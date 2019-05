Søppelkrigen: Kaller hjem ambassadøren fra Canada

Mer enn 100 konteinere med husholdningssøppel, blant annet plastflasker og -poser, aviser og brukte voksenbleier, ble fraktet til Filippinene fra Canada med båt i 2013 og 2014.

Filippinerne mener søppelet ble fraktet dit ulovlig. Ordkrigen rundt søppelstriden har blitt trappet opp den siste tiden.

En av forklaringene er at søppelet har ankommet Filippinene fordi det var merket som resirkulerbart materiale.

President Rodrigo Duterte truet i forrige måned med å selv sende søppelet tilbake til Canada og dumpe noe av det ved landets ambassade i Manila dersom de ikke hentet hjem søppelet innen 15. mai.

Torsdag opplyste utenriksminister Teodoro Locsin Jr. at Filippinene kaller hjem ambassadøren og flere konsuler i Ottawa. Han legger til at landet vil ha «redusert diplomatisk tilstedeværelse» i Canada inntil landet henter søppelet sitt.

Canada i dialog om søppelet

Søppel fra 26 av konteinerne har blitt brukt i en landfylling i provinsen Tarlac i Filippinene.

Det opprinnelige antallet med konteinere skal ha vært 103, altså finnes det fortsatt 77 konteinere fulle med fem år gammelt søppel igjen i Filippinene.

Canadas myndigheter sier de jobber for å finne en løsning på problemene. De strammet inn miljølovene i landet i 2016 for å kunne tvinge private selskaper å hente tilbake søppel som dumpes i utlandet. Så langt har ikke dette ført frem.

Adam Austen, en talsmann for Canadas utenriksminister Chrystia Freeland sier i en epost-uttalelse onsdag at Canada fortsatt er innstilt på å ta tilbake søppelet.

– Vi har tilbudt oss å hente hjem dette kanadiske søppelet og fortsette å engasjere oss sammen med Filippinene for å løse detaljene. Vi skal sørge for å få returnert søppelet så raskt som mulig, sier han ifølge ABS-CBN News.

Duterte truer Canada

Filippinenes president Rodrigo Duterte er rasende over den mangelen på respekt han føler Canada viser ham og landet hans.

President Rodrigo Duterte på Filippinene. Foto: Stringer / Reuters

I slutten av april advarte han Canada og han truet med å gå til krig mot Canada om de ikke snarest hentet hjem det dumpede søppelet sitt.

– Vi vil slåss med Canada. Vi kan slå dem. Jeg vil returnere deres søppel, bare vent og se, sa Duterte.

Canadas statsminister Justin Trudeau besøkte Filippinene i 2017 og var da innstilt på å finne en løsning på det betente problemet.

Statsminister Justin Trudeau i Canada. Foto: Martin Trembley / Pressearkiv

Ifølge ABS-CBN News sa han den gang at de diskuterte søppelsaken under besøket. Og at de var sterkt engasjert fra kanadiernes side i å finne en måte å løse saken på.

Uklare lover

Et privat kanadisk firma eksporterte søppelet fra Canada. Så ble det uklart hvem som var ansvarlig for alle konteinerne.

Uklare internasjonale og nasjonale lover har vært vurdert frem og tilbake av flere parter, men ingen avgjørelse er nådd på fem år. Det har ført til en betent sak, som drar ut i tid.

Filippinene har også vært utsatt for liknende søppeldumping fra et sørkoreansk firma. Her tok myndighetene i Sør-Korea ansvar og hentet hjem søppelet etter kort tid.

Kanadiske myndigheter hevder det ikke er så lett å gjøre det samme med søppelet sendt fra Canada til Filippinene.

