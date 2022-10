Det er mange som merker at det har blitt dyrere tider. Økte priser på matvarer, strøm og drivstoff er noen av utgiftene som legger press på økonomien.

NRK har derfor laget en serie med saker der forbrukere kan få råd og tips til å «leve billigere» i disse dyrere tidene:

Neste kategori ut er klær og sko.

– Det er veldig ulikt fra person til person hvor mye man bruker på klær og sko. Mange har veldig mye å spare på dette området.

Det sier «supersparer» Lise Vermelid Kristoffersen. Hun driver podkasten og bloggen «Pengesnakk». Der gir hun økonomiske råd og tips for bedre sparing.

Hun har merket at det er mange nå som for første gang har begynt å tenke på penger og sparing fordi de ser at det blir trangt – selv om de ikke har gjort noe annerledes enn før.

– Mange blir engstelige. Det jeg gjør er å be dem om å se på de faktiske tallene. For eksempel: Hvor mye bruker du på mat, hvor høy er strømregningen, hvor mye har du i lønn? Da får de litt forhold til hvor mye ting koster, hvor mye de har å rutte med og hva som kan velges bort, sier Kristoffersen.

«Supersparer» Lise Vermelid Kristoffersen foretrekker å ha få klær. Foto: Kristine Elvemo

Kjersti Grønseth, kjent som Forbrukerfrue på Instagram og fra podkasten «Forbrukerpodden», sier mange av hennes følgere på Instagram svarer ja når hun spør dem om de føler på press for å følge trender på klær og interiør.

– Finne egen stil fremfor å gå etter trender alltid. Alle er interessert i at vi skal kjøpe så mye som mulig av dem som produserer ting. De gjør så godt de kan for å overbevise oss om at vi trenger ting og trenger å følge trender. Da kan man tenke: Må jeg det? Trenger jeg det? Kan jeg se på nytt det jeg allerede har, sier hun.

Her er ekspertenes råd til hvordan du kan spare penger på klær og sko:

Ha få klær og ruller garderoben

Ikke bare er det billigere med en mindre garderobe, det blir mer ryddig og oversiktlig også.

– Det er mange som kanskje kvier seg og tenker «jeg kan ikke gå med den samme skjorta eller kjolen igjen». Men det er bare fint å bruke de samme klærne igjen, sier Lise Vermelid Kristoffersen.

Hvis man skal tenke bærekraftig også, så er det ikke positivt å ha et nytt antrekk hele tiden. De fleste klærne kan man bruke veldig mange ganger.

– Når jeg har få klær så fører det også til at jeg tar bedre vare på dem. Hvis et plagg mister en knapp, så legger jeg det ikke bare til siden eller kaster det. Da reparerer jeg det, sier Kristoffersen.

For å gjøre det litt ekstra spennende å ha få klær, rullerer hun garderoben med jevne mellomrom. Da pakker hun vekk noen av klærne hun har mistet litt interessen for en liten stund

– Når jeg finner dem fram igjen så får jeg en følelse av om jeg er ferdig med dem og kan selge dem – eller så blir det en slags gjensynsglede og det blir litt som å kjøpe seg et nytt plagg.

Kjøp brukt

Det er kanskje et opplagt råd, men det er ikke til å komme utenom at det er her det er mest penger å spare når det gjelder klær og sko.

Kjersti Grønseth, kjent som Forbrukerfrue på Instagram og fra podkasten «Forbrukerpodden», har gått så langt at hun har bestemt seg for kun å kjøpe brukte klær i 2022. Med unntak av undertøy og badetøy selvfølgelig.

– Det er bare befriende, sier hun.

Det er veldig lett å bli påvirket når butikker har gjort det innbydende å handle hos dem. Da kan det hende du går inn og kikke selv om du ikke skal ha noe, og ender opp med å kjøpe noe likevel.

– Nå kan jeg ikke det med mindre butikken ikke har brukte klær. Det er litt deilig. Da bruker jeg mindre energi på å tenke på hva jeg kunne ha kjøpt, sier Grønseth.

«Forbrukerfrue» Kjersti Grønseth kjøper kun brukte klær. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Også Lise Vermelid Kristoffersen sier det hun sparer mest penger på når det gjelder klær er å kjøpe brukt.

– Når man handler sjeldnere, så har man tid til å lette på bruktmarkeder, internett og apper. Det er veldig tilgjengelig nå og det er mye brukte klær der ute. Miljøgevinsten er en ting, men det koster mye mindre enn å kjøpe nye klær, sier hun.

Bytt klær

Hvis du har klær eller sko i garderoben som du er lei av eller ikke trenger lenger, kan det være en praktisk løsning å prøve å ty til klesbytte. Ikke bare er det bra for deg økonomisk, men det er også veldig miljøvennlig.

Man kan gjøre det til en hyggelig samling hvis du har venner med samme størrelse, så kan dere byttelåne klær med hverandre.

– Man kan treffes og gi bort klærne man er lei av. Man kan legge klærne i hver sin haug og velge seg nye, sier Kristoffersen.

Er du ute etter ett større utvalg, arrangeres det ofte større offentlige klesbyttearrangement i forskjellige lokalsamfunn.

For eksempel arrangerer Naturvernforbundet hvert år «Den store klesbyttedagen» som er et tiltak for å redusere forbruket av klær. I år var det 230 klesbyttemarkeder over hele landet.

– Det er et veldig stort utvalg av klær der ute. Følg med på internett, apper og også Facebook-grupper fra nærområdet der det er kjøp, salg og bytte av ting, inkludert klær og sko, sier Kjersti Grønseth.

Vask sjeldnere

Et annet grep for å spare både miljø og økonomi er å ikke vaske klærne med mindre du absolutt må.

– Det er ikke nødvendig å vaske klær som ikke er skitne. Vent til du har full maskin. Hvis det er klær som har fått en flekk, så går det an å vaske bare flekken for hånd, og ikke ta hele plagget i maskin, sier Lise Vermelid Kristoffersen.

Å vaske klærne på høy temperatur sliter på tekstilene og forkorter levetiden til plaggene. . Kjøp gjerne plagg som varer og i materialer som ikke trenger å vaske så ofte.