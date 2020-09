Slik svarte Wara om de sju trusselhendelsene

Den tidligere justisministeren vitnet torsdag om hva han hadde merket ved de ulike trusselhendelsene.

Samboeren Laila Bertheussen er tiltalt for i alt sju trusler i form av brev og hærverk. Hun nekter alt. Wara sier han mener hun er uskyldig.

6. desember 2018: Tagging og forsøk på bilbrann

Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på.

Dette ble oppdaget av Wara på morgenen. Wara har sagt at han våknet av en lyd, før han gikk og la seg igjen.

HÆRVERK: Dette var den første av flere trusselhendelser. Bilen ble tagget på natt til 6. desember 2018. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Han mener at Bertheussen lå i senga. Aktor Ranke spurte om han faktisk så henne.

– Ja, det må jeg ha gjort. Ellers hadde jeg ikke sjekket hva det var. Om hun ikke hadde vært der, hadde jeg trodd lydene kom fra henne. Når hun ligger ved siden av, så skal det ikke være lyder i huset. Jeg våkner ofte av lyder. Om hun ikke er i senga, så sjekker jeg det ikke det. Da er det henne. Det er helt logisk, sier Wara.

Ranke leser fra avhøret, der Wara sa at han ikke kan huske å ha sett Bertheussen i senga, men at han ville ha lagt merke til det dersom hun ikke var der.

– Jeg regner med at jeg så henne, ellers hadde jeg ikke stått opp. Da hadde jeg sovet videre, sier Wara.

Forsvarer John Christian Elden mener dette er et alibi for Bertheussen.

– Jeg synes det er et usedvanlig godt alibi her. PST har anført at det har funnet sted et angrep, noen har skrevet «rasisit» på veggen og angrepet bilen den 6. desember. PST har knyttet det til tidspunkt midt på natten, så viser de blant annet til at Bertheussen har gått noen skritt og lagt seg etterpå.

RØD TUSJ OG SPRAYMALING: Dette er den første av en rekke trusselhendelser mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara som samboeren nå står tiltalt for. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Han bekrefter at hun lå ved siden av han i sengen da han hørte noen ute som var i bevegelse som kan være de personene som står bak angrepet. Det er det vi vet om den 6. desember. Annet er ikke knyttet til Bertheussen, sier Elden til NRK.

– Det er vi helt uenig i. Vi leste også opp fra et avhør der han sier at han ville merket om hun kom og la seg senere, noe han ikke har forklart i retten. Han har heller ikke forklart at han så henne, og telefonen var i bevegelse på det tidspunktet som han mest nøyaktig har klart å tidfeste, svarer Ranke.

STÅR SAMMEN: Tor Mikkel Wara i vitneboksen mens den tiltalte samboeren Laila Bertheussen hører på. Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Først på morgenen så Wara hærverket.

– Jeg ser tagging og går ut. Jeg ser alt som er avbildet i materialet. Jeg ringer til min kontakt til PST, og departementsråden i Justisdepartementet, forklarte Wara.

– I begynnelsen tenkte jeg at dette var ganske amatørmessig gjort. Rasist var stavet feil, hakekorset var feil, man trodde man kunne tenne på en dieselbil. Det så nesten ut som det var gjort i beruset tilstand. Det er derfor jeg trodde det var pøbelstreker, sa Wara.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen skrev «rasisit» med rød tusj og spraymaling på huset, tegnet hakekors og skrev rasist på familiens bil, brøt opp bensinlokket, la inn hyssing og tente på.

17. januar 2019: Trusselbrev

Denne datoen ble det funnet et trusselbrev i postkassen samme dag som det begynte å brenne i søppelkassen.

FANT BREV: Dette brevet lå i postkassen til Wara og Bertheussen 17. januar 2019. Påtalemyndigheten mener det er Laila Bertheussen som selv sendte brevet til egen postkasse. Foto: Politiet/ Pst / NTB

Wara var denne dagen i et partimøte i Frp på Gardermoen i forbindelse med regjeringsforhandlinger.

Wara fikk en kort beskjed fra livvakten om at det hadde vært en hendelse i huset. Bertheussen skal ha sagt at alt var i orden.

– Hun hadde ikke noe behov for at jeg skulle stresse med noe, og hadde det bra, sa Wara i retten.

BRANT: Søppelkassen utenfor boligen til justisminister Tor Mikkel Wara og samboer Laila Bertheussen begynte å brenne 17. januar 2019. Politi og brannvesen rykket ut. Foto: Politiet/ Pst / NTB

Påtalemyndigheten mener Bertheussen i forkant av 17. januar skrev et trusselbrev og sendte det i posten til seg selv om justisministeren. «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», skrev hun i brevet ifølge tiltalen.

Brevet settes i sammenheng med at Bertheussen 19. desember 2018 politianmeldte flere personer i teaterstykket «Ways of Seeing» for blant annet hensynsløs atferd.

29. januar 2019: Nye trusselbrev

Denne dagen kom et nytt brev. Teksten i brevet, som delvis bestod av utklipp av et Morgenbladet-intervju med Ways of Seeing-skuespiller Hannam Bennammar, var: «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA».

Påtalemyndigheten mener Bertheussen sendte brevet til seg selv og samboeren.

Bertheussen har ennå ikke forklart seg i retten om dette.

Ranke spurte om Wara så noen sammenheng mellom hendelsene.

– Jeg begynte å tenke at det var en rekkefølge og sammenheng. Det er naturlig, sa Wara.

5. februar 2019: Trusselbrev til Tybring-Gjedde

Et brev som er nesten identisk med det som ble sendt til Wara/Bertheussen 29. januar, ble mottatt av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde 5. februar.

Sistnevnte hadde spurt Wara om hva hun skulle gjøre, og Wara hadde svart at hun burde ringe PST.

Ranke spurte om Wara visste hvordan de reagerte på brevet. Han svarte at han ikke kunne spekulere i det, og dommeren sa han ikke trengte å svare.

Et av de sentrale brevene i sakene var påført et brennmerke. I tillegg hadde brevet spor av urin, ifølge aktor Marit Formo. Foto: POLITIET / Scanpix

Det har vært et poeng i saken at Tybring-Gjeddes eiendom ikke var filmet i teaterstykket. Aktoratet mener dette viser at gjerningspersonen må kjenne til adressen fra et annet sted.

Ranke viste til at Bertheussen hadde en avtale hos Tybring-Gjedde i desember 2018, og spurte om Wara kjørte henne dit en gang. Wara sier han hentet henne.

11. februar: Brennbar væske under parets bil

Det ble oppdaget at flere plastflasker inneholdende bensin var blitt festet bak på samboerparets bil.

Det ble oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen da Bertheussen kom hjem fra en handletur.

– Jeg var til stede da bilen kom hjem. Hun sier da at politiet utenfor varslet henne om at noe henger etter bilen. Ja vel, sier jeg. Jeg går ut og ser på det, og vil egentlig titte på det. Jeg får ikke gå nærme, fordi det handlet om sikkerhet. Så går jeg inn. Det er det eneste jeg har sett, sa Wara i retten.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen sto bak dette.

Deler av stoffremsene festet til bil og bensinflasker, som politiet sikret seg som bevis. Flasker med bensin var festet til bilen til familien. Flasker med bensin var festet til bilen.

2. mars 2019: Trusselbrev

Politiets bombegruppe rykket ut til justisministerens hus, etter at et brev som ble oppfattet som truende ble funnet i postkassen.

«JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE», sto det i brevet ifølge tiltalen.

Det skal ha vært Tor Mikkel Wara som fant brevet i postkassen. I bunn av postkassen ble det også funnet hvitt pulver.

FUNNET AV WARA: Dette trusselbrevet er et av flere som er sentrale i saken. Ifølge tiltalen skal Bertheussen ha lagt brevet i postkassen ved huset der hun bodde med Tor Mikkel Wara 2. mars 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Wara forklarer at de skulle ut på diverse ærend og gjøre lørdagshandel.

– Jeg varslet livvakttjenesten om at jeg ville kjøre egen bil. Mens hun gjør seg klar, går jeg i postkassa. Jeg åpner det på kjøkkenet. Jeg ser at det er et trusselbrev som er der. Så tar jeg en klassisk, blank brødpose, og putter det i posen. Jeg sender bilde til min kontakt i PST. Så kommer livvakten min, sa Wara.

Ranke spurte om parets reaksjon da de så pulveret.

– Det var jo guffent. Jeg trodde ikke det var noe annet enn et forsøk på å skremme. Jeg trodde ikke det var noe smittsomt. Men vi visste ikke, så jeg gjorde alt vi fikk beskjed om, sa Wara.

Ranke viste til at brevet bruker ord som «rasist» og «hore», og spurte om det virket mer aggressivt enn tidligere.

– Det er vanskelig å si. Jeg hadde bare sett "«rekk anmeldelsen»-brevet. De andre hadde jeg bare sett bilder av. Jeg tenkte ikke over om det var mer eller mindre aggressivt, sa Wara.

Ranke viste til Bertheussens forklaring om at hun lastet ned en kryptert nettleser på telefonen mens de ventet, fordi hun kjedet seg.

– Når man står to eller tre timer i en liten gang, så kjedet i alle fall jeg meg. Jeg surfet på nettet og leste aviser. Vi sto i gangen, så det var ikke så mye annet vi kunne gjøre, sa Wara.

10. mars 2019: Bilbrann

10. mars klokken 01.30-tiden på natta ble det startet en brann i bagasjerommet på familiens bil.

Det ble brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild. det ble ripet inn «RASIST» på bakskjermen. Brannen ble oppdaget og slukket av forbipasserende.

Wara ble varslet i utlandet.

Aktor lurte på om Wara hadde vært engstelig for å reise i en slik periode med trusler mot boligen, og om han ville komme hjem da han ble varslet om bilbrannen.

– Turen var en presang til meg, så jeg tror bare hun ville at jeg skulle gjennomføre det. Jeg sa at jeg skulle ta første ledige fly. Hun sa nei, og at kampen var i morgen, og at jeg ikke burde avbryte turen. Hun ba meg gjennomføre turen, selv om jeg flere ganger sa jeg kunne komme hjem. Min første reaksjon var hvordan hun hadde det. Det var ingen andre spekulasjoner, sa Wara.

Aktor boret i hvilken tilstand Bertheussen hadde vært i.

– Da var det mye kaos. Hun sa hun hadde det bra. Så sendte vi flere SMS-er etterpå. Jeg vet ikke hvordan hun hadde det, fordi jeg var ikke der. Men hun insisterte på at hun hadde det bra, så jeg ikke skulle avlyse turen min, fortalte Wara.

Ranke leste fra avhør, der Wara sier at Bertheussen virket trøtt, men hadde det bra.

– Det var det hun formidlet til meg, fordi hun ikke ville at jeg skulle avlyse. Jeg prøvde flere ganger å si at jeg kunne komme meg hjem, men hun avviste det hele tiden, sa Wara.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen sto bak brannen denne dagen.

Denne hendelsen førte til pågripelsen av Bertheussen fire dager senere.