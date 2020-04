Yngve Slyngstad skriver til NRK at det var viktig for ham å beklage overfor kollegaene.

– Å reise på et chartret privatfly var dårlig dømmekraft. Vi har strenge retningslinjer som våre ansatte nitidig overholder.

I en melding som er lagt ut på Norges Banks intranett, tar oljefondsjef Yngve Slyngstad et oppgjør med sin egen dømmekraft og opptreden i forbindelse med det private seminaret Nicolai Tangen arrangerte i USA i november i fjor.

– Jeg er virkelig, virkelig lei meg, skriver Slyngstad i meldingen til sine ansatte.

Det var VG som først omtalte saken.

Slyngstad skriver blant annet at han har sviktet organisasjonskulturen og svekket omdømmet til Statens pensjonsfond utland, altså oljefondet.

– Man kan forsøke å rettferdiggjøre bruken av privatfly med spart reisetid. Men ikke egentlig, skriver Slyngstad og legger til at dette ikke er på linje med Norges Banks «beskjedne profil».

I meldingen, som er skrevet på engelsk, beskriver Slyngstad sin egen opptreden slik: «I really screwed up», som på norsk kan oversettes til «jeg dreit meg virkelig ut».

Luksusfly

Beklagelsen kommer etter at VG i helgen omtalte Nicolai Tangens «drømmeseminar» i Philadelphia i USA, få måneder før Tangen søkte på – og fikk – jobben som ny sjef i oljefondet.

Milliardæren Tangen arrangerte seminaret for 150 inviterte gjester og spanderte blant annet reise med et svært luksuriøst privatfly, hotell, foredrag og en intimkonsert med Sting på dem.

Slyngstad, som bare to uker før hadde varslet at han ville gi seg som sjef for oljefondet, deltok på seminaret i november i fjor.

Tangen, som hadde planlagt seminaret i to år, overtar toppjobben i september.

Etter at Tangen la frem regnskapet for seminaret i går, ble det klart at hver gjest som fløy med privatfly til og fra Oslo, og fikk overnatting i tre netter og alle måltider dekket av Tangen, kostet i snitt 160.000 kroner hver.

Bare leie av det svært lukseriøse privatflyet som fløy gjester til og fra Oslo, kostet nær 5,3 millioner kroner.

– Mangel på god dømmekraft

Slyngstad var bare med på returen tilbake til Oslo, men fikk i tillegg gratis måltider og opphold i forbindelse med seminaret.

– Det var mangel på god dømmekraft og et klassisk eksempel på hvordan man ikke er profesjonell, på tross av alle mine år med erfaring og forsiktighet, skriver Slyngstad.

Han legger til at han måtte ha spart flere uker i reisetid, for å rettferdiggjøre et slikt omdømmetap som flyreisen førte til.

– Jeg er virkelig lei meg for å ha skuffet dere, svekket omdømmet til Norges Bank Investment Management og sviktet vår organisasjonskultur, skriver Slyngstad.

Han har ledet oljefondet siden 2008 og gir altså stafettpinnen videre til Nicolai Tangen i september.

– Dette (reisen til USA, journ.anm) er min siste jobbreise som leder for Norges Bank Investment Management, og jeg er skamfull over å gjøre en feil nå, skriver Slyngstad.

– Tatt godt imot at han kom med en unnskyldning

Kommunikasjonssjef Marthe Skaar i Norges Bank Investment Management (NBIM), populært kjent som oljefondet, sier til NRK at Slyngstads melding er blitt tatt godt imot av de ansatte.

– Det har blitt tatt godt imot at han kom med en unnskyldning, sier Skaar.

– De ansatte er godt kjent med oljefondets etiske regelverk og opptrent i etterlevelsen av dette. Vi har årlig digitale tester hvor de ansatte gjør valg i konkrete problemstillinger, så de veldig bevisste på hvordan man skal opptre.

Norges Bank tar regningen

Mandag publiserte Norges Bank en pressemelding, der det heter at man også vil dekke kostnadene for opphold og middag for Slyngstads seminar.

«Det er første gang Yngve Slyngstad som leder av fondet ikke har reist med rutefly dekket av Norges Bank, og han sier selv at dette var uheldig», skrev Norges Bank i pressemeldingen.

I et intervju med NRK dagen før Tangen la frem prislappen for seminaret, bekreftet sentralbanksjef Øystein Olsen at Norges Bank vil betale for hele turen, inklusiv flyturen hjem for Slyngstad.

– Det ble en litt dyrere flytur hjem enn det man kanskje skal ha?

– Vi har bedt Nicolai Tangen om en regning, men bilder og andre ting kan tyde på at det er litt over vanlig rutepris, ja.

– Hvorfor godtar du det?

– Yngve Slyngstad har selv beklaget det. Han tok en feil vurdering akkurat på det tidspunktet, og nå tar vi konsekvensen av det. Dette var en jobbreise, så derfor tar banken den regningen, sa Olsen.

– Utgangspunktet er at vi alltid dekker reise og opphold, selv om vi får tilbud om noe annet. I dette tilfellet har vi endt opp med at banken betaler både flyreisen, hotellopphold og måltidene. Det må også ses i lys av den oppmerksomheten som har vært rundt dette.