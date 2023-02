Sp-veteranens strømoppgjør: – Folk har mistet tilliten

Lundteigen byr på sjokolade når han tar imot NRK på sitt kontor på Stortinget. Det skjer samtidig med at strømdebatten koker – ikke bare i nyhetsbildet, men også blant hans egne partifeller.

– En har løftet på steiner og vridd seg unna, og folk har mistet tilliten til regjeringens håndtering, sier Sp-veteranen.

– Det er en brutal dom?

– Ja, men det er det folk flest sier til meg. Vi gikk til valg på at vi skulle ha stabile, forutsigbare priser. Vi skulle ha konkurransefortrinn på strøm, og vi skulle ha nasjonal kontroll over forsyningssikkerheten. Og det har vi ikke nå, sier han.

På spørsmål om hva han får høre fra folk på grasrota i eget parti, kommer svaret kontant:

– De er både forbanna og oppgitt, og det er helt uvirkelig. Sp gikk ut av Syse-regjeringen på industrikonsesjonsloven i sin tid, og denne saken er jo mye, mye viktigere. Vi har ikke gått til valg på den høyprispolitikken som praktiseres i dag, fortsetter Lundteigen.

Per Olaf Lundteigen er en av de aller mest erfarne politikerne i Senterpartiet.

Kom med grep

I går kveld la regjeringen fram endringer i strømstøtteordningen. Hovedgrepet er å beregne støtte ut ifra forbruk time for time, snarere enn som et månedlig gjennomsnitt.

– Det er et mål for regjeringen å ha mer stabile strømpriser for folk, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Men noen makspris blir det ikke, og strømstøtte på 90 prosent blir det først når prisen går over 70 øre – historisk sett et veldig høyt nivå i Norge. Momsen kommer også på toppen av strømprisen.

GREP: Trygve Slagsvold Vedum, Jonas Gahr Støre og Terje Aasland presenterte endringer i strømstøtten i går kveld. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det store spørsmålet er derfor om de siste grepene er nok til å roe gemyttene i egne rekker. Det tror ikke Lundteigen:

– Dette er en positiv pynting på dagens ordning. Det reduserer ikke inflasjonen gjennom lavere strømpriser, noe som er svært viktig for det kommende lønnsoppgjøret.

Sp-toppen vil i stedet ha makspris på 70 øre og «en forsiktig regulering» av kablene til kontinentet.

– Det skal være en balanse mellom import og eksport når du har lav fyllingsgrad, sier han.

– Denne løsningen må kombineres med en prisnedskriving av strømmen for alle sluttbrukere i Norge, ned til 70 øre per kilowattime, sier Lundteigen.

Vedum varslet i går et nytt utvalg som skal vurdere hvilke tiltak som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.

– Vi tenger ikke flere utvalg. Alle steiner er snudd. Det er handling som mangler, repliserer Lundteigen.

– Støre er «gift med systemet»

Fredag kommer finansminister og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) «hjem» til en av sine hardeste kritikere, nemlig nettopp Per Olaf Lundteigen. Da er det fylkesårsmøte i Buskerud Sp.

– Jeg regner med at han vil si hva han mener, og så kommer årsmøtet til å si hva vi mener. Så blir det en solid debatt, sier Lundteigen.

Han mener Vedum og Senterpartiet må sette hardt mot hardt og overtale Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre til å endre kurs

– Jonas Gahr Støre har gifta seg med det systemet som gir tyske strømpriser i Norge. Han vil ikke endre standpunkt uten at Senterpartiet setter jernstaurene i bakken og sier her skal vi ha en annen politikk.

Lundteigen mener regjeringen er på full kollisjonskurs med egen regjeringserklæring, Hurdalsplattformen.

– Konkret sier Hurdalsplattformen at vi skal ha et konkurransefortrinn på strøm. Det betyr på godt norsk at prisene i Norge skal være lavere enn i Tyskland. Da må vi organisere markedet sånn at det skjer, sier Lundteigen.

KRITISK: Folk har mistet tilliten til regjeringens håntering av strømpriskrisen, mener Per Olaf Lundteigen.

– Hvis vi ikke greier det, så får vi ta nødløsningen og skrive ned prisen over statsbudsjettet sånn at virkeligheten blir den samme for alt næringsliv og alle privatpersoner i Norge, fortsetter han.

Sp-veteranen med mer enn 21 år bak seg på Stortinget mener det europeiske energisamarbeidet er i ferd med å bli enda tettere, noe som innebærer økt etterspørsel etter norsk kraft – og høyere priser.

– Dette er ikke noe som går over. Det kommer til å gå fra vondt til verre hvis vi ikke får et systemskifte.

MØTES: Partileder Trygve Slagsvold Vedum kommer til årsmøtet i Buskerud Sp fredag. Foto: Berit Roald / NTB

Presset Vedum

Tidligere denne uken var også Sp-ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold ute med krav: Strømmen bør ikke koste mer enn 60 øre, var budskapet hans.

– De høye strømprisene vi har hatt nå i over ett år, er ikke til å leve med over tid, sier Frøshaug, som også er leder av Sps ordførernettverk.

KRITISK: Ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

På årsmøtet i Østfold Sp sist helg ble det vedtatt en resolusjon som sier at ordningen med strømstøtte for næringslivet er «ikke på langt nær god nok».

Hvis prisene fremover ikke ivaretar Sps mål om stabile, forutsigbare og konkurransedyktige priser «må regjeringen gjennomføre en langt mer omfattende strømstøtteordning,» het det.

Men regjeringen har gjentatte ganger avvist makspris på strøm. De viktigste argumentene mot makspris er at det kan føre til at folk ikke sparer på strømmen, og dermed på sikt true forsyningssikkerheten.

– Makspris tror jeg er en dårlig løsning, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) nylig til NRK – og tok samtidig også utenlandskablene i forsvar.

Tingets nest eldste

Lundteigen hadde sin første periode på Stortinget i 1993 – og mimrer om den tiden da han satt sammen med Erna Solberg i finanskomiteen. I dag er han den nest eldste representanten i nasjonalforsamlingen, bare «slått» av Fremskrittspartiets veteran Carl I. Hagen.

– Hvorfor er du så skuffet over måten ditt eget parti har håndtert dette på?

– Det er fordi at vi er jo veldig sterke på nasjonal kontroll, og så har vi da et prissystem på strøm som er helt markedsbasert.

Han mener håndteringen av strømpriskrisen forklarer «det aller meste» av det brutale fallet Senterpartiet har opplevd på meningsmålingene etter valget.

EKSPLOSJON: Strømdebatten har tatt av i Norge etter regjeringsskiftet. Foto: Kristian Skårdalsmo

– Senterparti-folk har jo vært nær på dette her gjennom alle år, så vi har jo et veldig praktisk forhold til det. Vi skulle bygge ut et strømsystem i Norge som kom næringsliv og privatpersoner til gode, og som var en fordel i forhold til andre land.

For Lundteigen går energi, kraft og levelige strømpriser til kjernen av Senterpartiets prosjekt og program.

– Du har vært med i Senterpartiet veldig lenge. Hvor viktig er det for partiet å lande på beina i denne saken?

– Det er helt avgjørende viktig, for dette er Norges største og viktigste konkurransefortrinn og noe vi har investert hundrevis av milliarder for å få til. Vi har ofret den ene seterdalen etter den andre. Dette er en del av den norske folkesjela, sier Lundteigen.