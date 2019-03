SSB-forsker: – Siv Jensen tar feil

Siv Jensen (Frp) og Audun Lysbakken (SV) møttes i morges på Politisk kvarter i en tøff duell om de økonomiske ulikhetene i Norge. Og de var rykende uenige i årsakene.

Der fikk hun direkte spørsmål om den viktigste årsaken til økte ulikheter er økt innvandring eller at de rike blir rikere.

– Hovedårsaken er innvandring til Norge, svarte Jensen.

Hun presiserte at den aller viktigste grunnen til ulikheten er at det er for mange barn som vokser opp i familier som ikke klarer å forsørge seg selv.

– Hovedvekten av dem har innvandrerbakgrunn, det er et uomtvistelig faktum, sa Jensen i duellen.

– Viktigst er økning for de rikeste

– Det stemmer ikke det Siv Jensen hevder, at det er innvandring som er hovedårsak til at ulikhetene øker i Norge. Hun tar feil, sier forsker i Statistisk sentralbyrå Rolf Aaberge.

De økonomiske ulikhetene øker her i landet. Det er stor uenighet om hva som er årsaken. Foto: Colourbox

Forskeren presiserer at forskjellene mellom rike og fattige har økt her i landet siden tidlig på 90-tallet.

– Skattereformen i 1992 var en viktig faktor for økte økonomiske ulikheter. Den gang ble kapitalinntekten endret til en mer sjenerøs beskatning enn tidligere for de rike, sier forskeren til NRK.

De økonomiske ulikhetene i Norge øker, men hvor mye og hvorfor?

Dette skal regjeringen forsøke å si noe om i stortingsmeldingen «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft» som legges fram i dag.

Forsker Rolf Aaberge jobber i avdeling for personstatistikk i SSB og reagerer på at Siv Jensen så skråsikkert mener at det er innvandringen til Norge som er hovedårsaken til de voksende økonomiske ulikhetene.

– Den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økningen i inntekten til de aller rikeste, sier Aaberge.

De økonomiske ulikhetene har økt i flere tiår. Og utviklingen fortsetter, i dag legges stortingsmeldingen «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft» fram. Foto: © SVLuma / Colourbox

Dårlige kvalifikasjoner

Han legger til at innvandring også bidrar til økte ulikheter.

– Forklaringen her er jo relativt enkel, fordi man får jo ganske stor innstrømming fra fattige land der folk har dårlige kvalifikasjoner til det norske arbeidsmarkedet. Det sier seg sjøl at de havner nederst på inntektsfordelingen.

– Det kan være større familier med flere barn og det er vanskelig å få seg jobb i det norske arbeidsmarkedet før man har skaffet seg de nødvendige kvalifikasjoner. Norge har tross alt et ganske avansert arbeidsmarkedet så det sier seg sjøl at det må bli slik, sier Aaberge.

Bak argumentasjonen til Aaberge ligger et avansert regnestykke. Blant annet mener han at overskudd som er holdt tilbake i bedriftene, og ikke utbetalt til eierne som utbytte, også må regnes som inntekt, i tillegg til skattepliktig utbytte.

– Hvis man tar hensyn til alle inntektene som eiere av små og mellomstore bedrifter mottar, både direkte i form av utbytte, men også indirekte i form av tilbakeholdt overskudd, er ulikheten mye større enn det man vanligvis ser i statistikken. Tar man hensyn til det, så er effekten av eierinntektene mye større enn effekten av innvandring.

– Men tilbakeholdt overskudd er vel for å styrke bedriftene og ikke for å berike eierne?

– Sparing kan brukes til hva man vil, men vi må registrere det som inntekt når det er et overskudd av økonomisk aktivitet, sier han.

Lavest ulikhet i Europa

– Norge er det landet i Europa med lavest ulikhet, men det betyr ikke at vi skal lene oss tilbake, slå oss for brystet og ikke foreslå tiltak for å gjøre det enda bedre å leve i Norge, sa Jensen i duellen på Politisk kvarter.

SVs leder Audun Lysbakken repliserte at Siv Jensen nå er finansminister på sjette året, så hvis hun er så kritisk til hvordan integreringen fungerer så kan hun jo gjøre noe med det.

– Dette er bortforklaring og tåkelegging fra Siv Jensen. Ulikhetene i Norge øker ikke minst fordi de rikeste drar ifra de fattige. De økonomiske ulikhetene øker også om man ikke regner inn innvandring, sa Audun Lysbakken.

