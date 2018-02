Sp svinger spanskrøret over «skolevingling» fra Ap og KrF

– Det må bli slutt på vinglingen fra flere partier i skolepolitikken.

Det sier parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, og fortsetter:

– Arbeiderpartiet har diltet etter Høyre i fire år, og KrF velger å springe fra forslag de selv har fremmet i skolepolitikken. Arbeiderpartiet og KrF har begge sviktet.

Politisk helomvending og stemmer mot egen politikk

Årsakene til at Arnstad vil sende de to opposisjonskollegene i den skolepolitiske skammekroken på grunn av vingling, er flere:

KrF vil droppe kravet om karakteren fire i matte for opptak til lærerutdanning, men stemmer mot forslaget på Stortinget.

Arbeiderpartiet har tidligere støttet forslaget om firerkrav, men har snudd og vil nå gå mot kravet.

KrF har foreslått å droppe krav om kompetanse for allerede ansatte lærere, eller det lærerne selv kaller en avskilting av lærerne. Også i dette tilfellet kommer partiet til å stemme mot eget forslag.

Arbeiderpartiet har gått fra å støtte den såkalte avskiltingen av lærere, til å gå mot.

Hun er også sterkt kritisk til at KrF har fått presset gjennom en lærernorm som setter krav til antall lærere.

– Det virker som om KrF og Arbeiderpartiet ser taktisk på skolepolitikken, men situasjonen er for alvorlig til at vi kan se taktisk på det, sier Arnstad.

Hun frykter summen av å innføre en lærernorm som ikke er utredet, avskilting av lærere og firerkrav i matte.

– Vi aner ikke konsekvensen. Oslo kommune har planlagt 25 nye lærerårsverk i år. På grunn av lærernormen må de antakelig ha 500. Hva vil det ha å si både for mangel på kvalifiserte lærere andre steder i landet, og sentralisering av lærerkrefter? Ingen vet for dette er ikke utredet.

Hun har et klart krav til sine opposisjonskolleger:

– KrF og Arbeiderpartiet må ta et ansvar for at vi får en samlet opposisjon. Vi kan ikke sitte og se på at situasjonen i skolepolitikken får utvikle seg de neste fire årene, sier Arnstad.

Martinsen: – Ganske spesielt

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Martin Henriksen, sier til NRK at «Ap tar de standpunktene vi mener er riktig».

Martin Henriksen (Ap) er utdanningspolitisk talsperson. Foto: Stortinget

– Jeg synes det er ganske spesielt å angripe Ap og kreve samkjøring i opposisjonen i en sak der vi faktisk har blitt enige. Det er nettopp denne type utspill som er taktiske. Ellers ser vi fram til at opposisjonen samler seg om offensive tiltak mot lærermangelen, der regjeringen åpenbart mangler gode svar, sier Martinsen.

Jan Tore Sanner (H) deler Arnstads oppsummering

På Politisk kvarter på NRK onsdag var kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) helt enig i Arnstads oppsummering av det de kaller Arbeiderpartiets vingling i skolepolitikken.

– Jeg er overrasket over hvor mye Arbeiderpartiet vingler. I forrige periode forsøkte Arbeiderpartiet å etterligne oss i Høyre i skolepolitikken, nå forsøker de å etterligne SV. Sånn kan vi ikke drive norsk skole.

Det avviser Martin Henriksen.

– Det er ikke riktig. Vi tar de standpunktene vi mener det er viktig å ta. Når det kommer ny informasjon så tar vi en fot i bakken og lytter til det, sier Aps utdanningspolitiske talsperson.

Utdanningspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan i KrF er ærlig på at grunnen til at de går mot egen politikk, er resultat av forhandlinger og kompromisser med regjeringen.

– Vi har forhandlet budsjett med regjeringen og fikk gjennomslag for vårt aller viktigste krav, nemlig en lærernorm som gir lik tilgang for alle elever til lærere. Derfor har vi inngått en avtale om at vi i denne perioden ikke skal fremme enkelte andre krav, sier Grøvan.