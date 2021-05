Solberg om borgerlig flertallsregjering: – Ikke så enkel å se

Avstanden fra Fremskrittspartiet til KrF og Venstre er blitt større etter landsmøtene deres. Det slår Sylvi Listhaug fast i et intervju med NRK, få dager før hun velges til ny Frp-leder på landsmøtet i helga.

– Fremskrittspartiet har døra åpen for at Senterpartiet kan skifte side, sier Listhaug.

Hun mener Sp på mange områder står Frp nærmere enn de to gamle regjeringspartnerne.

– Jeg tror veldig mange ville synes at det var et godt alternativ for landet. At Vedum har valgt et samarbeid med Rødt og MDG heller enn Fremskrittspartiet, er ubegripelig for oss, sier hun.

Statsminister Erna Solberg erkjenner at drømmen om en ny flertallsregjering «ikke er så enkel å se». Men et samarbeid med Senterpartiet har hun forsvinnende liten tro på. Foto: Lise Åserud / NTB

Den påtroppende Frp-lederen har flere ganger snakket varmt om et tettere samarbeid Senterpartiet, senest i VG denne uka. I et større intervju med Dagbladet i fjor snakket hun blant annet om hvor stor sans hun hadde for partiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Avstand

Både KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby har i forbindelse med vårens landsmøter slått fast at det ikke er aktuelt med et nytt regjeringssamarbeid med Frp.

Det er intet stort tap, skal vi tro Sylvi Listhaug. Hun sier det ikke foreligger noen «intensjon om å omfavne» de to partiene en gang til.

– Vi fikk altfor lite gjennomslag i regjeringen. Politikken ble en grå masse, og vi er vel forsynt med samarbeide med dem, sier Listhaug til NRK.

Med norsk flagg i vinduskarmen slår Sylvi Listhaug fast at pengebruken på bistand må ned og at man i større grad må bruke pengene i Norge. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun mener avstanden til de to sentrumspartiene dessuten er blitt større etter landsmøtene deres.

– De skal bruke veldig mye mer penger, samtidig som de skrur igjen den viktigste inntektskilden til Norge – nemlig olje og gassnæringa. Det henger ikke i hop. Vi må i større grad bruke pengene her hjemme, og slutte og sløse dem bort på bistand, innvandring, integrering og symbolske klimatiltak, sier hun.

Solberg avviser

Statsminister Erna Solberg (H) smiler når NRK spør henne om Listhaugs Sp-flørt. Hun avviser ganske kontant muligheten for et samarbeid med Vedum og co.

– Senterpartiet har veldig tydelig valgt oss vekk. Så de er ikke på vår liste. Vi er fire partier som har samarbeidet om å drive borgerlig politikk de siste åtte årene. Det samarbeidet bør fortsette, sier hun.

– Senterpartiet valgte oss vekk i 1990. Hvis de vil gjøre noe annet i framtiden, så må det være en prosess hos dem, fortsetter statsministeren.

– Listhaug sier KrF og Venstre gjorde regjeringens politikk til en grå masse. Venstre og KrF vil ikke sitte sammen med Frp i regjering. Er drømmen din om en borgerlig flertallsregjering fjernere enn noensinne?

– Akkurat nå er en flertallsregjering utgått av de fire partiene ikke så enkel å se. Men vi har altså i åtte år levert åtte statsbudsjett, åtte reviderte nasjonalbudsjett og blitt enige om politikken kontinuerlig.

Senterpartiet valgte oss vekk i 1990, sier statsminister Erna Solberg. Hennes drøm om et borgerlig samarbeid omfatter ikke Sp denne gang heller. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vår dør er åpen

Om utsiktene til en ny flertallsregjering er fjernere enn før, gir Solberg følgende garanti: Borgerlig flertall vil gi borgerlig regjering.

– Vi sier som vi alltid gjør: Vår dør er åpen. Vi kommer til å snakke med alle. En form for samarbeid er jeg sikker på at vi skal klare å få til.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er enige om å danne regjering sammen, dersom valgresultatet tilsier det. Men hvilken rolle SV skal spille er uavklart. Foto: Lise Åserud / NTB

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum avviser at det kan bli aktuelt å skifte side enda en gang og på nytt danne grunnlag for en borgerlig regjering.

– Fremskrittspartiet og Høyre har gjennomført tidenes sentralisering av Norge. Vi må få byttet dem ut. Listhaug har et stort ansvar for den sentraliseringen som Norge har vært igjennom de siste åtte årene, sier han.

Vedum gjentar at han går til valg på en Sp/Ap-ledet regjering og vil heller ikke nå svare på hvor SV passer inn i regnestykket. Men Frp er i alle fall ikke med i beregningene.

– Nå har Frp hatt nok makt i det norske samfunnet gjennom åtte år, der de har økt avgiftene for vanlige folk, sentralisert tjenester og svekket det nasjonale eierskapet. Derfor går vi til valg på at Fremskrittspartiet og Høyre ikke skal ha den muligheten de neste fire årene.

Støre: Ingen utelukker hverandre

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er vanskelig å få øye på hvordan et borgerlig samarbeid skal finne sin form etter valget, dersom de fire partiene får flertall på nytt.

– Tre av fire partier utelukker hverandre. Så den kabalen er vanskelig å legge. Men det som er sikkert, er at Høyre får Frp som støttehjul, sier han.

Støre smiler av Listhaugs tone overfor Senterpartiet.

– Dette er politikkens rare vesen. Fremskrittspartiet legger seg etter velgerne til Senterpartiet. De vil ha tilbake Frp-velgere som har gått dit. Jeg tror ikke det er kjærlighet til Senterpartiet dette handler om, sier han.

På spørsmål om det ikke også er et uoversiktlig bilde på rødgrønn side, svarer Ap-lederen som følger:

– Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er et troverdig alternativ. Det er ingen som har utelukket hverandre på tungt grunnlag.

– Hva betyr det da, at Vedum sier han vil ha en Sp/Ap-basert regjering?

– At han vil ha et tyngdepunkt med oss, men så utelukker han ikke andre partier. At Senterpartiet foretrekker oss, er hyggelig. Jeg tror den beste regjeringen som har sjanse til å få et godt flertall, er med SV. Da får vi en bra balanse politisk, sier Støre.

– Kan du huske et valg hvor det har vært mindre avklarte regjeringsalternativer på begge sider?

– Det er det sikkert mulig å finne i historien. Men nå er nå. Og jeg tenker at på vår side, så er det ganske godt avklart. Politikken er kjent, alternativet er klart og vi bør få et skifte.

