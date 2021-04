Frp-ere refser egen kvinneandel - Listhaug lover å ta grep

– Det er ingen tvil om at det blir viktig framover for oss å bygge opp nye kvinner, nye talenter, som kan bidra i lokalpolitikken og i partiet sentralt, sier Listhaug til NRK

Det er første gang den påtroppende partilederen i Fremskrittspartiet kommenterer innstillingen til nytt sentralstyre, som har skapt reaksjoner i og utenfor partiet.

Sylvi Listhaug kan bli den eneste kvinnen i Frps sentralstyre, hvis valgkomiteen får viljen sin. Foto: Siri Vålberg Saugstad

I forslaget til valgkomiteen er hun den eneste kvinnen i Frps nye sentralstyre. De andre ti faste medlemmene er alle menn. Det samme er alle de fire vararepresentantene.

– Er det et gubbeparti du har sagt ja til å lede?

– Nei, og det jo viser jo at det er fullt mulig å lykkes i Frp som damer. Hvis jeg blir valgt vil vi ha hatt to kvinnelige ledere. Arbeiderpartiet var stiftet i 1887 og har så langt kun hatt én kvinnelig partileder, sier Listhaug.

Håper på flere

På spørsmål om hun mener det er godt nok med èn kvinne blant 15 i sentralstyret til Fremskrittspartiet, svarer hun som følger:

– Jeg håper det kan komme inn flere kvinner. Jeg mener at det ville vært bra, men det er opp til landsmøtet å bestemme dette.

– Dersom du blir partileder, er det et poeng for deg å bidra til at flere kvinner kommer opp og fram?

– Definitivt. Vi trenger flere dyktige damer opp og fram i partiet, og jeg skal gjøre alt som står i min makt for å bidra til nettopp det, sier Listhaug.

Vedtektsendringer som slår fast at det skal være en viss kjønnsbalanse i partiets valgte organer, avviser hun på det mest bestemte.

– Nei, absolutt ikke. Jeg har alltid vært en sterk motstander av kvotering.

Valgkomiteens innstilling til sentralstyret i Frp Ekspandér faktaboks Sylvi Listhaug, leder - ny

Ketil Solvik-Olsen, 1. nestleder - ny

Terje Søviknes, 2. nestleder - gjenvalg

Sentralstyremedlem: Jon Engen-Helgheim, ikke på valg

Sentralstyremedlem: Ronny Berg, ikke på valg

Sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde, gjenvalg

Sentralstyremedlem, Per-Willy Amundsen, ny

Sentralstyremedlem: Truls Gihlemoen, ny

Sentralstyremedlem: Pål Morten Borgli, ny

Hans Andreas Limi, stortingsgruppens representant, velges ikke

Andreas Brannström, FpU, velges ikke

Varamedlem: Torbjørn Klungeland, gjenvalg

Varamedlem: Kristoffer Harald Nagell-Dahl, gjenvalg

Varamedlem: Tom Staahle, gjenvalg

Varamedlem: Morten Stordalen, ny

- Flaut

Det skapte overskrifter da valgkomiteen la fram sin innstilling i slutten av mars. Dersom forslaget blir vedtatt på landsmøtet vil Frp gå fra å ha tre kvinner til kun å ha én i sentralstyret.

Forslaget har fått flere i partiet til å reagere, også mannlige medlemmer av stortingsgruppa.

– Min første tanke var at det er flaut at vi ikke klarer å komme opp med flere kvalifiserte kvinner, sier Frp-representant Roy Steffensen.

– Jeg håper at det skjer to ting på landsmøtet: At flere kvalifiserte kvinner ønsker å stille til valg og at landsmøtet gir dem sin stemme, sier han.

Han får støtte av kollega Sivert Bjørnstad:

– Så langt er det bare en innstilling. Når vi kommer til landsmøtet så er jeg helt sikker på at flere jenter og damer melder seg til tjeneste og at vi vil velge inn dem i sentralstyret.

Kvinnefall

Valgkomiteens leder Frank Sve har ikke besvart NRKs henvendelse i saken. Men den eneste kvinnen i valgkomiteen på fem personer, Liv Gustavsen, uttalte i forrige uke at komiteen jobbet med å få flere til å stille opp.

– Vi har mange damer som er flinke, men som ikke finner det viktig og riktig å på ta seg flere tunge verv, sa hun. I etterkant av oppslagene har Lill Harriet Sandaune, som i dag er medlem av sentralstyret, sagt at hun ombestemmer seg og likevel stiller seg til disposisjon - nå som benkekandidat på landsmøtet.

Valgkomiteens Liv Gustavsen sier hun gjerne skulle ha hatt flere kvinner i innstillingen. Foto: Edin Babic

Selv er Gustavsen den eneste kvinnelige fylkeslederen i Frp. Også på Stortinget vil det kunne tynnes i rekkene av Frp-kvinner fra høsten av. Verken Siv Jensen, Solveig Horne , Åshild Bruun-Gundersen eller Kari Kjønaas Kjos tar gjenvalg.

– Vi mister masse god kompetanse når de forlater Stortinget. Forhåpentligvis kommer det noen nye kvinner inn, men vi burde absolutt brukt muligheten nå til å bygge opp nye, unge damer i partiet, sier Bjørnstad.

Jaktet damer

Avtroppende Frp-leder Siv Jensen har flere ganger sagt at det er viktig for henne å løfte fram kvinnelige talenter, ikke minst i den hensikt å sikre flere kvinnelige velgere til det mannsdominerte Frp.

Lokale kvinnenettverk er etablert, men det finnes ikke noe sentralt kvinneforum som andre partier har. For snart tre år siden samlet Siv Jensen kvinner i partiet til en egen samling i hovedstaden.

- Det er ingen grunn til at ikke flere kvinner skal både være medlem og stemme Frp, sa Jensen til Dagbladet den gang.

Etter valget i 2009 viste Siv Jensen fram sine nye kvinnelige kolleger i stortingsgruppa. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Hun har ikke ønsket å la seg intervjue til denne saken, men har som Listhaug flere ganger avvist ideen om kvotering. Det samme gjør stortingsrepresentant Roy Steffensen.

- Kvotering er diskriminiering, men når vi sier at vi tror at næringslivet og organisasjoner vil ta dette ansvaret selv, så bør vi gå foran med et godt eksempel, sier han.