Startskuddet for lønnsoppgjøret er klart i form av en talltung rapport fra TBU. Det er et utvalg som har regnet ut hvordan økningen ble fordelt i fjor.

Forskjellene bruker fagforeningene til å kjempe for hvordan lønnskaken bør fordeles i år.

Det store bildet er at årslønnen gikk opp 3,4 prosent i fjor. Men industrien fikk litt mer enn offentlige ansatte som lærere.

Varmebehandlingstekniker Morten Hårnes. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Vi har lokale forhandlinger. På Verdal har vi mulighet til å hente inn litt der. Det sentrale må gjelde for lavtlønnede og dem som kanskje ikke får så mye som vi har muligheten til å få, sier varmebehandlingstekniker Morten Hårnes i Akers Solutions Verdal.

– Er du villig som industriarbeider til å ta en mindre andel slik at lærere for eksempel i offentlig sektor kan få en større andel?

– Ja, hvorfor ikke?

NRK forklarer Dette må du vite om årets lønnsoppgjør Bla videre Hovedoppgjør Lønnsoppgjøret i 2022 er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at både lønn og arbeidsbetingelser forhandles.

I år er det høy temperatur før forhandlingene starter. Unio, som organiserer mange av de ansatte i sykepleien og lærere, krever større lønnsvekst enn industrien. TBU-tallene Det vi kaller Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger hvert år fram en oversikt over hvordan lønnen har utviklet seg for ulike yrkesgrupper.



Dette brukes som et utgangspunkt når det skal forhandles om lønn. Frontfagsmodellen I oppgjørene forhandler partene i konkurranseutsatt industri først som såkalte frontfag.



Frontfagsmodellen skal blant annet sikre at lønningene i Norge ikke over tid blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet, slik at konkurranseevnen svekkes.



Resultatet for den konkurranseutsatte industrien skal så sette rammene for resten av lønnsoppgjøret. Sentrale datoer 9. mars: Forhandlingsstart for industrien/frontfaget



30. mars: Forhandlingsfrist for industrien/frontfaget



20.–23. april: Forhandlinger stat



30. april: Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune (midnatt) Forrige kort Neste kort

Butikkansatte er «vinner»

Slik slo lønnsveksten ut i ulike yrkesgrupper i fjor:

4,75 prosent for ansatte i varehandelen, viser tallene for bedrifter organisert i Virke. Men deler av den sterke veksten kommer fra bonuser til ansatte i koronaåret.

Ansatte i NHO-bedrifter i industrien fikk 3 prosent vekst. Men

Ansatte i helseforetakene, som Helse Sør-Øst, fikk 3,5 prosent. Deler av veksten skyldes spesielle pandemieffekter.

Kommuneansatte og statsansatte fikk en lønnsvekst på henholdsvis 2,7 og 2,8 prosent. Ansatte som underviser fikk en økning på 2,3 prosent.

Innen finans var veksten 4 prosent.

Utvalgsleder Geir Axelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Utvalgets leder, Geir Axelsen i SSB, forteller at industriarbeidere egentlig ikke fikk så mye høyere lønn enn rammen som ble bestemt i fjor.

– Det er industrifunksjonærer som har hatt en lønnsvekst på 3,33 prosent, mens industriarbeiderne har hatt en lønnsvekst som ligger tett på rammen, sier han til NRK.

Industrien er et stort fagområde i lønnsforhandlingene, og hadde en årslønnsvekst på 3 prosent i fjor. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Vil kjempe for offentlige ansatte

Tallene viser at offentlige ansatte har tapt i forhold til private ansatte, ifølge Fagforbundet.

– Denne urettferdige utviklingen må rettes opp i årets oppgjør, sier leder Mette Nord.

Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Helene Moe Slinning / Unio

Synet deles av Akademikerne, og Unio-leder Ragnhild Lied:

– Dette understreker behovet for at offentlig sektor må ha en høyere ramme i år for å ta igjen det vi har tapt i pandemi-årene, sier hun.

NHO er på arbeidsgivernes side, og sjeføkonom Øystein Dørum mener det kan være forskjeller i enkeltår, men over tid har lønnen økt likt for de fleste.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Foto: Moment Studio / Moment Studio

Prisene steg med 2,6 prosent

Et annet viktig tall når partene skal forhandle om lønn, er hvordan prisene har økt. Målet med lønnsoppgjøret er at dyrere varer ikke skal merkes på lommeboken.

Prisene økte med 2,6 prosent i fjor, ifølge anslaget til TBU.

– Økt kjøpekraft er viktig for folk og et utgangspunkt for lønnsoppgjørene, fastslår sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad.

Klubbleder Ståle Johansen i Akers Solutions Verdal. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Lønn og priser blir viktig når LO møtes i neste uke for å gå inn for et krav.

Klubbleder Ståle Johansen i Aker Solutions Verdal har klare forventninger.

– Vi forventer at årets oppgjør skal tilfredsstille slik at landets befolkning beholder kjøpekraften som konsumprisindeksen vil representere, sier han til NRK.

Industrien med ulempe

Både ansatte og bedrifter er opptatt av at norske lønninger ikke må prise seg ut i konkurranse med utlandet.

Lønningene i Norge er høyere enn hos handelspartnerne. Det gir en ulempe for bedriftene, som må bruke mer på lønn enn konkurrenter i utlandet.

Derfor slipper TBU også regnestykker over endringer i lønnen mot utlandet.

Timelønnen i industrien økte med 5,5 prosent, målt mot store handelspartnere i samme valuta. Altså fikk industrien en større ulempe i konkurransen med utenlandske bedrifter.

Årsaken er litt høyere lønn, men også at den norske kronen ble mer verdt mot store valutaer som dollar og euro i fjor.

Men fra 2013 til 2020 gikk utviklingen motsatt vei. Da ble kronen mindre verdt etter oljeprisen stupte fra 2014.