Sofie sto ansikt til ansikt med gjerningsmannen: – Jeg ble helt lammet

Politiet melder at den siktede er en mann i 30-årene, som er dansk statsborger og bosatt i Kongsberg. De forteller at de går ut med informasjon «fordi det verserer mange rykter i sosiale medier om mulige gjerningspersoner som ikke kan knyttes til de alvorlige handlingene».

Mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept frem personer og skadd to, erkjenner forholdene.

Kirken åpner dørene for å gi folk som trenger det et tilbud.

Politiet sender ut redegjørelse for hendelsen

Like etter klokken 11 torsdag, sendte politiet ut en redegjørelse for hendelsen. Der bekrefter politiet at alle drapene trolig fant sted etter at politiet hadde kontakt med mannen kl. 18.18.

– Ut fra det politiet nå vet fremstår det rimelig klart at noen av drapene skjedde etter at politiet hadde kontakt med mannen kl 18.18, og det er mulig at alle drapene skjedde etter dette tidspunktet, skriver de.