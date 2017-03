– Vi har jobbet med slagordet helt fram til nå, men tok den endelige finpussen for noen uker siden, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Et par uker siden er for øvrig da Høyre holdt sitt landsmøte og lanserte slagordet «Vi tror på Norge».

– Da jeg så på Høyres landsmøte, så jeg at det var en grunnleggende feil i slagordet deres. Dette er forskjellen på Høyre og Senterpartiet: Mens de tror på deler av Norge, tror vi på hele Norge, mener Vedum.

– Kompliment

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset er ikke enig i Vedums analyse av de to slagordene.

– Men det er hyggelig at fire år med Høyre har gitt Senterpartiet troen på Norge, og at Senterpartiet kan stjele vårt slagord, sier han til NRK.

Han mener det nye slagordet tyder på at regjeringens politikk sprer optimisme.

– Senterpartiet er jo et grunnleggende framtidspessimistisk parti. At Høyre har klart å bidra til litt framtidsoptimisme selv i Senterparti, tar vi som et stort kompliment, sier Aarset.

Tøff valgkamp

– Vi har hatt «hele Norge» med i materiellet hele veien. Men ja, det er et direkte svar på Høyres landsmøte, vedgår Sp-lederen.

Han tror stikket til Høyre bare er starten på det som blir en tøff valgkamp mellom de to partiene.

– Det er Høyre og Senterpartiet som er hovedmotsetningene i norsk politikk. Da er det viktig å få fram motsetningene. Der vi tror på hele Norge, tror de bare på deler av Norge. Det har vi sett med den voldsomme sentraliseringen de siste årene, sier Vedum.