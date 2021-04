Frp sliter: Ingen stortingsplass til Hagen i ny meningsmåling

– Valgkampen er jo ikke i gang enda. Når jeg begynner å snakke om valgkampsakene våre, kommer det til å snu, sier Carl-Ivar Hagen.

Han er nominert som nummer én på stortingslista i Oppland valgkrets. Etter at han tapte kampen om tredjeplassen i Oslo, er dette hans eneste håp om å kunne gjøre comeback på Stortinget. Men ifølge den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK er det en lang veg å gå.

– Jeg synes ikke det er så aller verst. Innlandet ligger ofte lavere enn nasjonale målinger. dessuten er dette omtrent som våren for fire år siden, sier veteranen.

Meningsmåling april 2021 for Oppland Endring sammenlignet med stortingsvalget 2017 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 2,8 % (endring: +1,1 +1,1 2,8 % SV SV: 4,1 % (endring: −0,5 −0,5 4,1 % AP AP: 29,6 % (endring: −5,5 −5,5 29,6 % SP SP: 34,9 % (endring: +13,7 +13,7 34,9 % MDG MDG: 2,4 % (endring: 0,0 0,0 2,4 % KRF KRF: 0,9 % (endring: −1,2 −1,2 0,9 % V V: 1,2 % (endring: −1,4 −1,4 1,2 % H H: 14,2 % (endring: −2,5 −2,5 14,2 % FRP FRP: 7,5 % (endring: −4,7 −4,7 7,5 % Andre partier: 2,4 % Utført 15.–19. april ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Vil kjempe for å beholde jobben

Landet sett under ett har Frp en liten framgang, men i Innlandet er stortingskandidatene glade for at det fortsatt er lenge til september.

Mens Hagen jobber for å gjøre seg kjent i sitt nye fylke, må hans partikollega i øst, Tor André Johnsen kjempe for å beholde jobben han har hatt i åtte år.

Tor Andre Jonsen er ute av Stortinget i NRKs ferske meningsmåling. Foto: PRIVAT

– Vi har nesten 9 prosent og det er ikke så ille. Men vi må opp på ti for å sikre mandatet, sier Johnsen.

Også han er selvsikker og viser til flere saker der Frp har fått gjennomslag den siste tida. Spesielt i saker der bompenger har vært et tema. Men det er Senterpartiet som «stjeler» flest velgere fra dem. Det synes Johnsen er spennende.

– Jeg tror de har hatt litt flaks. Men mye av det de sier, er jo saker vi er enige med dem i. Dersom de mener det de sier, kan de være en god samarbeidspartner, sier Johnsen.

Frp-nedtur også i Agder

Men det er ikke bare i Innlandet Frp sliter. De har historisk sett stått sterkt på Sørlandet og hatt tre stortingsrepresentanter i flere perioder. Slår målinga til, kan de ende med null. Det ville være første gang på 16 år.

Fylkesleder Christian Eikeland konstaterer at én av tre velgere har vendt partiet ryggen ifølge NRKs meningsmåling. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Én av tre Frp-velgere i Agder har vist Frp ryggen siden forrige stortingsvalg. I denne målingen får partiet kun 10,4% oppslutning i gamle Vest-Agder og 11,45 i Aust-Agder.

Fylkesleder Christian Eikeland innrømmer at partiet sliter i motvind.

– Det er selvfølgelig ergerlig. Vi planlegger en offensiv valgkamp hvor vi synliggjør forskjellene på Frp, Høyre og Senterpartiet, som våre velgere flytter seg over mot nå.

NRKs meningsmåling viser at Frp i Agder mister to stortingsrepresentanter til Senterpartiet, både i Aust- og Vest-Agder. Men Eikeland har langt ifra gitt opp kampen.

– Nei, nei, nei. De skal vi beholde. Det er fem måneder til valget, sier fylkeslederen.

Håper Sylvi skal gi ny giv

Både Carl I. Hagen i Oppland og Tor André Johnsen i Hedmark trekker fram Sylvi Listhaug som et potensielt trumfkort i oppkjøringa til valgkampen. I løpet av våren blir hun, etter alt å dømme, partiets nye leder og de to mener det vil gi ny giv til hele partiet.

– Listhaug er ei grepa dame. Hun kan komme med mange friske innspill og få partiet tilbake på rett kjøl. Vi skal bygge opp igjen Frp, sier Hagen.

– Er du misfornøyd med jobben Jensen har gjort?

– Nei, Siv har gjort det bra, Hun fikk oss inn i regjering og har vist at vi kan styre. Men det er inngått for mange kompromisser og vi skulle gått ut av regjering tidligere og vært et rendyrket opposisjonsparti, slik vi er nå.

Fylket mot strømmen

I Møre og Romsdal står både Frp og Sylvi Listhaug støtt. De klokker inn på 18,3 prosent – høyest i landet.

– Det går i riktig retning og vi ligger godt an, Men vi skal stå på som bare det for å få tillit fra velgerne i Møre og Romsdal, sier Listhaug.

Hun er populær i hjemfylket og partiet har høye ambisjoner. Allikevel er det bare hun som har sikker stortingsplass ifølge denne målinga. Hun håper å få følge av partikollega Frank Sve.

Sylvi Listhaug er påtroppende partileder i Frp og førstekandidat i Møre og Romsdal. Her er hun på Stortinget sammen med Trygve Slagsvold Vedum, som stjeler velgere i flere fylker. Foto: Stian Lysberg Solum

– Vi kan igjen kan bli det største partiet i Møre og Romsdal og nå ligger vi nesten 7 prosent over landsgjennomsnittet. Vi har et sterkt lagt bak Sylvi og meg, sier han.

Men som påtroppende leder har Listhaug mer enn Møre og Romsdal å tenke på. for 11,1 prosent er ikke noe partiet ser seg fornøyd med.

– Jeg tenker det går riktig veg. Vi var nede på 6 prosent på det verste, og nå er vi oppe i elleve.

Hun ramser opp saker partiet vil prioritere mot valget. De vil sikre lave skatter og avgifter, bekjempe symbolske klimatiltak og hjelpe bilister til en billigere hverdag.

– Det er mange måneder og mange saker å ta fatt i fram til valget, sier hun.