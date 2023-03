Hver dag tar en voksen person rundt 35.000 ubevisste og bevisste valg, ifølge forskning.

Med valgmulighetene mange har i dag er det ikke så rart at det innimellom kan bli vanskelig å faktisk velge noe, og velge vekk noe annet.

Det å streve med å ta stilling til valg kalles beslutningsvegring.

– De aller fleste av oss har kjent på beslutningsvegring i en eller annen form, sier psykologspesialist Vidar Kristiansen, kjent som @psykolog.pappa på Instagram.

– Kjempeplagsomt

Student Emily Sie (23) er en av flere som ofte synes både store og små valg kan være veldig vanskelige å ta.

– Jeg er ofte så redd for å ta feil valg at jeg heller velger å skyve det unna og ikke ta stilling til det.

– Det er kjempeplagsomt, fordi jeg ofte føler jeg står fast i en sirkel jeg ikke klarer å komme meg ut av, sier hun.

VRIENT: Emily Sie (23) er en av flere som kan streve med å bestemme seg for store og små ting i livet. Foto: Privat

Tror mange føler et press

Hun sier hun også føler på en forventning fra andre om hva hun bør velge. Det gjør at hun synes det kan være vanskelig å finne ut hva som er det beste valget for henne.

– Ofte skulle jeg ønske andre kunne ta valg for meg. Når jeg skal gjøre valg hører jeg som regel alltid med folk rundt meg om hva de mener og hva de synes jeg bør gjøre, sier studenten.

Hun tror mange unge føler på et press.

– I dag har vi så mange muligheter i livet, i forhold til før da mulighetene var mer begrenset. Jeg tror det bidrar til at mange i min generasjon kan ha problemer med å ta valg, sier 23-åringen.

– Lurt å finne årsaken

Psykologspesialist Kristiansen sier de økte valgmulighetene nok kan bidra til at mange sliter med beslutningsvegring.

– Men for å gjøre noe med det er det lurt å finne ut hvorfor det er vanskelig for akkurat deg, sier Kristiansen. Han oppfordrer folk til å være nysgjerrige på hvorfor de selv synes noen valg er vanskelige.

NORMALT: Psykologspesialist Vidar Kristiansen sier de aller fleste har kjent på beslutningsvegring i en eller annen form. Foto: Ina Therese Vistung Knutsen

Kristiansen lister opp fire typiske årsaker til beslutningsvegring:

Lav selvfølelse, frykt for å gå glipp av ting, frykt for å angre og redsel for å feile.

– Om din verdi som menneske i stor grad avhenger av hva du tror andre synes om deg, kan det å ta valg som andre kanskje ikke liker, kjennes skikkelig skummelt, forklarer han.

Kristiansen sier det å velge bort noe kan føles ubehagelig.

– Hva om det skjer noe skikkelig gøy som jeg ikke får med meg? Det kan kjennes ganske ubehagelig å velge bort ting, sier han.

Dette kan gjøre det enklere å bestemme seg

Han har også fem råd for å bli bedre på å ta valg:

1. Skriv ned fordeler og ulemper på et ark.

– Mange opplever det som enklere å velge når man har fått sortere tankene sine på denne måten, sier Kristiansen.

2. Det er lov å endre mening

– Husk at beslutninger ofte kan gås tilbake på. Du har rett til å ta egne valg og ha din egen mening. På samme måte har du rett til å gå tilbake på disse om du forandrer mening, sier han.

3. Øv på å ta bitte små valg

– Øv på å ta valg i trygge omgivelser. Gå for eksempel på butikken og ta små ubetydelige valg, bare for øvelsens skyld, sier psykologspesialisten.

4. Sett ting i perspektiv

– Still deg selv spørsmålet: «Betyr dette noe for meg om ett år, eller fem år»? Ofte vil svaret være «nei».

– Da kan du øve på å tenke at «Okei, da skal jeg prøve ut det jeg har mest lyst til akkurat nå, så får jeg heller angre litt i etterkant».

5. Det er lov å være usikker

– Minn deg på at det er helt naturlig å være usikker på om du har valgt rett fra tid til annen, sier Kristiansen.

Kan bli problematisk

Samtidig er det viktig å huske på at det å ta seg tid til å tenke godt gjennom valg også kan være positivt.

– Å bruke tid på å ta valg er ikke nødvendigvis noe dumt. En fordel kan være at du kan sette alternativer opp mot hverandre, og bli bevisst på fordeler og ulemper. Men det kan selvsagt bli for mye av det gode, sier psykologspesialisten.

Men noen strever så mye med valg at det går utover livskvaliteten. Da kan beslutningsvegring bli problematisk.

– Eksempler på det er når du bruker veldig mye tid på å ta valg, eller når du blir overveldet og passiv, så det enten går utover ditt sosiale liv eller arbeid.