Staten selger resten av SAS-aksjene

Det bekrefter Nærings- og fiskeridepartementet i en børsmelding på sine hjemmesider. Det var E24 som meldte om salget først. I meldingen annonserer staten en intensjon om å selge inntil 37.800.000 ordinære aksjer i flyselskapet.

Aksjene staten besitter tilsvarer omtrent 9,88 prosent av det totale antallet ordinære aksjer i SAS.

Ventet på opptur

«Transaksjonen bekrefter tidligere kommunikasjon fra regjeringen om at den norske stat ikke lenger er en langsiktig eier av SAS», heter det videre.

Stortinget fornyet sist fullmakten til å selge aksjer i nasjonalbudsjettet for 2018. Regjeringen har i sju år hatt fullmakt fra Stortinget til å selge seg helt ut av SAS. Men selskapet har i flere år hatt sterk motvind, noe som ville gitt lite gevinst ved et eventuelt sagt.

Men den siste tiden har SAS-aksjen hatt en oppsving, og analytikere NRK snakket med i mars sa da at de forventet at staten kom til å selge seg ut snarlig.

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at hun antar at salget ikke kommer til å få konsekvenser for SAS som flyselskap. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg sier til NRK at hun antar at salget ikke kommer til å få konsekvenser for SAS som flyselskap.

Solberg: – Får ingen konsekvenser for SAS

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at et SAS-salg har ligget i kortene lenge.

– Regjeringen har hatt fullmakt til å gjøre dette lenge. Det er andre som ønsker i investere, og det er et poeng når Stortinget så tydelig har sagt at vi ikke skal drive med mer kapitalinnsprøytning, at vi rett og slett overlater eierskapet til andre.

Solberg ønsker ikke å kommentere om en kjøper allerede er på plass, og viser til at dette er børssensitiv informasjon. På spørsmål om hvilke konsekvenser et salg får for SAS, sier Solberg at hun regner med at det ikke blir noen.

– Jeg antar at det ikke får konsekvenser for SAS som flyselskap. Reiserutene og det de gjør i Norge er lønnsomme for SAS, så det kommer de til å fortsette med.

Nordea involvert i salget

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Også næringsminister Torbjørn Røe Isaksen viser til at Regjeringen lenge har vært tydelig på at staten ikke kom til å være en langsiktig eier av SAS.

– Stortinget har i flere omganger gitt regjeringen fullmakt til å selge seg ut av selskapet. Den fullmakten planlegger vi nå å benytte oss av. Fordi prosessen pågår nå, kan vi ikke kommentere saken utover det som kommer fram i børsmeldingen, sier næringsministeren til NRK.

Ifølge meldingen er minimumsordren satt til det antallet aksjer som tilsvarer en samlet kjøpesum i svenske kroner tilsvarende 100.000 euro.

Staten har engasjert Nordea, Pareto og UBS som tilretteleggere for salget. Flyselskapet selv ønsker ikke å kommentere nyheten om salget, skriver E24.

– Med referanse til det som også tidligere er meddelt så er det ikke overraskende, skriver informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS i en sms til økonominettstedet.

Norge og Sverige begynte prosessen med å selge sine aksjer i SAS i 2016. Da solgte den norske og svenske staten opp mot 19 millioner aksjer i flyselskapet, tilsvarende 5,8 prosent av de utestående aksjene i selskapet.