelsen Thune henviser til har de også spurt om folk synes det er for mye avgifter på strøm.

På det svarer 8 av 10 ja.

– Det er helt åpenbart et folkeopprør på gang her, og vi håper at politikerne tar disse signalene.