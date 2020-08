Personlig utpekt av diktator general Francisco Franco til å bli konge av Spania, tiltrådte han da generalen døde i 1975. Ekskonge Juan Carlos satt som konge i Spania i 40 år, og tok landet fra diktatur til demokrati. For seks år siden valgte han å abdisere, og overlate tronen til sin sønn kronprins Felipe.

De siste årene han var konge, ble Juan Carlos stadig mindre populær i Spania. Skandalene sto i kø. Farskapssaker, en elefantjakt i Botswana, med sin elskerinne, og korrupsjonsanklager mot svigersønnen, svekket spanjolenes tillit til kongen og kongehuset.

Korrupsjonsanklage

I juni ble det klart at Spanias høyeste domstol ga grønt lys for å etterforske ekskongen. Han anklages for korrupsjon i forbindelse med en kontrakt inngått mellom et spansk selskap og myndighetene i Saudi-Arabia om bygging av en høyhastighetsjernbane.

Kontrakten på rundt 70 milliarder norske kroner endte hos et spansk firma. Nå undersøker både spanske og sveitsiske myndigheter om Juan Carlos skal ha mottatt bestikkelser i forbindelse med milliardkontrakten.

På en utenlandsk konto skal det stå en pengegave fra Saudi-Arabia på 65 millioner euro, som tilsvarer rundt 700 millioner norske kroner. Ekskongen vil ikke kommentere saken.

Kong Felipe av Spania visste ikke om farens konto i utlandet, sier det spanske kongehuset. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Kongehuset benekter at kong Felipe har hatt kjennskap til de angivelige pengeoverføringene til faren eller kontoen i utlandet.

Reist fra Spania

Nå har ekskonge Juan Carlos forlatt Spania. Flere spanske medier skriver at han befinner seg i Den dominikanske republikk. Mandag ble det offentliggjort et brev han skrev til kong Felipe før han reiste.

I brevet skriver den tidligere monarken at han tok beslutningen «på grunn av konsekvensene visse tidligere begivenheter i mitt privatliv har generert, i håp om at det vil bli ro rundt Felipes utøvelse av kongegjerningen»

Han skriver at han forlater landet til det beste for det spanske folk, og til det beste for kong Felipe.

Allerede i mars i år annonserte kongen at han ville stoppe apanasjen til faren på 194.232 euro i året. Han fraskrev seg også all arv etter sin far.

Ifølge det spanske kongehuset, har kong Felipe uttalt både respekt og takknemlighet for sin fars beslutning om å frlate landet.