– Dette får Facebook til å fremstå mer selvkritisk, og gjør det lettere å tenke at Facebook skal gjøre noe med åpenheten sin. Det betyr ikke at de faktisk vil gjøre det, sier teknologirådgiver og foredragsholder Ida Aalen.

Norgessjef Rune Paulseth i Facebook bruker helgen i en oppblåsbar iglo på Youngstorget i Oslo, for å svare på spørsmål fra brukerne om selskapets bruk av personlige data.

Invitasjonen til åpent hus kommer etter et skandalepreget år. I 2018 brukte Facebook-sjef Mark Zuckerberg mer tid på å svare politiske høringer enn egne brukere om selskapets datasikkerhet og behandling av personopplysninger.

Teknologirådgiver og foredragsholder Ida Aalen er skeptisk til Facebooks nye sjarmoffensiv. Foto: privat

Aalen kaller arrangementet for en PR-jobb, og mener det ikke betyr at Facebook vil endre seg i praksis fremover.

– Det er ikke noe galt i å skaffe seg god PR, men feilslutningen man ikke må ta er å tro at en åpen debatt er det samme som varig endring, sier Aalen.

Dette er Facebookskandalen Ekspandér faktaboks I midten av mars 2018 ble det kjent at det britisk-baserte dataanalyseselskapet Cambridge Analytica (CA) hadde samlet inn personopplysninger om millioner av Facebook-brukere. * CA solgte analyser av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab. * Facebook har opplyst at opp mot 87 millioner brukere var berørt, opptil 2,7 millioner fra EU-land. * Facebooks regler tillater ikke at en tredjepart bruker data til kommersielle formål. Grunnlegger Mark Zuckerberg innrømmet i slutten av mars at Facebook hadde gjort en feil. * Zuckerberg har beklaget og forklart seg i høringer i justiskomiteen i Senatet, samt i Representantenes hus * 33-åringen stilte til utspørring fra EU-folkevalgte i Brussel, etter krav fra både Det britiske Parlamentet og EU-parlamentet.

«Problemer Facebook ikke kan snakke seg ut av»

Timingen for at Facebook nå lover større åpenhet er ikke tilfeldig, medgir norgessjef Rune Paulseth.

– Fjoråret ga omdømmet vårt en knekk. Slik går det når folk ikke opplever at de kan ha tillit til oss. Dette er starten på at vi ønsker å bruke mer tid og ressurser på å være tilgjengelige, sier han.

I denne igloen svarer Facebook Norge denne helgen på spørsmål fra sine brukere om datasikkerhet og bruk av personopplysninger. Foto: Ketil Kern / NRK

Aalen er skeptisk til Facebooks nye sjarmoffensiv om åpenhet, og påpeker at mange av problemene knyttet til bruk av personlige data ikke er mulig å prate seg ut av.

–Enda vanskeligere er det å gjøre noe, når forretningsmodellen deres er basert på personlig tilpassede annonser, sier Aalen.

Setter spørsmålstegn ved motivasjonen

Teknologiekspert Magnus Brøyn tviler på at motivasjonen bak Facebooks åpenhetsstrategi kommer fra selskapet selv.

– Dette er noe de gjør fordi de er utsatt for massivt politisk press, både i USA og her i Europa. EU har gått aktivt etter Facebook, og det gjør at Facebook erkjenner at de må forandre sitt forhold til omverdenen. Det har de ikke enset før, sier han.

Teknologiekspert Magnus Brøyn mener Facebook åpner dørene på grunn av politisk press. Foto: Heine Stangeby

Han mener Facebook burde åpnet seg for flere år siden. Nå er Facebooks største utfordring å gjenvinne tilliten fra brukerne sine.

– Å være så lukket som Facebook har vært, tar tid å endre på. Den prosessen har de kanskje satt i gang nå, sier Brøyn.

Lover langsiktig åpenhet

Norgessjef Paulseth avviser at helgens arrangement på Youngstorget er et spill for galleriet.

– Jeg opplever at det er et genuint ønske om endring. Facebook kan ikke drive PR-jippo. Selskapet er helt annerledes nå enn for et år siden. Vi vil gjøre det tryggere for brukerne våre å være på Facebook, sier han.

– Nå kan folk bokstavelig talt komme til dere på Youngstorget denne helgen. Men hvordan blir tilgangen for brukerne deres de resterende 363 dagene?

– Intensjonen er ikke nødvendigvis å ha en iglo på Youngstorget hver eneste dag, men målsettingen vår i år er å absolutt være mer tilgjengelig. Så får vi evaluere om vi har klart det ved utgangen av året.