Avtroppende oljefondsjef: Uheldig å ta i mot betalt tur og middag

Det var VG som lørdag fortalte hvordan Tangen brukte millioner på en spektakulær tre dagers luksuskonferanse for venner og bekjente i USA. Dette få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Blant gjestene var avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad, som fikk dekket opphold på konferansehotellet og middag av arrangør Nicolai Tangen. Slyngstad valgte også å reise med de øvrige konferansedeltagerne med et chartret flyet fra Pennsylvania til Oslo.

«Det er første gang Yngve Slyngstad som leder av fondet ikke har reist med rutefly dekket av Norges Bank, og han sier selv at dette var uheldig,» skriver Norges Bank.

Norges Bank dekket kostnaden for Yngve Slyngstads fly til New York, samt togbilletten til Pennsylvania.

I en pressemelding skriver Norges Bank i dag at de også vil dekke for opphold og middag for Yngve Slyngstad på Nicolai Tangens seminar i november i fjor.

Dekker hele oppholdet

«Vanligvis dekker fondet kostnader forbundet med jobbrelaterte reiser, men det kan gjøres unntak fra dette, for eksempel når en ansatt i fondet er foredragsholder på et seminar,» opplyser de.

I dette tilfellet har Norges Bank i ettertid valgt å ville betale Yngve Slyngstads opphold, mat og flyreise på seminaret «Back to University».

Dermed ønsker Norges Bank nå å ta hele regningen for Slyngstad-oppholdet.

Norges Bank har ikke sett Tangens fullstendige klientlister: – Har tillit til hans etiske standard

Åpner opp om prosessen knyttet til anmeldelsen

I en pressemelding åpner også Norges Bank opp om ansettelsen av den nye oljefondsjefen.

OMDISKUTERT: Det har vært knyttet mye diskusjon til ansettelsen av Nicolai Tangen som Norges nye oljefondssjef. Foto: Tony Colli / NBIM

«Norges Banks hovedstyre ansatte Nicolai Tangen i sitt møte 24. mars 2020 etter en grundig ansettelsesprosess med bistand fra rekrutteringsbyrået Russell Reynolds. Russell Reynolds ble valgt 28. november 2019 etter en ordinær anbudskonkurranse, etter at Yngve Slyngstad varslet sin avgang 30. oktober 2019,» skriver Norges Bank på sine nettsider.

– Det var Russell Reynolds, hodejegerfirmaet som spilte Nicolai Tangen inn i prosessen. De kjente Tangen fra før fordi de bisto ham i 2016 med å finne daglig leder for et kunstprosjekt i Kristiansand kalt Siloen, sier Runar Malenes, kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, til NRK.

Norges Bank understreker at Yngve Slyngstad ikke hadde noen rolle i ansettelsen av sin etterfølger.

Fikk oversendt programmet av Tangen

Ifølge Norges Bank sendte Nicolai Tangen over programmet for «Back to University» til Norges Bank en uke før ansettelsen, «men arrangementet og deltakerlisten var ikke en del av hovedstyrets beslutningsgrunnlag da hovedstyret tilbød Tangen jobben som CEO.»

– Ingen medlemmer av hovedstyret og ei heller noen av dem som var knyttet til ansettelsesprosessen deltok på arrangementet ved Wharton, skriver de.