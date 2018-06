Søviknes-saken blir ikke gjenopptatt

Det opplyser førstestatsadvokat Anne M. Katteland ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Søviknes-saken ble offentlig kjent i 2001. Fremskrittspartiets nestleder Terje Søviknes innrømmet å ha hatt sex med en 16 år gammel jente på landsmøtet i ungdomspartiet året i forveien.

Jenta hevdet at det som skjedde var ufrivillig fra hennes side. Saken ble etterforsket av politiet, men senere henlagt som «intet straffbart forhold».

– Mangelfull etterforskning

Kvinnens advokat Jannicke Keller-Fløystad sendte kravet om gjenopptakelse til Statsadvokaten i Buskerud, Vestfold og Telemark 5. juni i år.

– Både mangler ved etterforskningen og valg av henleggelseskode gjør at det må stilles spørsmål ved om etterforskningen var objektiv, eller om det ble tatt utenforliggende hensyn, sa Keller-Fløystad til Bergens Tidende tidligere denne måneden.

Statsadvokat Katteland er ikke enig i beskrivelsen av en mangelfull etterforskning.

Hun viser til at det ble gjennomført flere avhør, 10 vitneavhør samt avhør av Søviknes og jenta. Jentas bistandsadvokat på det tidspunktet skal heller ikke ha begjært flere etterforskningsskritt, ifølge Katteland.

– Etter en grundig gjennomgang av saken kan jeg ikke se at det foreligger mangler ved etterforskningen eller påtaleavgjørelsen. Anførselen fremstår som ubegrunnet, skriver statsadvokaten.

Statsadvokaten har også kommet til at det ikke er nye bevis i saken som tilsier at den bør gjenopptas.

– Avgjørelsen vil bli påklaget til Riksadvokaten. Utover det har jeg ingen kommentarer på det nåværende tidspunkt, skriver Keller-Fløystad i en SMS til NRK.

Søviknes: Skulle ikke ha skjedd

Terje Søviknes sier han med dagens avgjørelse håper å kunne legge saken bak seg.

– Jeg har mange ganger de siste 18 årene beklaget det som skjedde i 2000. Det skulle ikke skjedd, og det var mitt ansvar å forhindre det. Samtidig har jeg vært klar på at det aldri skjedde noe straffbart. For alle berørte parter håper jeg at vi nå kan legge denne saken bak oss, skriver Søviknes i en e-post til NRK.

Kvinnen. som i dag er 34 år gammel, søkte i vinter om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

NRK har så langt ikke lykkes med å få en kommentar fra jentas advokat.

Hun har fortalt at hun sliter med depresjoner og psykiske skader og mener dette er en direkte følge av det som skjedde mellom henne og Søviknes for 18 år siden.

Søviknes ble i desember 2016 hentet inn til regjeringen som olje- og energiminister av statsminister Erna Solberg, etter flere års fravær fra rikspolitikken.