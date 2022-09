Slik sparer du penger: Transport

Det er mange som merker at det har blitt dyrere tider. Økte priser på matvarer, strøm og drivstoff er noen av utgiftene som legger press på økonomien.

NRK har derfor laget en serie med saker der forbrukere kan få råd og tips til å «leve billigere» i disse dyrere tidene.

Tidligere har vi snakket med spareeksperter om hvordan du kan spare penger på mat og dagligvarer.

Neste kategori ut er transport.

Prisene for drivstoff har nådd nye høyder det siste året. I mai ble det satt ny prisrekord på både bensin og diesel da literen kostet over 27 kroner flere steder.

Selv om prisen på drivstoff gikk litt ned i løpet av juli, viser tall fra SSBs konsumprisindeks at prisene fortsatt er nesten 50 prosent høyere enn for ett år siden.

Konkurransetilsynet har i lengre tid kartlagt mønsteret i prisendringene blant bensinstasjonene.

I mange år var prisene på bensin og diesel lavest mandag og torsdag morgen, men slik er det ikke lenger selv om prisene fortsatt går i sykluser. Det er også store prisforskjeller på når og hvor du lader elbilen.

Det er som oftest to prisløft på bensin og diesel i løpet av en uke, og da økes prisene over hele landet i løpet av samme dag hos alle de store kjedene.

Etter en pristopp går prisene ned gradvis i noen dager, før de igjen løftes til en ny pristopp.

Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, forteller til NRK at det er mye penger å spare for kunder som er bevisste på disse prisendringene.

– Prisene varierer gjerne med opp mot 3 kroner per liter fra topp til bunn mange steder, og i perioder kan forskjellen være mer enn dette. Vi forbrukere må følge med når og hvor det er billigst, og ikke bare fylle på autopilot når tanken er tom, sier hun.

Foto: Konkurransetilsynet

Følg med på nærområdet ditt

Fordi prisløftene ikke skjer på faste dager er det en utfordring for kundene å vite når prisene er lave.

Prisene er på sitt laveste rett før pristoppene, men også i timene etterpå, på de bensinstasjonene som ennå ikke har fått satt opp prisene.

– Følg med over tid i de områdene du kjører mye og dann deg et inntrykk av hva som er lav pris i ditt nærområde. Hva som er lav pris vil variere avhengig av konkurransen lokalt, sier Amundsen.

De første løftene på hverdager skjer typisk rundt klokken 10, mens det skjer noe tidligere på morgenen i helgene.

Ubetjente stasjoner og mindre kjeder

Det finnes kjeder som kun har ubetjente stasjoner. Jevnt over er det de som løfter prisene sist, ifølge Konkurransetilsynets kartlegging.

I noen markeder fines det også mindre kjeder som ikke følger disse prissyklusene. De bidrar ofte til hardere konkurranse og lavere priser der de er til stede.

– Dersom vi som kunder reagerer på drivstoffprisene og fyller tanken når prisene er lave, så vil det lønne seg for den enkelte bensinstasjon å ha lavere priser. Det fører til hardere konkurranse, som igjen kan føre til lavere priser, sier Amundsen.

Sykkel

Hvis du er interessert i bruke bilen mindre for å spare penger, er sykkel og kollektivtransport kjente og gode alternativer.

Det bidrar ikke bare til en bedre økonomi, men gagner også miljøet og helsen.

Ifølge ekspertene reduserer ikke dette bare eventuelle bom- og drivstoffutgifter, men også muligens andre utgifter som for eksempel reparasjoner, parkering, forsikringspremie og mer.

Ifølge SSB var gjennomsnittlig årlig kjørelengde for personbil i 2021 rundt 11.300 kilometer. Generelt bruker en bil mellom 0,5 og 1 liter drivstoff per mil, selv om dette varierer mye.

Det betyr at med drivstoffpriser på rundt 20 kroner literen, kan man potensielt spare flere tusen kroner dersom man klarer å gjøre om en del av de drøyt 11.000 bilkilometerne til sykkelkilometer.

«Bil-detox»

Det neste tipset passer ikke for alle. Det er Kjersti Grønseth klar over. Det innebærer nemlig å kvitte seg med bilen. En liten stund i alle fall.

– Det er et litt «crazy» forslag, men vi har gjort det selv. En «bil-detox» for å kartlegge sitt eget behov for bil, sier Grønseth.

De fleste kjenner henne kanskje bedre som Forbrukerfrue på Instagram eller fra podkasten «Forbrukerpodden».

Siviløkonomen og forfatteren hjelper svært mange med å få orden på privatøkonomien, men går gjerne til drastiske skritt selv for å se hvor hun og familien kan spare penger.

– Vi hadde en ganske dyr bil og solgte den for å være uten bil i et halvt år. For

å virkelig se når det var vi hadde behov for bil. Dette har selvfølgelig ikke alle mulighet til, men vi ble veldig godt kjent med hvilket bilbehov vi hadde, forteller hun.

For Grønseth og familien ble konklusjonen at de skaffet seg en elbil med rekkevidde på fem mil, og som er perfekt for dem i hverdagen.

– Når vi skal ut på ferier, helgeturer eller andre lengre turer så leier vi bil fra

ulike tilbydere. Vi fant ut at det lønner seg for vår del sammenlignet med det å eie en bil som vi tross alt ikke bruker så mye, sier hun.

Bildelingstjenester

Mengden bil vi bruker fører oss over til neste tips. Undersøkelser viser at privatbiler stor sett står parkert, og at vi bruker bilen i snitt rundt 30 minutter til en time hver dag.

Dersom du har bil og har mulighet til å lei den ut til andre gjennom bildelingstjenester, bør du gjøre det, mener Forbrukerfrue.

– Da vi eide bil så leide vi ut den via delingstjenester. Da hadde vi en inntekt som kom godt med. Det er en smart måte å utnytte en ressurs som du har og føler du må ha, men ikke bruker hele tiden, sier hun.