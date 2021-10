Slik startet anklagene: «Både jeg og NN har blitt voldtatt av Gaute»

Gaute Drevdal er i dag tilbake i retten, i ankesaken som skal gå over 35 dager i Borgarting lagmannsrett.

I tingretten ble det brukt tid på motiv og hvorfor anklagene fremsettes. Svertekampanje, hevn og påvirkning av #metoo, ble nevnt av forsvarerne. Nå er strategien ny, og Drevdal vil snakke om hva han husker av hendelsene.

51-åringen ankom rettssal M11 nesten tre kvarter før saken startet klokken 09.15. Drevdal er kledd i en grå, høyhalset genser. Han reiste seg og erklærte seg «ikke skyldig» på alle punkter i tiltalen. Han opplyste til pressen at han ønsket fokus på saken og derfor ikke ville bli fotografert av media.

Drevdal ble i fjor sommer dømt til fengsel i 13 år og seks måneder. Han ble funnet skyldig i totalt ni voldtekter mellom 2005 og 2014. Seks av disse innebar samleie. Han ble også dømt for et tilfelle av seksuell omgang med en jente på 15 år.

FORSVARERE: Victoria Holmen (til venstre) og Ida Andenæs i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Tingretten har etter vår oppfatning ikke skilt de ulike anklagene fra hverandre. Vi mener tingretten har sauset sammen anklagene. Hentet litt subjektivt derfra og litt objektivt derfra. Og behandlet dem som at alle anklagene gjaldt et og samme forhold, sier forsvarer Victoria Holmen i retten.

Hun oppfordret lagmannsretten til å skille mellom forholdene og bevisene i hver sak.

For de aller fleste postene er Gaute Drevdal enig i at det har vært seksuell omgang, men han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at de ikke har vært i stand til å gjøre motstand.

– Det er ingen som påstår at det var verbal eller fysisk motstand. Retten skal finne ut hva som skjedde i sengen opptil 16 år tilbake i tid, sier forsvarer Holmen.

Kvinne i SMS: «Har blitt voldtatt»

Forsvarerne har sagt at det ikke finnes tidsnære bevis mot Drevdal. Den eldste voldtekten i tiltalen er fra 2005, den siste skal ha skjedd i 2014.

Aktor Trude Antonsen mener at det blant annet finnes elektroniske bevis i form av tekstmeldinger mot Drevdal fra tiden overgrepene skal ha skjedd.

AKTOR: Politiadvokat Hilde Strand (til venstre) og statsadvokat Trude Antonsen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Vi er ikke enig i at det ikke finnes tidsnære bevis. Noen har fortalt andre og konfrontert tiltalte, sier Antonsen.

Aktor presenterte en tekstmelding der to av kvinnene som først anmeldte Drevdal blir omtalt. Meldingen er fra en av de to kvinnene og ble sendt i juni 2015.

I tekstmeldingen skriver en av kvinnene: «Både jeg og NN har blitt voldtatt av Gaute. Mulig det er flere der ute. Jeg sliter. [..]».

Politiet henla saken hennes på bevisets stilling og fordi et av forholdene var foreldet.

Drevdal ble i tingretten dømt for voldtekt mot den andre kvinnen som blir omtalt i meldingen. Voldtekten skal ha skjedd på Hovefestivalen i Arendal, mens kvinnen sov. Drevdal har vært pressesjef på festivalen.

TROMMØYA: Gaute Drevdal på Hovefestivalen i 2014. Foto: Daniel Eriksen / NRK

Forsvarer Holmen sier generelt at «anklagene er påtatt samstemte» og kommer opptil 12 år etter at de skal ha skjedd.

– Ingen av de fornærmede har utvist noe form for unnvikelsesatferd. Tvert imot har de fortsatt å ha kontakt og ha sex med tiltalte. Noen mener det er normalt, vi mener det ikke er normalt, sier Holmen.

Oslo tingrett mente at Drevdal forvirret eller villedet de fornærmede etter overgrepene ved å oppføre seg helt uanfektet.

– Et utprøvende miljø i forhold til sex og rus

Drevdal har drevet flere utesteder i Oslo og blant annet vært sjefredaktør i Natt & Dag, daglig leder for magasinet Smug og pressesjef for Hovefestivalen i Arendal.

Flere av de fornærmede og Drevdal var en del av det same utelivsmiljøet i Oslo. De fornærmede var på fester og nachspiel hos Drevdal. Det skal ha vært mye rus, alkohol og bruk av det narkotiske stoffet MDMA på disse festene.

EKS-REDAKTØR: Gaute Drevdal har hatt flere profilerte stillinger. Foto: Nasjonalgalleriet / NRK

– Det handler om en omgangsform og sexkultur som ikke alle kjenner seg igjen i, vil jeg tro. Vi snakker om et svært liberalt og kreativt miljø. Et utprøvende miljø i forhold til sex og rus. Et miljø hvor det er akseptert at venner har sex med hverandre, og trekantsex og gruppesex er akseptert, sier forsvarer Holmen.

Det er i hovedsak i forbindelse med nachspiel og fester etter kulturarrangementer og byturer at overgrepene skal ha skjedd på hotellrom og leiligheter.

Ifølge bistandsadvokat Bohinen var Drevdal frontfigur i et kultur- og utelivsmiljø der flere av de fornærmede så på ham som et forbilde.

Ofrene mener de var ute av stand til å motsette seg voldtektene fordi de sov eller var beruset. En av voldtektene skal ha skjedd på Hovefestivalen i Arendal.

Bistandsadvokat Bohinen sa i retten at kvinnene har følt skyld og skam, blant annet fordi de inntok rus før de påståtte overgrepene.

Det sentrale spørsmålet er om det har vært frivillig sex i etterkant eller forkant av de seksuelle overgrep.

Mener de hausser opp saken

Forsvarerne sier de opplever at aktoratet og bistandsadvokater forsøker å vinne narrativet i stedet for å forholde seg til bevisene i saken.

– Det har bidratt til å hausse saken opp, og det er ikke de fornærmede tjent med, sier Holmen.

Hun grep flere ganger inn under aktor og bistandsadvokatenes presentasjon av saken og innledningsforedrag.

– Det er forklaring mot forklaring som er bevissituasjonen, og da blir det veldig foregripende at dere presenterer dette, sier Holmen.

Alle kvinnene skal senere i saken forklare seg, og Drevdal skal svare for anklagene kronologisk etter hvert vitnemål.

Bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen svarte Holmen på beskyldningene ved å minne om at Drevdal og forsvarerne selv har bidratt til å snakke om saken i mediene.

– Vi hører at det har vært enorm opphaussing fra bistandsadvokatene. Det har blitt skrevet vanvittig mye initiert av tiltalte, sier Bohinen.