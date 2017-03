Senterpartiet vil avskaffe EU-ministeren

– Vidar Helgesen skal bli Norges første og tredje siste EU-minister, sier Vedum til Senterpartiets landsmøte.

Med andre ord: Utenriksdepartementet skal ikke ha noen ny EU-minister etter Helgesen og hans to etterfølgere dersom Vedum får det som han vil.

– Vi kommer til å avskaffe EU-ministeren fra oktober. Vi skal ikke ha en minister som bare tenker på Brussel, men en som tenker på hele verden, sier Vedum.

– Ikke populist

Årets landsmøte er med sine over 300 delegater det største i partiets historie. Og denne uken ble en lang rekke gode målinger toppet av Dagens Næringslivs marsmåling, der Sp ble større enn Frp.

– Det som var bakstreversk for noen år siden, er blitt populisme. «Huff, de står opp for å lytte på folket. Makan til populisme.» Det er ikke vi som har snudd kappen etter vinden. Det er vinden som har snudd, sier Vedum.

Han trakk fram EU-motstand og desentralisering som saker Senterpartiet har stått fast ved i mange år.

– Kjære Erna. Hvis du ser på TV. Du kan kalle oss hva du vil. Vi kommer til å mene det samme. Vi gir oss aldri. Vi tror på en politikk som ser hele Norge, sier partilederen.

– En folkebevegelse

I tillegg til de gode meningsmålingene er Senterpartiets organisasjon ifølge Vedum bedre rustet enn på lenge til å gjøre et godt valg.

– Vi skal vinne valget sammen som lag. Og Senterparti-aget er sterkere enn på lenge. Vi er ikke lenger bare et parti, men en bevegelse. En folkebevegelse som vinner valg, sier han, og gjør det helt klart hva som er partiets mål etter valget:

– Det er så mange lokalsamfunn som har blitt oversett, overprøvd og overkjørt av denne regjeringa. Det er tid for et skifte. Det er tid for en regjering som tror på hele Norge.