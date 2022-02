Viser frem rentepisken hvis lønnen din blir for høy

– Jeg har bare en drøy uke igjen av denne tilværelsen her, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til NRK.

Klokken 18.00 holder han sin siste årstale, som mediene har fått en sniktitt på. Linjene trekkes 100 år tilbake i tid. Olsen har ledet sentralbanken i tolv av dem.

Et tungt ansvar hviler på alle sentralbankers skuldre. Prisene i samfunnet skal helst ikke stige mer enn 2 prosent i året.

Hva gjør Norges Bank? Ekspandér faktaboks Norges Bank skal blant annet holde styr på pengemengden i landet, og holde prisveksten på ting du kjøper i sjakk med pengepolitikken.

I tillegg er én av hovedoppgavene å sørge for finansiell stabilitet, sammen med Finansdepartementet og Finanstilsynet. Sammen skal de forebygge at norsk økonomi havner i alvorlig trøbbel.

I motsetning til i andre land, vil sentralbanksjefen i Norge også få en spesiell oppgave som styreleder for Statens pensjonsfond utland.

Sentralbanksjefen er øverst ansvarlig for alt dette, og er derfor én av landets mektigste personer.

Fordi beslutningene skal sørge for at økonomien holder stø kurs over tid, skal sentralbanken være uavhengig av politikere, som jobber etter mer kortsiktige mål.

Regjeringen kan ikke bestemme hva Norges Bank skal gjøre, med mindre en svært uvanlig situasjon oppstår.

Da vokser økonomien med stø kurs. Hvis prisene stiger mer, vil sentralbanken piske prisene ned ved å øke renten, slik at folk og bedrifter ikke kan by opp varene kraftig opp i pris.

– Vi søker å unngå både for lav inflasjon og for høy inflasjon, sier Olsen i årstalen om balansegangen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen skal holde årstalen nesten på dagen 100 år etter tradisjonen startet. Talen heter Økonomiske perspektiver. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Økonomien snudd på hodet

Da Olsen startet i 2011, lengtet kollegaene hans i Europa og over Atlanteren etter høyere priser.

Håpet var at folk skulle få så god råd etter finanskrisen i 2008 at bedriftene kunne sette opp prisene på varer, slik at økonomien vokste igjen.

Etter koronakrisen har bønnene blitt hørt, men det kan bli for mye av det gode. Prisene i Europa og USA har ikke steget mer på 30 år.

– Perioden der flere land har slitt med for lav inflasjon, ser uansett ut til å være over, sier Olsen i årstalen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen peker på hans forgjengere som fikk sitt portrett på veggen. Snart skal også et bilde av ham opp. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

– Ikke enten eller

Lønningene strekker ikke like langt som før. I Norge er alt fra strøm og mat til byggematerialer blitt dyrere. Fagforeningene er klare på at folk må få såpass bedre lønn etter oppgjøret i vår, at nordmenn ikke merker på lommeboken at prisene har steget.

Olsen har tillit til at lønnsoppgjøret ikke går over stokk og stein, men minner likevel om at sentralbanken må stramme inn om prisene skyter fart. Noe han utdyper overfor NRK:

– Det jeg sier i talen er kanskje en liten påminnelse om at hvis man hele tiden i for sterk grad søker kompensasjon for økte utgifter, fører det til at pengepolitikken må stramme inn for å bremse tendenser til inflasjon, sier han, og sikter til at renten må opp i et slikt scenario.

– Men er det ikke det som skjer når store fagorganisasjoner snakker om lønnstillegg på firetallet?

– Nei, ikke nødvendigvis. Det er ikke enten eller. Det er naturlig at økte priser og utsikter til økt inflasjon påvirker lønnskrav, så gjenstår det å se hva den faktiske lønnsveksten er. Isolert sett er det naturlig at det skjer i noe grad. Hvis den tendensen går for langt, i og hele tiden kompenseres for økte utgifter i alle leirer, da ender vi med lønns- og prisvekstspiral som kommer til å føre at pengepolitikken strammes ytterligere inn, sier han til NRK.

NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte regjeringen denne uken for å snakke om den økonomiske situasjonen. I vår skal lønnsveksten forhandles om i hovedoppgjøret. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skjønner at folk sliter

I dag er renten på 0,5 prosent, og hvis alt går etter planen vil renten være 1,25 prosent i desember. Det vil si at folk får en rente av banken på over 2 prosent.

Men selv om folk får dyrere lån, vil nordmenn likevel få god økonomi på sikt, slik sentralbanken også sa i desember.

– De aller fleste husholdninger i Norge kommer til å ha god råd, også når vi ser lengre frem, også fordi de har betydelige oppsparte midler de kan anvende, sier Olsen til NRK.

Olsen legger til, at han skjønner at enkelte kan slite mer enn andre. Men når renten settes opp, ser sentralbanken på hvordan folk totalt sett takler dyrere rente.

– Vi har stor respekt for at det er noen husholdninger, og ikke minst med de høye strømregningene, som sliter. Men det er noe som sentralbanken ikke har virkemidler til å påvirke, sier han til NRK.

Strømprisene har gitt nordmenn uvante regninger i vinter. Prisnivået har gitt opprør og demonstrasjoner, som på Torget i Stavanger. Foto: Anders Haualand / NRK

Advarer mot for rask oppgang

Én ting er at renten skal opp for å dempe prisveksten. Men det kommer med en bismak for bedriftene, som får mindre å rutte med. Sentralbanken er hele tiden opptatt av at bedriftene skal fortsette å ansette folk.

Derfor minner også Olsen i talen om at man generelt ikke må bli for ivrig når renten skal opp etter en økonomisk krise.

– Da risikerer vi å bremse unødig en oppgang. Så er det andre hensyn som gjør at renten skal opp, ikke minst hensynet til å hindre en eventuell tendens til økt inflasjon. Det er stadig ting som endrer seg i det økonomiske bildet, sier han til NRK.

Angrer ikke på økt rente

I september og desember fikk sentralbanken kritikk for å ta for lite hensyn til bedrifter. Renten ble satt opp fra 0 til 0,5 prosent.

– Det vi gjorde i desember med å øke renten, å signalisere at den skulle videre opp fra et veldig lavt nivå, men gradvis og forsiktig, for ikke å bremse oppgangen i økonomien, det er en beslutning som vi ikke angrer på nå, sier han til NRK.

Olsen viser til at det aldri har vært billigere å ha lån.

– Rentene er på et historisk lavt nivå, og de er fortsatt lave og vil fortsatt være på et temmelig lavt nivå under et normalt nivå en god tid framover, sier Olsen.