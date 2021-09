Rødgrønt flertall i skolevalget

SV-leder Audun Lysbakken Foto: Terje Pedersen / NTB

– SV er vinneren i skolevalget. Framtiden viser vei. Dette er et fantastisk valg for SU. Det er en voksende uro over klimakrisen og den økende sosiale urettferdigheten i Norge og vi er klar for et jordskjelv av et stortingsvalg, sier SV-leder Audun Lysbakken i en kommentar.

SV får 12,7 prosent oppslutning, opp 2,7 prosentpoeng fra skolevalget for fire år siden.

– Jeg er utrolig stolt av Sosialistisk Ungsom for det fantastiske arbeidet de har lagt ned og av skoleelevene som har gjennomført dette, sier Lysbakken.

Ap er største parti, men faller fra 27,8 i 2017 til 23,3 prosent og har den største tilbakegangen alle partier.

Den store vinneren fra forrige skolevalg i 2019, MDG, får «bare» 6 prosent. Dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn i 2017, og hele 4,8 prosenpoeng lavere enn i 2019.

Til sammen får Ap, SV, SP, MDG og Rødt 54,6 prosent og dermed flertall.

På borgerlig side gjør Frp det skarpt med en økning på 3,5 prosentpoeng til 13,9 prosent., og er dermed marginalt større enn Høyre.

Også Venstre gjør et solid valg med 10,7 prosent.

Skolevalget anses for å være en viktig pekepinn på hvor de yngre velgerne er på vei. Det følges derfor med argusøyne av «moderpartiene».

Utdanningsdirektoratet og Norsk Senter for Forskningsdata mener det er mest relevant å sammenlikne med sist det var stortingsvalg, altså 2017.

Nasjonal oppslutning i skolevalg 2021 (sammenlignet med 2017-skolevalget) Parti Endring −1,1 R 4,6 % −1,1 +2,7 SV 12,7 % +2,7 −4,5 AP 23,3 % −4,5 +1,2 SP 8,0 % +1,2 −0,8 MDG 6,0 % −0,8 −1,1 KRF 2,0 % −1,1 +3,3 V 10,7 % +3,3 −1,6 H 13,5 % −1,6 +3,5 FRP 13,9 % +3,5 −1,6 Andre 5,3 % −1,6 Kilde: NSD, Norsk senter for forskningsdata

Arrangert siden slutten av 80-tallet

Skolevalget 2021 har pågått siden slutten av august og ble avsluttet i dag. Her legger Maja Enlid stemmeseddelen i urnen ved Gauldal Videregående skole i Trøndelag. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Skolevalget ble første gang arrangert i 1989.

Ved forrige stortingsvalg i 2017 deltok 385 skoler med til sammen rundt 188.000 elever.

De fire siste valgene har deltakelsen vært på over 80 prosent. Dette er høyere enn deltakelsen i de siste stortingsvalgene.

Leder i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, mener skolevalgene er viktige:

– Ikke bare gir det opplæring til hvordan man faktisk stemmer, man tar valget aktivt til seg og lærer seg de ulike partienes standpunkter. Det minsker det avskrekkende ved å stemme for første gang, sier Udnæs, som er veldig spent på resultatet, sier han til NTB.