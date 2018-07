Småbrukarlaget vil stanse import av kjøtt

Den verste tørkesommeren siden 1947 har rammet bønder over hele Sør-Norge, og så sent som sist fredag møttes Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag til et møte om den alvorlige situasjonen.

Selv om Furuberg mener det kan bli nødvendig med en reforhandling av deler av jordbruksoppgjøret, ønsker hun ikke å gå nærmere inn på hva hun mener må diskuteres.

– Unntakssituasjon

– Det må vi komme tilbake til. Vi må ha hele jordbruket med på dette. I en krisesituasjon er jeg sikker på at vi skal klare det, sier Furuberg til Dagsavisen.

Furuberg mener fôrkrisen krever en nasjonal dugnad, og foreslår blant annet full stans i importen av kjøtt.

– Vi må kunne kalle dette en unntakssituasjon. Derfor bør vi stoppe å importere kjøtt en periode. Denne dugnaden bør både matkjedene og myndighetene som tar beslutninger om import være med på, sier Furuberg.

Det har vært flere krisemøter om den prekære fôrsituasjonen den siste uka, og det er blant annet blitt enighet om å sette en kriseorganisering.

Bekymret for fulle fryselagre

Fryselagrene er fulle og Nortura er bekymret for fryselagerkapasiteten. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Tlørken gjør at mange bønder vurderer å slakte ned budskapen. Nortura er bekymret for at det vil bety enda fullere fryselagre.

Nortura er bekymret for både frysekapasiteten, og verditap som nedfrysing fører til, skriver Dagens Næringsliv.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Barnes, vil ikke kommentere om det kan bli nødvendig med en reforhandling av jordbruksavtalen, og fastslår at de forholder seg til jordbruksavtalen som ble vedtatt i fjor.

I mai ble begge de to bondeorganisasjonene for første gang under Solberg-regjeringen enige med staten om en ny jordbruksavtale.