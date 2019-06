Midnatt natt til tirsdag snur Politiets utlendingsenhet (PU) og sender ikke Abbasi-søsknene til Afghanistan likevel. Årsaken er at afghanske myndigheter ikke godtok returen av dem.

«Uttransport er stanset. Det jobbes med å returnere familien tilbake til Norge så snart som mulig. De sendes ikke til Kabul i kveld.»

Det skriver politiet i en pressemelding. De skriver samtidig at de mener vedtaket om retur var forsvarlig, ettersom to av søsknene er myndige, men viser til at det er opp til Afghanistan å akseptere egne borgere tilbake.

– En total fiasko

Familiens advokat, Erik Vatne, er glad for at de tre nå blir sendt tibake til Norge i stedet for Afghanistan.

– Det er en stor lettelse og glede at saken nå har fått det utfallet som den burde ha fått for svært lenge siden, sier han til NRK.

Han er oppgitt over PUs håndtering av saken.

– Det er klart at denne aksjonen har vært en total fiasko, og noen må stå ansvarlig for det som har skjedd, sier han.

PU viser til en avtale mellom Norge, Afghanistan og FNs Høykommissær for flyktninger, og skriver at det er opp til afghanske myndigheter å akseptere sine egne borgere tilbake i landet.

Skulle sendes uten moren

Først ble moren, Atefa Rezaie, sendt tilbake fra Tyrkia til Norge etter at hun mistet bevisstheten kort tid etter pågripelsen i Trondheim lørdag morgen. Derfor kunne hun ikke sendes tilbake til Afghanistan.

De tre søsknene skulle likevel sendes videre fra Tyrkia til Afghanistan uten henne, men nå vil altså ikke afghanske myndigheter ta imot dem.

Abbasi-familiens flyktningstatus og oppholdstillatelse ble inndratt i 2014. Da hadde de bodd i Norge siden 2012.

Utlendingsdirektoratet mente mor ikke kunne anses som enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet, og at hun derfor ikke oppfylte vilkårene for oppholdstillatelse.

Familien vant i tingretten, tapte i lagmannsretten og så ble anken til Høyesterett avvist.

Fristen for å reise tilbake til Afghanistan gikk ut 16. juli 2018, ifølge politiet.